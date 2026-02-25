CCN Stavian Hưng Yên ký thỏa thuận thuê hạ tầng với nhiều doanh nghiệp

Tháng 02/2026, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Stavian (Stavian Industrial Park) đã ký kết Thỏa thuận cho thuê hạ tầng và quyền sử dụng đất tại Cụm Công nghiệp (CCN) Stavian Hưng Yên với một số doanh nghiệp, bao gồm Công ty Cổ phần Bao bì Airpac, Công ty TNHH Divico Việt Nam và Công ty Cổ phần HLC VET, dự kiến thuê các lô đất diện tích từ 3.500 – 5.000m² để xây dựng nhà xưởng sản xuất. Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm mặt bằng sản xuất có hạ tầng sẵn sàng, pháp lý rõ ràng và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường ngày càng tăng từ các doanh nghiệp sản xuất. Theo đại diện Stavian Industrial Park, bên cạnh các dự án quy mô lớn, nhiều doanh nghiệp cũng đang ưu tiên diện tích vừa phải để triển khai nhà máy nhanh, rút ngắn thời gian chuẩn bị và sớm đưa vào vận hành. Vì vậy, mô hình phân lô linh hoạt tại CCN Stavian Hưng Yên được thiết kế để đáp ứng nhiều quy mô đầu tư.

Tọa lạc tại Quốc lộ 38B, xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên, dự án có quy mô khoảng 665.000 m² và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án cung cấp lô đất linh hoạt từ 50.000 – 100.000 m² cho doanh nghiệp quy mô lớn và từ 3.500 m² cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với giá thuê hạ tầng cạnh tranh từ 107 USD/m² cho toàn bộ thời gian thuê đến năm 2074, cùng chính sách miễn tiền thuê đất thô đến hết tháng 12/2035.

CCN Stavian Hưng Yên thu hút các dự án quy mô đa dạng như những dự án vừa ký kết trong tháng 02/2026, bên cạnh đó cũng có các dự án với quy mô lớn hơn như Stavian Manufacturing (thuê 96.300 m² sản xuất bao bì nhựa chất lượng cao, bao bì sinh học tự hủy xuất khẩu…), Stavian Aluminum Packaging (thuê 21.125 m² Giai đoạn 1, sản xuất bao bì nhôm, màng nhôm), dự án của Công ty TNHH SUV (thuê 16.000 m² sản xuất kết cấu khung nhà thép tiền chế), dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng xây sẵn cho thuê của Stavian Industrial Park với diện tích 14.000 m²… Đến nay, CCN Stavian Hưng Yên đã thu hút tổng cộng 12 dự án, với tổng quỹ đất đăng ký đạt 256.000 m², tương đương tỷ lệ lấp đầy trên 60%, cho thấy sức hút thực tế của dự án ngay trong giai đoạn đầu đưa vào vận hành, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của CCN.

Ngay từ giai đoạn quy hoạch, CCN Stavian Hưng Yên đã được định hình theo hướng phát triển bền vững, tích hợp đồng bộ các giải pháp công nghệ xanh như điện mặt trời áp mái (Rooftop Solar), hệ thống chiếu sáng sử dụng pin năng lượng mặt trời, hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS và hệ thống cung cấp khí sạch LNG, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Cụm Công nghiệp Stavian Hưng Yên

Tính đến tháng 2/2026, dự án đã hoàn thiện & nghiệm thu đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng ký kết hợp đồng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Hệ thống giao thông nội khu được đầu tư đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… và các cảng biển, sân bay và các trung tâm Logistics lân cận thông qua Quốc lộ 38B, đường cao tốc Hưng Yên – Thái Bình, nút giao Yên Mỹ (Hưng Yên) trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Quốc lộ 5B)… Hạ tầng điện, nước được triển khai đầy đủ, đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định của các nhà máy sản xuất. Trạm xử lý nước thải công suất tối ưu 2.000 m³/ngày đêm cũng đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang hoàn thiện các thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định. Song song, dự án tiếp tục đầu tư các tiện ích và dịch vụ quản lý, trong đó nhà điều hành dự kiến khánh thành vào tháng 3/2026.

Nhà điều hành CCN Stavian Hưng Yên (dự kiến khánh thành vào tháng 3/2026)

Là đơn vị phát triển dự án, Stavian Industrial Park không chỉ cung cấp hạ tầng, mà còn triển khai mô hình hỗ trợ nhà đầu tư theo hướng "all-in-one", từ tư vấn pháp lý, thủ tục đầu tư đến đồng hành trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành. Thừa hưởng hệ sinh thái Tập đoàn Stavian, dự án có lợi thế triển khai đồng bộ các giải pháp hạ tầng xanh, tối ưu hiệu quả vận hành và duy trì cam kết phát triển bền vững.

CCN Stavian Hưng Yên – CCN xanh, thông minh và phát triển bền vững

Với pháp lý hoàn chỉnh, mặt bằng đã san lấp - sẵn sàng bàn giao cùng định hướng phát triển xanh và bền vững, CCN Stavian Hưng Yên được kỳ vọng trở thành điểm đến đầu tư hiệu quả và ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp và kinh tế địa phương trong giai đoạn tới.