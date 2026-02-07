Cầu Long Biên cấm tàu hỏa, hành khách đi lại ra sao?

Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội - cho biết sau khi các chuyến tàu Hà Nội - Hải Phòng bị dừng qua cầu Long Biên từ ngày 5/2, các đơn vị chức năng tại Sở Xây dựng và Đội CSGT số 5 đang phối hợp để có phương án điều tiết giao thông hợp lý nhất.

Cầu Long Biên Hà Nội.

Với phương án bố trí xe trung chuyển hành khách từ ga Gia Lâm về ga Hà Nội và ngược lại, ông Kiên cho biết phương tiện trung chuyển khách sẽ do ngành đường sắt thực hiện, lực lượng CSGT - Sở Xây dựng có phương án điều tiết giao thông hợp lý để xe trung chuyển khách di chuyển thuận lợi, không gây phức tạp, ùn tắc giao thông.

Đề cập đến tình trạng giao thông trên cầu Long Biên sau khi bị phát hiện hư hỏng tại hệ thống giàn thép, ông Kiên cho biết sự cố được ngành đường sắt dừng chạy các tuyến tàu qua cầu để đảm bảo an toàn, riêng với xe máy, xe thô sơ lưu thông hai chiều, người và phương tiện vẫn lưu thông bình thường như lâu nay, không bị cấm.

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo.đã phát hiện hư hỏng tại nút giàn thép mạ thượng giữa ô 10 và ô 11, thuộc nhịp 18 cầu Long Biên. Do vậy, từ ngày 5/2, ngành đường sắt đã quyết định phong tỏa các đoàn tàu chạy đoạn Hà Nội - Gia Lâm để tổ chức sửa chữa, gia cố.

Trong thời gian dừng các chuyến tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, hành khách đi lộ trình này được điều chỉnh, đón và trả khách tại ga Gia Lâm thay cho ga Hà Nội. Với tuyến Hà Nội - Lào Cai, hành khách vẫn đón trả khách tại ga Hà Nội nhưng chạy theo hướng Hà Nội - Văn Điển - Hà Đông - Lào Cai và ngược lại, không đi qua cầu Long Biên.