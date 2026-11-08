Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé 13 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ tức giận hỏi bố mẹ "tại sao lại cho con ăn những thứ này mỗi ngày?"

| | Sống

Nhiều bậc cha mẹ chỉ thấy con mình "ăn ngon và lớn nhanh", nhưng họ không nhận ra tuyến tụy của con đang hoạt động quá tải ngày này qua ngày khác.

Ung thư tuyến tụy vốn được biết đến là căn bệnh nguy hiểm, thường gặp ở người trưởng thành, đặc biệt là người lớn tuổi. Vì vậy, thông tin một cậu bé mới 13 tuổi được chẩn đoán mắc căn bệnh này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Theo thông tin chia sẻ trong bài viết đăng tải trên trang Tencent News và một số trang tin Trung Quốc, một cậu bé 13 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy. Khi bác sĩ trong phòng khám cầm tờ kết quả xét nghiệm, nhìn cậu bé 13 tuổi trước mặt với gương mặt vàng vọt, thân hình gầy gò đến biến dạng, rồi nhìn sang bố mẹ em đang bối rối, cuối cùng không kìm được mà hỏi:

“Tại sao anh chị lại có thể cho con ăn những thứ này mỗi ngày?”.

Cậu bé 13 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ tức giận hỏi bố mẹ "tại sao lại cho con ăn những thứ này mỗi ngày?" - Ảnh 1.

Không ai muốn tin rằng căn bệnh được mệnh danh là “vua ung thư” – ung thư tuyến tụy – lại có thể xảy đến với một đứa trẻ vừa bước vào bậc trung học cơ sở.

Trong phòng khám, mẹ cậu bé bật khóc nức nở. Người mẹ liên tục nói: “Tôi cứ nghĩ con đang tuổi lớn, muốn ăn gì thì mua cho con ăn”.

Thế nhưng, chính sự chiều chuộng xuất phát từ tình thương ấy đã khiến các bữa ăn hằng ngày của đứa trẻ dần bị thực phẩm công nghiệp chiếm lĩnh.

Buổi sáng, thay vì ăn cháo nóng hay cơm nóng ở nhà, cậu bé thường chọn hamburger chiên nóng mua trước cổng trường, ăn kèm một cốc nước ngọt có đá.

Đến trưa, bố mẹ không có thời gian về nhà, tiền tiêu vặt trở thành “tấm vé” để em gọi đồ ăn bên ngoài. Những suất gà rán, xúc xích nướng hay cơm chan nước sốt đậm vị lần lượt xuất hiện trong thực đơn.

Trên đường tan học, em ghé vào cửa hàng tạp hóa, nhét đầy cặp những món ăn vặt như mì cay ăn liền, khoai tây chiên và thạch. Khi ngồi làm bài tập, em liên tục ăn vặt, tần suất đưa thức ăn vào miệng dường như chẳng kém tốc độ gõ bàn phím.

Mỗi khi khát, em hiếm khi nghĩ đến nước lọc. Thay vào đó là trà sữa trân châu, nước ngọt vị trái cây, có ngày uống hai, ba chai.

Bữa tối, em chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bỏ dở. Đến đêm khuya, em lại dùng lò vi sóng hâm nóng pizza, gà viên để ăn thêm.

Cậu bé 13 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ tức giận hỏi bố mẹ "tại sao lại cho con ăn những thứ này mỗi ngày?" - Ảnh 2.

Muốn con khỏe mạnh, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trên bàn ăn

Ung thư tuyến tụy ở trẻ em là tình trạng hiếm gặp, có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau và.không có cơ sở để kết luận một đứa trẻ mắc ung thư tuyến tụy chỉ vì thường xuyên ăn đồ chiên rán, uống trà sữa hay sử dụng thực phẩm chế biến sẵn nhưng cha mẹ cũng cần giúp con xây dựng thói quen ăn uống cân bằng ngay từ nhỏ. Nước lọc nên là lựa chọn chính để giải khát; rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn đạm như cá, trứng, thịt nạc, đậu cần được đưa vào thực đơn đa dạng.

Đồ ăn nhanh, bánh kẹo và nước ngọt không nhất thiết phải bị loại bỏ hoàn toàn, nhưng nên được sử dụng có chừng mực, không thay thế các bữa ăn chính. Cha mẹ cũng nên hạn chế dùng đồ ngọt làm phần thưởng thường xuyên, khuyến khích trẻ vận động mỗi ngày và duy trì giờ ăn, giờ ngủ hợp lý.

Một lưu ý khác là không nên chỉ đánh giá sức khỏe chuyển hóa của trẻ qua vẻ ngoài. Khi có dấu hiệu tăng cân quá mức hoặc các yếu tố nguy cơ liên quan, gia đình có thể trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phù hợp với độ tuổi và tình trạng phát triển của con.

Cậu bé 13 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ tức giận hỏi bố mẹ "tại sao lại cho con ăn những thứ này mỗi ngày?" - Ảnh 3.

Trường hợp cậu bé 13 tuổi được chia sẻ trên truyền thông là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe trẻ em. Dẫu vậy, điều phụ huynh cần ghi nhớ không phải là nỗi sợ rằng một món ăn có thể khiến con mắc ung thư, mà là trách nhiệm xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, quan sát những thay đổi của trẻ và tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi cần thiết.

Bởi chăm sóc con không chỉ là đáp ứng những gì trẻ thích ăn hôm nay, mà còn là giúp con hình thành những thói quen tốt để bảo vệ sức khỏe trong nhiều năm sau.

Bài và ảnh: QQ

Theo Minh Anh

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện cựu học sinh THPT Kim Liên từng quyết làm công nhân dù lớn lên trong gia đình trí thức, khởi nghiệp bằng việc bán thiết bị ổn áp: Nay là chủ doanh nghiệp nổi tiếng Việt Nam, vốn hàng trăm tỷ đồng

Phát hiện cựu học sinh THPT Kim Liên từng quyết làm công nhân dù lớn lên trong gia đình trí thức, khởi nghiệp bằng việc bán thiết bị ổn áp: Nay là chủ doanh nghiệp nổi tiếng Việt Nam, vốn hàng trăm tỷ đồng Nổi bật

Công an đề nghị 523 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 523 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Hai loài tê giác Indonesia cận kề bờ vực diệt vong khi thế giới chỉ hướng về châu Phi

Hai loài tê giác Indonesia cận kề bờ vực diệt vong khi thế giới chỉ hướng về châu Phi

21:55 , 08/11/2026
Từ 9 triệu xuống 6 triệu tiền ăn mỗi tháng: Gia đình 4 người tiết kiệm thêm 3 triệu nhưng phải thay đổi những gì?

Từ 9 triệu xuống 6 triệu tiền ăn mỗi tháng: Gia đình 4 người tiết kiệm thêm 3 triệu nhưng phải thay đổi những gì?

21:41 , 08/11/2026
"Quỷ lùn” Đào Hồng Sơn: Từ shipper chạy đơn 30.000 đồng mỗi ngày đến nhà vô địch thế giới

"Quỷ lùn” Đào Hồng Sơn: Từ shipper chạy đơn 30.000 đồng mỗi ngày đến nhà vô địch thế giới

21:32 , 08/11/2026
Một kiểu "nằm im" đang lan rộng ở nhiều người trẻ, phụ huynh bất lực vì càng khuyên càng phản tác dụng

Một kiểu "nằm im" đang lan rộng ở nhiều người trẻ, phụ huynh bất lực vì càng khuyên càng phản tác dụng

21:14 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên