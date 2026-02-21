Thí sinh Tây Nguyên xét học bổng sớm: Chủ động “giữ chỗ” ngành học tại UEF

Nhiều thí sinh đã chủ động tìm hiểu, đặt nhiều câu hỏi để sớm chốt hướng đi vào đại học, đặc biệt quan tâm đăng ký suất xét học bổng sớm vào trường.

Đáng chú ý, tại Gia Lai và Đắk Lắk, bên cạnh môi trường học tập, cơ hội việc làm, nhiều câu hỏi tập trung vào chính sách học bổng, học phí và các gói hỗ trợ tài chính. Chính sách học bổng với ưu điểm đăng ký sớm bằng học bạ lớp 12 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) là nội dung được quan tâm nhiều.

Tại các buổi tư vấn, một điểm đáng chú ý là xu hướng biết thông tin sớm và ra quyết định đúng lúc của thí sinh Tây Nguyên. Nhiều bạn cho biết mong muốn có một lộ trình rõ ràng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhằm giảm tâm lý áp lực khi mọi quyết định dồn vào một thời điểm. Vì vậy, đăng ký học bổng sớm dựa trên kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 nhận được sự quan tâm lớn, bởi đây là cách để học sinh chủ động nắm cơ hội ngay trong quá trình học tập, thay vì chờ đến giai đoạn cao điểm xét tuyển.

Học sinh Đắk Lắk được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học bổng sớm

Trong bối cảnh chính sách xét học bổng sớm của UEF bằng kết quả học bạ học kỳ 1 lớp 12 được nhiều thí sinh ở Tây Nguyên tìm hiểu như một lựa chọn mang tính an toàn. Thí sinh khá quan tâm về điều kiện xét, cách tính điểm theo tổ hợp, hồ sơ cần chuẩn bị và lộ trình xét duyệt. Nhiều bạn quan tâm học bổng có các mức hỗ trợ khác nhau để phù hợp đa dạng năng lực học tập, đồng thời kỳ vọng chính sách này giúp gia đình giảm bớt áp lực chi phí ngay từ năm nhất.

Song song với học bổng, nội dung định hướng ngành nghề cũng được học sinh Tây Nguyên trao đổi chi tiết. Thay vì chỉ hỏi "ngành nào hot", nhiều bạn đi thẳng vào câu hỏi thực tế như: học ngành nào phù hợp năng lực, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp... Trong đó, nhóm ngành kinh doanh - kinh tế - quản trị tiếp tục nằm trong "vùng quan tâm" nhờ tính ứng dụng rộng, phù hợp nhiều vị trí việc làm ở các doanh nghiệp và tổ chức. Bên cạnh đó, các ngành công nghệ cũng được chú ý rõ rệt khi học sinh nhận thấy nhu cầu nhân lực số tăng nhanh và cơ hội nghề nghiệp ngày càng đa dạng, từ công nghệ thông tin, dữ liệu đến các mảng gắn với chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Nhóm ngành dịch vụ và truyền thông cũng được nhiều học sinh đặt câu hỏi, nhất là các bạn có xu hướng học thực hành, yêu thích môi trường năng động. Một số học sinh quan tâm các yếu tố "học đi đôi với làm", thời lượng thực tế, thực tập, kỹ năng mềm và khả năng thích ứng trong nhiều bối cảnh công việc khác nhau.

Từ các yếu tố này, học bổng sớm không chỉ là câu chuyện hỗ trợ chi phí, mà còn là "cú hích" để học sinh nghiêm túc hơn trong việc chốt ngành, chốt định hướng phát triển ngay từ khi còn học THPT.

UEF đồng hành với các trường THPT Gia Lai, giúp thí sinh "đi đúng, chọn trúng"

Đại diện nhà trường cho biết, mục tiêu của chính sách học bổng sớm là tạo thêm cơ hội cho thí sinh chủ động lựa chọn con đường đại học phù hợp, đồng thời giảm bớt áp lực tâm lý trong giai đoạn cao điểm. Thông qua việc xét dựa trên kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12, thí sinh có thể sớm xác định kế hoạch học tập, chuẩn bị hồ sơ và tập trung củng cố điểm số theo tổ hợp thế mạnh. Đây cũng là cách để phụ huynh và học sinh có thêm căn cứ khi cân nhắc các yếu tố về ngành học, môi trường và khả năng theo đuổi lâu dài.

Có thể thấy, nhiều học sinh khu vực Tây Nguyên tham gia hoạt động tìm hiểu về thông tin tuyển sinh 2026 không còn chỉ "đợi thi xong rồi tính", mà đang chuyển sang xu hướng chủ động, có kế hoạch từ sớm. Việc thí sinh quan tâm mạnh đến học bổng sớm và định hướng nghề nghiệp cho thấy nhu cầu được tư vấn bài bản ngày càng lớn, đồng thời phản ánh mong muốn có thêm lựa chọn linh hoạt để bước vào đại học với tâm thế vững vàng hơn.

Thí sinh đăng ký xét học bổng sớm tại đây: https://xettuyenhocbong.uef.edu.vn/register