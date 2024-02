Câu chuyện phía sau nhưng nữ tân binh xinh đẹp tình nguyện nhập ngũ để thực hiện ước mơ bảo vệ Tổ Quốc

Theo kế hoạch, Lễ giao nhận quân năm 2024 tại các địa phương diễn ra trong 3 ngày.

Ngày thứ nhất (25/2) có 30 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên (thuộc Quân khu 1); Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình (thuộc Quân khu 3); Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông (thuộc Quân khu 5) và 4 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (thuộc Quân khu 2).

7 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức lễ giao nhận quân trong ngày thứ hai (26/2), gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế thuộc Quân khu 4 và các quận, huyện Hà Nội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ngày thứ ba (27/2), có 26 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, cụ thể là: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7); Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau (thuộc Quân khu 9) và 5 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La (thuộc Quân khu 2).