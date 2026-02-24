Vinhomes Green Paradise: Tâm điểm mới của thị trường bất động sản phía Nam

Tập đoàn Vingroup từ lâu đã khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam với thương hiệu Vinhomes. Với tiềm lực tài chính và năng lực triển khai dự án quy mô lớn, tập đoàn đã kiến tạo hàng loạt đại đô thị trải dài từ Bắc vào Nam, góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại các tỉnh thành trọng điểm. Đặc biệt tại TP.HCM, các dự án do Vingroup phát đã thiết lập những tiêu chuẩn sống mới thông qua hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng cư dân.

Trên thực tế, các dự án bất động sản mang thương hiệu Vinhomes luôn ghi nhận biên độ tăng giá ổn định và tích cực theo thời gian. Khả năng tăng giá này xuất phát từ chiến lược quy hoạch bài bản, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và tính thanh khoản cao của sản phẩm.

Tiếp nối uy tín và thành công từ các khu đô thị trước đó, Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) là dự án lấn biển đang thu hút đông đảo sự quan tâm nhờ đáp ứng nhu cầu đầu tư đất nền tại vùng ven TP.HCM đang gia tăng mạnh mẽ những năm gần đây.

Đây là dự án được đánh giá cao về tiềm năng tăng giá bền vững trong tương lai. Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào thực tế thị trường tại TP.HCM trong giai đoạn vừa qua, khi cả Vinhomes Grand Park và Vinhomes Central Park đều ghi nhận mức tăng giá ấn tượng.

Cụ thể, theo tính năng Lịch sử giá trên Batdongsan.com.vn, giá bán căn hộ tại Vinhomes Grand Park đã ghi nhận mức tăng 35,8% trong một năm qua và 61,1 triệu đồng/m² là mức giá phổ biến nhất trong tháng 1/2026. Tương tự, giá bán căn hộ tại Vinhomes Central Park đã tăng 37,7% trong giai đoạn tháng 1/2025 – tháng 1/2026 và 139,4 triệu đồng/m² là mức giá phổ biến nhất trong tháng 1/2026.

Những con số thực tế này góp phần tạo tiền đề để kỳ vọng Vinhomes Green Paradise sẽ thiết lập những mức giá có tiềm tăng trưởng trong tương lai. Đây là siêu dự án đô thị sinh thái biển sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trong khu vực rừng ngập mặn 75.000ha được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vinhomes Green Paradise sở hữu lợi thế lớn về vị trí (Ảnh: Vinhomes).

Cách trung tâm TP.HCM chỉ 50km, Vinhomes Green Paradise gây ấn tượng với 13km đường bờ biển cùng tọa độ tiếp giáp đắc địa: phía Bắc giáp hành lang cây xanh, phía Nam giáp biển Đông, phía Đông và Tây lần lượt giáp vịnh Gành Rái và cửa sông Đồng Tranh. Vị trí này không chỉ tạo nên địa thế phong thủy mà còn mang lại giá trị khác biệt cho dự án.

Hệ thống tiện ích nội khu của Vinhomes Green Paradise bao gồm: Biển hồ nước mặn Lagoon Paradise lớn nhất thế giới (800ha), nhà hát Blue Waves Theatre, công viên băng tuyết Winter Wonderland, tòa tháp biểu tượng 108 tầng, hai sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn số 1 thế giới, sở thú Vinpearl Safari, trung tâm thương mại, hệ thống bể bơi nghỉ dưỡng, spa, sân thể thao đa năng, khu phố đi bộ…

Hệ sinh thái sản phẩm tại dự án được quy hoạch đa dạng từ biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, condotel đến nhà phố thương mại, tất cả đều mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại và tinh tế. Trong nhịp mở bán đầu tiên, Vingroup sẽ chính thức trình làng ba dòng sản phẩm chủ đạo bao gồm: biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và nhà phố liền kề, hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư lẫn đầu tư cao cấp.

Kết hợp hài hòa giữa an cư và khai thác du lịch, phù hợp với tiềm năng sinh thái của Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise được đánh giá là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch cho khu vực Cần Giờ nói riêng và TP.HCM nói chung.

Câu hỏi thường gặp về dự án Vinhomes Green Paradise

1. Các giai đoạn phát triển của dự án Vinhomes Green Paradise?

Dự án được chia thành ba giai đoạn chính:

- Giai đoạn 1 (2021-2025): Xây dựng hạ tầng cơ bản, đê bao, biển hồ và các khu nhà ở đầu tiên.

- Giai đoạn 2 (2025-2028): Hoàn thiện hạ tầng, công viên công cộng, bệnh viện và các khu resort.

- Giai đoạn 3 (2028-2031): Hoàn thiện toàn bộ dự án và bàn giao các khu nhà ở, khách sạn cao cấp.

2. Hạ tầng giao thông xung quanh dự án?

Tiềm năng phát triển của Vinhomes Green Paradise được củng cố bởi các dự án hạ tầng giao thông đang được triển khai như: Tuyến đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng – Cần Giờ, Cầu Cần Giờ, dự án cải tạo đường Rừng Sác, hệ thống giao thông đường thủy với tàu cao tốc, cao tốc Bến Lức – Long Thành và tuyến giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Cần Giờ.

3. Pháp lý của dự án Vinhomes Green Paradise?

Dự án được phê duyệt theo đồ án quy hoạch tỉ lệ 1/500 số 340/QĐ-UBND ngày 24-01-2025. Hình thức sở hữu là sổ hồng lâu dài đối với người Việt Nam và 50 năm đối với người nước ngoài.