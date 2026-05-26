Cây mít trăm quả, mọc chi chít xuyên 2 tầng nhà ở Đà Nẵng, chủ nhà không bán mà để làm 1 việc

Theo Lam Giang | 26-05-2026 - 15:26 PM | Sống

Gia chủ cho biết, để cây phát triển tốt, ít sâu bệnh và gần như mùa nào cũng có trái, ông thường tận dụng xác mắm cá ủ làm phân bón.

Mạng xã hội mới đây lan truyền hình ảnh một cây mít mọc quả chi chít từ gốc đến tận ngọn, xuyên qua mái nhà đã khiến mọi người vô cùng thích thú. Hình ảnh cây mít vô cùng độc lạ khiến nhiều người hoài nghi đây rằng là sản phẩm của AI.

Tuy nhiên thực tế, đây là cây mít hoàn toàn có thật, thuộc sở hữu của gia đình ông Đặng Quang Minh (71 tuổi, kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu, hiện sống ở trên đường An Hòa 12 phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). 

Ông Minh rất bất ngờ khi cây mít của gia đình bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội, khi mọi người hỏi thăm ông mới biết. Ông cũng không rõ ai là người chụp ảnh cây mít rồi đăng lên mạng.

Cây mít độc đáo mọc xuyên mái nhà, quả sai lúc lỉu. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Chia sẻ trên báo Dân trí, ông Minh cho hay cây mít này được gia đình trồng từ thời điểm xây nhà vào năm 2010. Khi ấy, cây chỉ cao khoảng 4m, ngang tầng 1 và rất ít trái. Bất ngờ, khoảng năm 2015, cây mít này bắt đầu phát triển mạnh và cho trái ngày càng nhiều. Khi xây nhà, gia đình ông Minh đã chủ động khoét một khoảng trống ở sàn tầng 2 để thân cây có thể xuyên qua, tiếp tục vươn cao, có không gian phát triển.

Sau hơn chục năm thì giờ cây mít đã vượt mái nhà, tán phủ rộng, mùa nào cũng ra trái chi chít. Nói về hương vị của trái mít trong sân nhà, ông Minh tiết lộ cây mít là giống lai với mít tố nữ nên múi thơm, vị ngọt đậm và rất ngon, hột mít khá lép. Quả mít ăn chín mới ngon chứ không dùng làm món mít non trộn gỏi được.

Hàng năm khi mít chín, chủ nhà lại hái quả tặng người thân, hàng xóm, bạn bè. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Tâm sự thêm trên báo VietNamNet, ông Minh cho hay việc chăm sóc cây mít không quá cầu kỳ. Để cây phát triển tốt, ít sâu bệnh và gần như mùa nào cũng có trái, ông thường tận dụng xác mắm cá ủ làm phân bón. Do cây ra quá nhiều trái nên gia đình thường xuyên phải cắt tỉa để giảm sức nặng cho thân, cành. Có thời điểm, mít ra quả dày đến mức gia chủ phải cắt bớt nhưng vẫn “không xuể”.

Ông Minh cho hay, gia đình không bán trái mít. Mỗi khi mít chín, ông thường hái rồi đem chia cho hàng xóm, bạn bè và người quen.

