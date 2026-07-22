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Cậu bé 11 tuổi tử vong vì bị hút vào ống xả bể bơi, nhân viên đứng cạnh mải chơi điện thoại không hay biết gì

| | Tài chính quốc tế

Toàn bộ phần tay trái đến khớp vai của em bị hút hoàn toàn vào bên trong khiến em không thể thở và phải vật lộn dưới nước khoảng 3 đến 5 phút.

Theo đưa tin từ The Paper, một cậu bé 11 tuổi tại thành phố Cao Bi Điếm, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã bị ống xả tuần hoàn ở thành hồ bơi hút chặt. Sau vài phút vùng vẫy dưới nước, nạn nhân đã tử vong do đuối nước. Nạn nhân gia đình cho biết thời điểm xảy ra sự việc, hồ bơi không có nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, chỉ có một nhân viên đứng bên cạnh quan sát nhưng lại mải nhìn vào điện thoại. Hiện tại, cơ sở bơi lội này đã bị đóng cửa, lực lượng cảnh sát và cơ quan quản lý ứng phó khẩn cấp đang tiến hành điều tra.

Vào ngày 6 tháng 7, cậu bé 11 tuổi Vương Mộc (tên đã được thay đổi) đến bơi tại một phòng tập gym kết hợp hồ bơi nằm trong Trung tâm Thể thao Liệp Báo.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy vào lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày, Vương Mộc đang ở khu vực nước nông thì bị miệng xả nước tuần hoàn của máy bơm đặt ở thành hồ hút chặt. Toàn bộ phần tay trái đến khớp vai của em bị hút hoàn toàn vào bên trong khiến em không thể thở và phải vật lộn dưới nước khoảng 3 đến 5 phút.

Bể bơi nơi xảy ra vụ việc

Phải đến khi một em nhỏ khác trong hồ bơi phát hiện ra Vương Mộc bị đuối nước và kêu cứu, mọi người mới biết sự việc. Do lực hút áp âm của miệng xả quá lớn, ba người lớn có mặt tại đó cũng không thể kéo tay em ra khỏi ống xả. Chỉ đến khi huấn luyện viên ngắt nguồn điện, lực lượng cứu hộ mới có thể đưa em ra ngoài, tuy nhiên lúc này Vương Mộc đã không còn dấu hiệu sinh tồn.

Gia đình cậu bé cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong nhà bơi không hề có nhân viên cứu hộ an toàn, chỉ có một nhân viên không phụ trách cứu hộ đứng gần đó nhưng mải chú ý vào điện thoại di động mà không quan sát tình hình mặt nước. Sau khi gia đình trình báo cơ quan công an, công an thành phố Cao Bi Điếm đã khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định an toàn gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, cơ sở bơi lội nói trên đã bị đóng cửa, lực lượng công an và cơ quan quản lý ứng phó khẩn cấp đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: HK01

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Theo Chi Chi

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