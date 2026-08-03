"Cậu Be" Bellingham "đốt mắt" fan với loạt ảnh khoe body cực cháy, check-in cùng em trai càng nhân hai cơ bắp, gấp đôi visual

Sau một mùa hè rực rỡ cùng tuyển Anh, Jude Bellingham đang tự thưởng cho mình kỳ nghỉ xứng đáng tại Hawaii. Tiền vệ sinh năm 2003 liên tục cập nhật những khoảnh khắc nghỉ dưỡng lên mạng xã hội và nhanh chóng khiến người hâm mộ bàn luận xôn xao.

Trong loạt ảnh mới, "cậu Be" Bellingham thoải mái cởi trần dạo biển, chơi bài, thưởng thức đồ ăn nhẹ và tận hưởng bầu không khí nhiệt đới. Thân hình săn chắc cùng cơ bụng 6 múi của ngôi sao Real Madrid lập tức trở thành tâm điểm, giúp những bức ảnh thu về hàng triệu lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn.

Không chỉ khoe body, Jude còn ghi điểm với gu thời trang cá tính khi diện áo ba lỗ đen, quàng khăn đỏ và đội mũ beret vải tweed. Hình ảnh vừa nam tính vừa phóng khoáng của tiền vệ 23 tuổi tiếp tục khiến danh xưng "nam thần" mà người hâm mộ dành cho anh thêm phần thuyết phục.

Đáng chú ý, nhân vật không kém phần nổi bật trong chuyến đi lần này là Jobe Bellingham - em trai ruột của Jude. Cầu thủ trẻ cũng xuất hiện trong nhiều bức ảnh, cùng anh trai tạo dáng trước ống kính và tận hưởng kỳ nghỉ bên bãi biển Hawaii.

Bellingham khoe body cực phẩm, check-in cùng em trai càng "gấp đôi visual" (Ảnh: IGNV)

Ảnh: IGNV

Sự xuất hiện của Jobe khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều người nhận xét hai anh em không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai mà còn có nhiều nét giống nhau, từ vóc dáng, thần thái đến nụ cười. Dưới phần bình luận, không ít fan còn hài hước gọi đây là màn "song sát visual" của nhà Bellingham.

Kỳ nghỉ diễn ra sau khi Jude khép lại World Cup 2026 đáng nhớ. Tiền vệ của Real Madrid ghi tới 7 bàn thắng, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng Ba và lập cột mốc trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho "Tam sư" trong một kỳ World Cup. Phong độ chói sáng giúp anh thu hút thêm hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, thậm chí mạng xã hội còn rộ lên các cuộc thi tìm người giống Jude Bellingham.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình của Jude với người mẫu Mỹ Ashlyn Castro cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Ashlyn đồng hành cùng bạn trai trong kỳ nghỉ tại Hawaii và trước đó luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ anh ở World Cup.

Ảnh: IGNV

Dù vậy, người đẹp 28 tuổi vẫn phải hứng chịu không ít bình luận tiêu cực từ một bộ phận người hâm mộ quá khích. Một số ý kiến cho rằng cô đến với Jude vì danh tiếng, song Ashlyn đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định những cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật.

Theo truyền thông Anh, mối quan hệ giữa Jude và Ashlyn đang ngày càng nghiêm túc. Thậm chí, những người thân cận với cặp đôi tin rằng tiền vệ người Anh có thể sớm tính đến chuyện cầu hôn bạn gái.

Sau một mùa hè vừa bùng nổ trên sân cỏ, vừa gây sốt trên mạng xã hội, Jude Bellingham tiếp tục cho thấy sức hút không chỉ đến từ tài năng bóng đá mà còn ở hình ảnh trẻ trung, phong cách và đời tư nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong khi đó, em trai Jobe cũng đang dần khẳng định tên tuổi và trở thành cái tên được người hâm mộ chú ý mỗi lần xuất hiện cùng người anh nổi tiếng.

Tú Tú.