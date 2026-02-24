HPT tăng trưởng doanh thu vượt kế hoạch năm 2025 sau 3 quý

Kết quả kinh doanh nổi bật sau 3 quý tạo cơ sở vững chắc cho việc vượt kế hoạch năm tài chính, phản ánh hiệu quả từ chiến lược phát triển thị trường, danh mục sản phẩm – dịch vụ chuyên biệt và năng lực triển khai các dự án công nghệ thông tin quy mô lớn. Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về tăng trưởng ngắn hạn, mà còn cho thấy nền tảng quan trọng tạo lập giá trị bền vững dài hạn trong bối cảnh thị trường công nghệ thông tin biến động.

Cơ cấu doanh thu, động lực tăng trưởng và triển vọng thị trường

Trong năm tài chính 2025, đà tăng trưởng của HPT ghi nhận sự đóng góp tích cực từ cả mảng phần cứng và phần mềm, phản ánh xu hướng đầu tư toàn diện của khách hàng cho hạ tầng công nghệ cũng như các giải pháp và nền tảng số. Việc duy trì cơ cấu doanh thu cân bằng giữa các mảng kinh doanh giúp HPT đa dạng hóa nguồn thu và hạn chế phụ thuộc vào một lĩnh vực đơn lẻ.

Dựa trên danh mục hợp đồng đã ký và các dự án đang triển khai, HPT đánh giá triển vọng tăng trưởng trong quý cuối năm tiếp tục khả quan, với trọng tâm tập trung vào một số nhóm thị trường chủ lực.

Cụ thể, khối khách hàng tài chính tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi các tổ chức tài chính, ngân hàng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng CNTT, hệ thống lõi và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số. Bên cạnh đó, thị trường sản xuất ghi nhận nhu cầu rõ nét đối với các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu vận hành, quản trị dữ liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Song song, lĩnh vực thông tin truyền thông (ICT) tiếp tục duy trì nhu cầu đầu tư cho các dự án nâng cấp hạ tầng và mở rộng năng lực hệ thống.

Sự hiện diện tại nhiều nhóm ngành trọng điểm giúp HPT giảm thiểu rủi ro thị trường, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng ổn định trong giai đoạn cuối năm tài chính 2025 và các năm tiếp theo.

Sản phẩm, giải pháp và dịch vụ chủ lực

Bên cạnh phát triển thị trường, HPT tập trung đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), từng bước hoàn thiện danh mục sản phẩm, giải pháp và dịch vụ mang thương hiệu HPT, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trong chiến lược phát triển, HPT ưu tiên các giải pháp có hàm lượng công nghệ cao, khả năng ứng dụng thực tiễn và mở rộng dài hạn. Hệ sinh thái sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu trong chuỗi giá trị công nghệ của khách hàng. Hiện nay, các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ chủ lực mang thương hiệu HPT tiếp tục được đầu tư nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, bao gồm:

Giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ ngân hàng (HPT SAALEM)

Nền tảng trung tâm điều hành an ninh mạng HPT (HSOC Platform)

Bộ giải pháp quản lý tài sản HPT (HPT CSEP)

Giải pháp giám sát hệ thống CNTT toàn diện, tùy biến cao (HPT SmartNOC)

Dịch vụ tư vấn triển khai giải pháp chống gian lận và phòng chống rửa tiền cho ngân hàng (SAS Fraud/AML)

Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực CNTT

Dịch vụ kiểm thử xâm nhập (PenTest)

Nhóm giải pháp và dịch vụ AIoT

Định hướng này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại của thị trường, mà còn tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng giá trị trong trung và dài hạn.

Năng lực quản trị và cam kết với cổ đông

Song song với tăng trưởng kinh doanh, HPT chú trọng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro và kỷ luật tài chính. Công ty triển khai các quy trình quản trị chặt chẽ trong hoạt động kinh doanh, quản lý dự án và kiểm soát tài chính, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai, chất lượng dịch vụ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

HPT duy trì tính minh bạch và kỷ luật tài chính trong quản lý doanh thu, chi phí và dòng tiền, qua đó nâng cao khả năng thích ứng trước biến động thị trường. Đối với cổ đông và nhà đầu tư, HPT theo đuổi chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững, cam kết tập trung tối ưu giá trị dài hạn, tạo nền tảng vững chắc cho lợi ích lâu dài của cổ đông và nhà đầu tư.

Về HPT

Thành lập năm 1995, HPT kiên định với tầm nhìn "Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT – Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp công nghệ tiên tiến, là công ty uy tín trong nước và quốc tế". Trải qua hơn 31 năm, HPT đang từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp CNTT hàng đầu, được Chính phủ, Hiệp hội và đối tác quốc tế vinh danh.

HPT là một trong số ít doanh nghiệp tại TP.HCM được chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, khẳng định năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu. Năm 2025, HPT được vinh danh là "Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM 2025", "Top 250 nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng - MSSP toàn cầu 2025", "Giải thưởng Make in Viet Nam 2025 - Top 10 Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài", "Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 ngành Công nghệ – Viễn thông – Chuyển đổi số".

Với tầm nhìn chiến lược bền vững, HPT xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị chính trực, nhân bản, nỗ lực và trách nhiệm với xã hội, khẳng định cam kết phát triển lâu dài và tạo giá trị bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư và cộng đồng.