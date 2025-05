Cây mọc “virus” giá gần nửa triệu/kg, ở Việt Nam mọc hoang um tùm

Săn “vàng” từ loài cây mọc dại

Nếu bắt gặp loài thực vật này ngoài tự nhiên, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi thấy chùm hoa của nó có hình dáng giống hệt… virus. Hoa mọc thành chùm hình cầu màu vàng cam, nhụy hoa mọc vươn ra xung quanh, tạo nên hình dáng “độc nhất vô nhị”.

Đây là cây câu đằng, hay còn gọi là câu đằng lá mỏ, vuốt lá mỏ, mọc hoang ở vùng thượng du Cao Bằng, Lào Cai và hiện chưa được trồng. Với nhiều người, đây có lẽ chỉ là một giống cây dại vô giá trị, nhưng ở nước ngoài, nó lại là “cây đẻ ra tiền”.

Đầu tiên, câu đằng có thể trồng làm cây cảnh trong vườn, không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt mà còn giúp tạo bóng mát, ngăn ánh nắng mặt trời, khiến môi trường sống trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn.

Thứ hai, câu đằng có thể dùng làm dược liệu. Theo y học cổ truyền, câu đằng có vị ngọt, tính hàn, vào 2 kinh can và tâm bào. Vị thuốc này có nhiều công dụng như thanh nhiệt, chữa cao huyết áp, chống co giật, an thần, chữa chứng hoa mắt và tình trạng trẻ khóc đêm. Ngoài ra, ở một số vùng của nước ta, người dân còn dùng cây câu đằng làm nguồn chất chát để ăn trầu.

Ở Trung Quốc, cây câu đằng từ lâu cũng được sử dụng như một dược liệu truyền thống. Tuy nhiên trước năm 2010, giá câu đằng ở nước này rất thấp, chỉ chưa đầy 2 NDT/kg. Sự thay đổi diễn ra trong vài năm trở lại đây khi câu đằng đặc biệt được ưa chuộng tại Trung Quốc. Giá của nó đã lên đến 130 NDT/kg, tương đương hơn 452.000đ/kg. Tại Việt Nam, giá câu đằng khô dao động từ 99.000 - 180.000đ/kg tùy chất lượng, nguồn gốc và nơi bán.

Hiện tại cây câu đằng đã được trồng ở Trung Quốc với công nghệ hoàn thiện. Tuy không khó trồng nhưng loài thực vật này lại có năng suất không cao.

(Theo weixin.qq)