Cậu bé 13 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ tức giận hỏi bố mẹ "tại sao lại cho con ăn những thứ này mỗi ngày?"

Ung thư tuyến tụy vốn được biết đến là căn bệnh nguy hiểm, thường gặp ở người trưởng thành, đặc biệt là người lớn tuổi. Vì vậy, thông tin một cậu bé mới 13 tuổi được chẩn đoán mắc căn bệnh này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Theo thông tin chia sẻ trong bài viết đăng tải trên trang Tencent News và một số trang tin Trung Quốc, một cậu bé 13 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy. Khi bác sĩ trong phòng khám cầm tờ kết quả xét nghiệm, nhìn cậu bé 13 tuổi trước mặt với gương mặt vàng vọt, thân hình gầy gò đến biến dạng, rồi nhìn sang bố mẹ em đang bối rối, cuối cùng không kìm được mà hỏi:

“Tại sao anh chị lại có thể cho con ăn những thứ này mỗi ngày?”.

Không ai muốn tin rằng căn bệnh được mệnh danh là “vua ung thư” – ung thư tuyến tụy – lại có thể xảy đến với một đứa trẻ vừa bước vào bậc trung học cơ sở.

Trong phòng khám, mẹ cậu bé bật khóc nức nở. Người mẹ liên tục nói: “Tôi cứ nghĩ con đang tuổi lớn, muốn ăn gì thì mua cho con ăn”.

Thế nhưng, chính sự chiều chuộng xuất phát từ tình thương ấy đã khiến các bữa ăn hằng ngày của đứa trẻ dần bị thực phẩm công nghiệp chiếm lĩnh.

Buổi sáng, thay vì ăn cháo nóng hay cơm nóng ở nhà, cậu bé thường chọn hamburger chiên nóng mua trước cổng trường, ăn kèm một cốc nước ngọt có đá.

Đến trưa, bố mẹ không có thời gian về nhà, tiền tiêu vặt trở thành “tấm vé” để em gọi đồ ăn bên ngoài. Những suất gà rán, xúc xích nướng hay cơm chan nước sốt đậm vị lần lượt xuất hiện trong thực đơn.

Trên đường tan học, em ghé vào cửa hàng tạp hóa, nhét đầy cặp những món ăn vặt như mì cay ăn liền, khoai tây chiên và thạch. Khi ngồi làm bài tập, em liên tục ăn vặt, tần suất đưa thức ăn vào miệng dường như chẳng kém tốc độ gõ bàn phím.

Mỗi khi khát, em hiếm khi nghĩ đến nước lọc. Thay vào đó là trà sữa trân châu, nước ngọt vị trái cây, có ngày uống hai, ba chai.

Bữa tối, em chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bỏ dở. Đến đêm khuya, em lại dùng lò vi sóng hâm nóng pizza, gà viên để ăn thêm.

Muốn con khỏe mạnh, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trên bàn ăn

Ung thư tuyến tụy ở trẻ em là tình trạng hiếm gặp, có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau và.không có cơ sở để kết luận một đứa trẻ mắc ung thư tuyến tụy chỉ vì thường xuyên ăn đồ chiên rán, uống trà sữa hay sử dụng thực phẩm chế biến sẵn nhưng cha mẹ cũng cần giúp con xây dựng thói quen ăn uống cân bằng ngay từ nhỏ. Nước lọc nên là lựa chọn chính để giải khát; rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn đạm như cá, trứng, thịt nạc, đậu cần được đưa vào thực đơn đa dạng.

Đồ ăn nhanh, bánh kẹo và nước ngọt không nhất thiết phải bị loại bỏ hoàn toàn, nhưng nên được sử dụng có chừng mực, không thay thế các bữa ăn chính. Cha mẹ cũng nên hạn chế dùng đồ ngọt làm phần thưởng thường xuyên, khuyến khích trẻ vận động mỗi ngày và duy trì giờ ăn, giờ ngủ hợp lý.

Một lưu ý khác là không nên chỉ đánh giá sức khỏe chuyển hóa của trẻ qua vẻ ngoài. Khi có dấu hiệu tăng cân quá mức hoặc các yếu tố nguy cơ liên quan, gia đình có thể trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phù hợp với độ tuổi và tình trạng phát triển của con.

Trường hợp cậu bé 13 tuổi được chia sẻ trên truyền thông là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe trẻ em. Dẫu vậy, điều phụ huynh cần ghi nhớ không phải là nỗi sợ rằng một món ăn có thể khiến con mắc ung thư, mà là trách nhiệm xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, quan sát những thay đổi của trẻ và tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi cần thiết.

Bởi chăm sóc con không chỉ là đáp ứng những gì trẻ thích ăn hôm nay, mà còn là giúp con hình thành những thói quen tốt để bảo vệ sức khỏe trong nhiều năm sau.

Bài và ảnh: QQ