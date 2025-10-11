Câu trả lời từ HONOR Magic V5: Chuẩn mực mới của smartphone gập toàn diện

Chính 'khoảng trống' này mở ra cơ hội khác biệt để có thêm các sản phẩm đột phá như HONOR Magic V5 - smartphone gập mỏng toàn diện để đáp lại kỳ vọng đó.

Bức tranh thị trường: smartphone gập bùng nổ, nhưng vẫn còn nhiều ‘khoảng trống’

Chỉ trong vài năm, smartphone gập đã vươn mình từ sản phẩm thử nghiệm trở thành một trong những phân khúc cao cấp phát triển nhanh nhất trên thị trường. Theo Mordor Intelligence, quy mô toàn cầu của dòng sản phẩm này ước đạt 31,3 tỷ USD vào năm 2025 và có thể cán mốc 118,87 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) hơn 30% trong giai đoạn 2025 – 2030. Động lực lựa chọn smartphone gập đa phần đến từ nhu cầu đa nhiệm, sự linh hoạt và thiết kế khác biệt mà các mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống khó mang lại.

Tại Việt Nam, bức tranh thị trường lại có nhiều màu sắc riêng biệt. Điện thoại gập hiện chỉ chiếm 0,2 – 2% số lượng bán ra nhưng lại đóng góp tới 6,6% doanh thu tại một số hệ thống lớn như tại Thế Giới Di Động, điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ nhưng cũng phản ánh sự dè dặt của người dùng về độ bền, dung lượng pin và trải nghiệm. Đáp lại những trăn trở đó, HONOR Magic V5 ra mắt như lời giải toàn diện: mỏng nhưng vẫn mạnh mẽ, bền bỉ và thông minh, đặt ra chuẩn mực mới cho kỷ nguyên smartphone gập tại Việt Nam.



Khi cuộc đua smartphone gập còn nhiều khoảng trống, HONOR Magic V5 chọn cách lấp đầy bằng đẳng cấp gập toàn diện

Pin 5.820mAh lớn nhất phân khúc, định nghĩa lại "mỏng nhưng mạnh mẽ"

HONOR Magic V5 xoá bỏ định kiến "đẹp nhưng yếu pin" vốn gắn liền với smartphone gập. Với viên pin 5.820mAh, lớn nhất phân khúc, kết hợp sạc nhanh 66W có dây và 50W không dây, sản phẩm mang đến trải nghiệm trọn vẹn suốt cả ngày cho công việc lẫn giải trí.

Trong khi đó, nhiều mẫu gập cao cấp hiện nay, điển hình như Samsung hay OPPO chỉ dừng lại ở mức pin dưới 5.000mAh và sạc nhanh hạn chế hơn. Chính sự cân bằng giữa độ mỏng kỷ lục và sức mạnh pin đã giúp HONOR Magic V5 khẳng định trụ cột đầu tiên của chuẩn mực "gập toàn diện" mỏng nhưng vẫn bền sức mạnh.

HONOR Magic V5 phá vỡ mọi giới hạn giữa thiết kế và hiệu năng - độ mỏng đi đôi với sức mạnh

Kỷ nguyên gập bền bỉ bắt đầu cùng HONOR Magic V5

Độ bền từng là "gót chân Achilles" của đa số điện thoại gập. Không ít người dùng vẫn e ngại bản lề, màn hình và khả năng chống chịu của máy. Với HONOR Magic V5, HONOR đã đặt ra một chuẩn mực mới: chống bụi, chống nước IP58/59, cơ chế tự phát hiện vật thể khi gập lại và bản lề gia cố chắc chắn.

Sản phẩm đã được Guinness công nhận là điện thoại gập bền nhất thế giới, có thể nâng thành công tổng cộng 104 kg, gồm một chiếc tủ lạnh 84kg và 20kg tạ treo cố định ở phần giữa. Rõ ràng rằng smartphone gập không còn là "thiết bị mong manh", mà đủ sức trở thành máy chính để người dùng yên tâm đồng hành dài lâu.

HONOR Magic V5 chứng minh smartphone gập có thể bền hơn bao giờ hết

Mỏng nhưng thông minh: Tiên phong tích hợp tính năng Phát Hiện Giả Mạo AI

Trong kỷ nguyên AI, một chiếc gập chỉ đẹp và bền thôi chưa đủ. HONOR Magic V5 tiên phong tích hợp tính năng Phát Hiện Giả Mạo AI - công nghệ phát hiện nội dung giả mạo đầu tiên trên một smartphone gập. Đây là bước đi táo bạo, cho thấy HONOR không chỉ cạnh tranh bằng phần cứng, mà còn bằng tầm nhìn an toàn trong kỷ nguyên số.

Tính năng Phát Hiện Giả Mạo AI được tích hợp trên HONOR Magic V5 hỗ trợ bảo vệ người dùng trong kỷ nguyên số

Ngoài ra, hệ điều hành được tối ưu: đa nhiệm linh hoạt, chia đôi màn hình, kéo - thả ứng dụng mượt mà, biến HONOR Magic V5 thành một công cụ thực sự hữu ích cho cả công việc lẫn giải trí.

Chiếc điện thoại gập cũng được trang bị hàng loạt tính năng AI phục vụ cuộc sống với hệ điều hành MagicOS 9.0.1 và sự hỗ trợ của Gemini, tích hợp sâu vào thiết bị. Trong công việc và giao tiếp, Chỉnh Sửa Ngữ Pháp AI và Ghi Chú AI hỗ trợ soạn thảo, tổng hợp thông tin nhanh chóng. Trong sáng tạo, chiếc máy có các tính năng hỗ trợ nhiếp ảnh như Siêu Zoom AI, Xóa Ảnh Phản Chiếu AI, Xóa Vật Thể AI,...

Khi mỏng, bền và thông minh hội tụ trên một chiếc smartphone gập

Ba trụ cột: mỏng nhưng mạnh mẽ – mỏng nhưng bền bỉ – mỏng nhưng thông minh đã định nghĩa nên chuẩn mực mới cho smartphone gập. Với HONOR Magic V5, người dùng không còn phải đánh đổi giữa thiết kế, pin, độ bền hay trải nghiệm thực tế – tất cả được hội tụ trong một thiết bị duy nhất. Ngoài ra, sản phẩm cũng giữ lại được lớp màng hỗ trợ bút cảm ứng, trong khi một số hãng điện thoại gập phải "đánh đổi" trong cuộc đua về độ mỏng.

Tech reviewer Vinh Vật Vờ đánh giá: "HONOR Magic V5 dễ khiến người ta bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài. Nhìn nó mỏng manh, đẹp và trông giống như một chiếc smartphone thông thường, nhưng bên trong lại chứa viên pin dung lượng rất lớn, cho thời gian sử dụng cực kỳ thoải mái. Màn hình của máy có khả năng hiển thị ngoài trời nắng rất dễ chịu, đi kèm với một hệ thống camera xuất sắc và khả năng đa nhiệm ấn tượng."

HONOR Magic V5 khẳng định chuẩn mực mới cho kỷ nguyên smartphone gập

Trong bối cảnh thị trường gập toàn cầu tăng trưởng CAGR 30,59% và Việt Nam còn ở giai đoạn khởi đầu, Magic V5 xuất hiện như lời đáp trọn vẹn cho kỳ vọng của người dùng. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại, mà là tuyên ngôn công nghệ: mạnh mẽ, bền bỉ và thông minh, đánh dấu chuẩn mực mới cho kỷ nguyên smartphone gập.