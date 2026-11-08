Mừng "như bắt được vàng" vì giảm 9kg không cần ăn kiêng, người phụ nữ suy sụp khi biết mắc "vua trong các loại ung thư"

Tiến sĩ Lin Xianghong thuộc Bệnh viện Đài Bắc Mackay Memorial (Đài Loan, Trung Quốc) nhắc nhở: "Nếu bạn giảm cân nhiều dù không ăn kiêng hay tập luyện, rất có thể là do mắc bệnh hiểm nghèo. Tốt nhất nên đi khám". Một trong những bệnh nhân của ông họ Hoàng, 50 tuổi, sống tại Đài Loan (Trung Quốc) là ví dụ điển hình. Vui mừng vì giảm cân không cần ăn kiêng chưa được bao lâu, người phụ nữ này nhận "án tử" mắc ung thư tuyến tụy cuối giai đoạn 2, tiên lượng xấu.

Theo chính lời bệnh nhân kể lại, gần đây đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bà cho biết mình vốn có thân hình không được thon gọn, từng cố gắng ăn kiêng, đi bộ buổi sáng để giảm cân nhưng đều thất bại. Vì vậy, khi phát hiện mình giảm tới gần 9kg trong một tháng dù chẳng cần nỗ lực, bà Hoàng rất vui mừng. Chỉ có điều, bà cảm thấy bụng hay đau âm ỉ sau khi ăn xong, nhưng lại vội vã cho rằng mình giảm cân nhanh nên cơ thể yếu đi, dạ dày chưa kịp thích nghi.

Sụt cân nhanh bất thường rất có thể là dấu hiệu bệnh ung thư (Ảnh minh họa)

Trong một cuộc gặp mặt bạn học cũ, nhiều người khen gầy đi nhìn đẹp hơn khiến bà Hoàng càng vui vẻ. Nhưng trong lúc ăn cơm, bà chỉ ăn được một chút đã thấy no, phải dừng lại vì bụng khó chịu.

Lúc này, một người bạn của bà từng làm y tá ở bệnh viện liền khuyên bà Hoàng đi thăm khám. Theo lời người này, những triệu chứng như vậy rất có thể là do ung thư đã nặng. Bà Hoàng nghe thấy thế tức giận và bỏ về nhà.

Sáng hôm sau, bà kể lại câu chuyện cho cả nhà nghe trong bữa ăn sáng. Bà còn nhấn mạnh rằng mình chưa từng uống bia rượu, không hút thuốc, ăn đủ 3 bữa một ngày, luôn đi ngủ sớm, cả ngày gần như chỉ ở nhà thì không thể mắc ung thư được. Con trai bà Hoàng là anh Trương thì cho rằng mẹ bị bệnh dạ dày nên xin nghỉ làm rồi đưa mẹ tới Bệnh viện Đài Bắc Mackay Memorial (Đài Loan, Trung Quốc).

Sau khi nội soi, bác sĩ cho biết dạ dày của bà Hoàng hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng tụy của bà thì cần kiểm tra thêm. Theo lời giới thiệu từ vị bác sĩ này, anh Trương đưa mẹ tới gặp Tiến sĩ Lin Xianghong, bác sĩ chuyên về gan mật tụy của bệnh viện.

Tiến sĩ Xianghong kể lại: “Siêu âm ổ bụng phát hiện một bóng 4cm trên tuyến tụy. Chụp cắt lớp cho thấy nghi ngờ khối u tuyến tụy và sau đó sinh thiết chỉ ra chỉ số khối u CA199 đã cao gấp 7 lần so với bình thường. Kết luận cuối cùng là ung thư tuyến tụy cuối giai đoạn 2”.

Ung thư tuyến tụy được mệnh danh là "vua trong các loại ung thư" (Ảnh minh họa)

Bà Hoàng nhận kết quả xong liền bủn rủn chân tay, không nói không rằng bắt xe về nhà trước vì quá sốc. Về đến nhà, bà nằm trên giường khóc nức nở. Bà gọi điện cho người bạn từng làm y tá nọ, người đó khuyên bà nên nhanh chóng trở lại bệnh viện điều trị bởi đã mắc phải "vua trong các loại ung thư".

Tại sao ung thư tuyến tụy là “vua trong các loại ung thư”?

Theo Tiến sĩ Xianghong, tuyến tụy đóng vai trò thiết yếu trong việc chuyển đổi thực phẩm được đưa vào cơ thể thành nhiên liệu cho các tế bào. Cơ quan này có hai chức năng chính đó là chức năng ngoại tiết giúp tiêu hoá và chức năng nội tiết điều chỉnh lượng đường trong máu.

Ung thư tuyến tụy (còn gọi là ung thư tụy) được mệnh danh là “vua trong các loại ung thư” bởi vì nó rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Phát hiện rồi điều trị cũng khó khăn, tiên lượng xấu và thời gian tử vong sau khi phát hiện bệnh rất ngắn, có thể chỉ cần một vài tháng.

Ông giải thích: “Lý do khiến ung thư tuyến tụy có tiên lượng xấu so với ung thư tiêu hóa khác là bởi tụy có vị trí đặc biệt ở rất sâu trong ổ bụng, triệu chứng lâm sàng nghèo nàn lại dễ nhầm với bệnh khác nên người bệnh thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Ngay cả khi được phát hiện, việc điều trị bệnh ung thư tuyến tụy cũng đạt hiệu quả thấp, tỷ lệ tử vong rất cao”.

Ung thư tuyến tụy thường bị phát hiện muộn, tỷ lệ tử vong cao (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ và sở dữ liệu SEER (cung cấp bởi Viện Ung thư Quốc gia NCI), tỷ lệ sống tương đối 5 năm đối với những bệnh nhân ung thư tuyến tụy sẽ dựa trên mức độ lan rộng của ung thư. Ung thư tuyến tụy giai đoạn tại chỗ là 44,3%. Ung thư tuyến tụy giai đoạn tiến triển tại chỗ - tại vùng là 16,2%. Còn ung thư tuyến tụy giai đoạn di căn chỉ từ 1 tới 3,2%.

Tiến sĩ Xianghong cũng bày tỏ lo ngại khi trong cuộc sống hàng ngày, đa số mọi người ít quan tâm tới sức khỏe tuyến tụy. Thậm chí, khám sức khỏe định kỳ cũng dễ bỏ sót triệu chứng bệnh. Vì vậy, ông nhắc nhở mỗi chúng ta hãy quan tâm hơn tới tuyến tụy, đừng xem nhẹ 9 dấu hiệu chính của “vua trong các loại ung thư” này:

- Vàng da, vàng mắt.

- Nước tiểu sẫm màu.

- Hay đầy bụng và tiêu chảy.

- Phân màu nhạt hoặc có dầu mỡ.

- Đau dai dẳng vùng bụng trên, thường đau lan ra sau lưng.

- Chán ăn, hay buồn nôn và nôn mửa.

- Bụng tăng kích thước do túi mật hoặc gan to lên.

- Lượng đường trong máu tăng bất thường.

- Giảm cân nhanh trong thời gian ngắn.

Cơn đau bụng do ung thư tuyến tụy thường xuất hiện sau khi ăn, lan ra sau lưng (Ảnh minh họa)

Về phần bà Hoàng, mặc dù rất sốc với kết quả thăm khám, cảm thấy oan ức vì mình sống lành mạnh vẫn mắc bệnh hiểm nghèo, bà vẫn nhanh chóng hiểu ra tình cảnh nguy hiểm của mình. Ngay sáng hôm sau, bà cùng con trai và con dâu quay lại bệnh viện để kiểm tra thêm và bắt đầu phác đồ diều trị. Bà cũng mang câu chuyện "dở khóc dở cười" của mình chia sẻ lên mạng xã hội, hy vọng rằng sẽ bớt đi phần nào những người chủ quan với dấu hiệu sụt cân bất thường giống như mình.

Nguồn và ảnh: ETtoday, China Times, EBC