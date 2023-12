CCN Phương Trung: Hoàn thiện khung pháp lý, đi vào hoạt động sản xuất

Quy hoạch CCN hoàn thiện theo quy định pháp luật, phù hợp nhu cầu thực tế



Tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định: Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, phát triển công nghiệp, dịch vụ trở thành động lực của nền kinh tế. Do vậy, hiện nay, tại CCN Phương Trung, việc triển khai đi vào vận hành cũng chính là việc cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch; góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của thành phố trong giai đoạn hiện nay. CCN Phương Trung hình thành góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân; tăng cường kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp và đem lại nhiều hiệu quả tích cực về mặt an sinh, xã hội khác.

Hình ảnh trên thiết kế 3D của Cụm công nghiệp Phương Trung

Được sự đồng ý của Thành ủy, UBND thành phố, với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành cùng nỗ lực của Ban lãnh đạo, công ty đã bắt tay triển khai đồng bộ các giải pháp: Hoàn thiện về thủ tục pháp lý; xây dựng các công trình bảo vệ môi trường phù hợp với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy tờ thẩm định về phòng cháy chữa cháy; các thỏa thuận hoàn thiện đấu nối hạ tầng, đấu nối giao thông, đấu nối điện, nước sạch, nước thải…Song song với đó là phối hợp cùng địa phương xây dựng các tiêu chí về ưu đãi và thu hút đầu tư, thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Chính việc triển khai đồng bộ này, nhất là việc chú trọng công tác chuẩn bị phương án thi công nên dự án CCN Phương Trung đã hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng (so với tiến độ theo Quyết định thành lập CCN), phát huy hiệu quả đối với chủ đầu tư và sự phát triển KT - XH địa phương.



"Rộng cửa" chào đón làn sóng đầu tư vào cụm công nghiệp Phương Trung

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Phương Trung được quy hoạch chi tiết phân khu tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích được phê duyệt theo chủ trương đầu tư đất dự án là 95.499m2, trong đó diện tích đất cụm công nghiệp khoảng 86.756,2m2; diện tích đấu nối hạ tầng kỹ thuật là khoảng 8.743,2m2. Căn cứ vào chủ trương đầu tư dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, đến nay, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Liên Việt đã hoàn thành về pháp lý bao gồm các thủ tục như:

Về đất đai quy hoạch có: Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, tuân thủ nghiêm các quy định về Luật đất đai 2013 và Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Các hạng mục dự án hoàn thiện thi công theo hồ sơ thiết kế được Sở Xây dựng thẩm định tuân thủ: Thông báo thẩm định của Sở Xây dựng; Giấp phép xây dựng công trình; Quy hoạch chi tiết 1/500; Giấy chứng nhân thẩm duyệt PCCC; Quyết định phê duyệt DTM; Thỏa thuận đấu nối Hạ tầng giao thông, điện, nước… đến nay toàn bộ Dự án đã được cơ quan PCCC chấp thuận kết quả nghiệm thu từ ngày 30/10/2023 đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Bàn giao mốc giới tại Dự án cho các nhà Đầu tư thứ cấp.

Đại diện phía Chủ đầu tư cho biết: Hiện nay, chúng tôi đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và hạ tầng đồng bộ, đủ điều kiện ký hợp đồng bàn giao đất để xây dựng nhà máy sản xuất. Cùng với đó, chủ động truyền thông nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng sản xuất bảo đảm môi trường, giải quyết việc làm tại địa phương và phát triển bền vững. Ngoài ra để đồng hành và hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình xây dựng và vận hành các nhà máy trong CCN, Chủ đầu tư đã thành lập Ban quản lý vận hành cụm công nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư thứ cấp các thủ tục pháp lý: Giấy phép xây dựng, Giấy phép PCCC; Giấy phép Môi trường và ban hành Quy chế quản lý Cụm Công nghiệp để hướng dẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông và các dịch vụ công cộng, tiện ích tại CCN. Đến thời điểm này, CCN Phương Trung đã có khá nhiều đơn vị nhà đầu tư thứ cấp đến nghiên cứu và đăng ký thuê đất với các ngành nghề như cơ khí, may mặc xuất khẩu, tiểu thủ công nghiệp… hứa hẹn mang lại sự chuyển dịch kinh tế quan trọng cho địa phương trong vùng dự án.



Lễ kí kết hợp đồng thuê đối với các nhà đầu tư thứ cấp

Khi được chia sẻ, nhiều người dân ở đây cũng cho biết đã rất phấn khởi vì khi CCN đi vào hoạt động sẽ giúp họ có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực bản thân. Đặc biệt, họ cũng không còn phải đi làm xa nhà vừa tiết kiệm được chi phí vừa có thu nhập ổn định. Bởi vậy, đó không chỉ là kỳ vọng của mỗi cá nhân mà bản thân từ phía Chủ đầu tư cũng mong muốn CCN sẽ thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện nói riêng và toàn thành phố nói chung để có những bước phát triển, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân và bảo đảm an sinh xã hội. Với phương châm "Rộng cửa đón nhà đầu tư", luôn nêu cao tinh thần cầu thị, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, CCN Phương Trung đang tuân thủ đúng quy định, hứa hẹn sẽ là điểm đến cho các doanh nghiệp đầu tư và sản xuất công nghiệp bền vững.