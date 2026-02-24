IJC cam kết thu đổi 100% cho dòng trang sức hàm lượng vàng thấp

Tiếp nối làn sóng đổi mới của thị trường kim hoàn đầu năm 2026, Trang sức Đá quý IJC vừa công bố chính sách thu đổi mang tính đột phá. Lần đầu tiên, khách hàng mua trang sức thiết kế hàm lượng vàng thấp sẽ được hưởng đặc quyền bảo toàn 100% giá trị, xóa bỏ tâm lý lo ngại "lỗ" khi mua sắm trang sức thời trang.

Trước bối cảnh thị trường vàng biến động, IJC đã tung ra chương trình kích cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán (từ 17/02 đến 28/02/2026) với cam kết mạnh mẽ về giá trị tái đầu tư. Cụ thể, khách hàng sở hữu các dòng trang sức thiết kế có hàm lượng vàng thấp (10K, 14K, 16K) gắn đá CZ, đá màu sẽ được áp dụng chính sách: Thu đổi 100% giá trị hóa đơn sau 2 năm sử dụng.

Đây được xem là bước đi táo bạo của IJC, bởi thông thường các dòng trang sức có hàm lượng vàng thấp thường có tỷ lệ khấu hao cao khi thu đổi. Trước đây, IJC đã được đánh giá cao với chính sách thu đổi từ 75% - 90% cho trang sức thiết kế và tới 100% cho dòng INFINITY. Tuy nhiên, cam kết thu đổi 100% giá trị hoá đơn cho trang sức thiết kế lần này đã nâng tiêu chuẩn thị trường lên một nấc mới. Về bản chất, đây không chỉ là ưu đãi bán hàng, mà là một chiến lược tái định vị: Trang sức không còn là khoản chi tiêu cảm xúc mà trở thành tài sản có thể tái đầu tư.

Chính sách này không chỉ giúp khách hàng an tâm về mặt tài chính mà còn khẳng định chất lượng chế tác và giá trị đá quý từ thương hiệu.

Trong danh mục sản phẩm của mình, IJC chú trọng phát triển dòng trang sức đính đá CZ (Cubic Zirconia) với tiêu chuẩn lựa chọn khắt khe về độ trong và khả năng phản xạ ánh sáng. Nhờ đặc tính bắt sáng tốt và độ bền cao, đá CZ được xem là giải pháp tối ưu trong phân khúc trang sức thiết kế, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hiện đại với mức chi phí hợp lý.

Bên cạnh đó, các thiết kế đính đá màu phong thủy cũng được thương hiệu đầu tư về sắc độ và chất lượng hoàn thiện. Sự đa dạng về bảng màu giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo mệnh, theo tuổi hoặc theo sở thích cá nhân, đồng thời gia tăng giá trị phong thuỷ - yếu tố ngày càng được người tiêu dùng quan tâm trong các dịp đầu năm.

Ngoài dòng trang sức cao cấp, IJC cũng nhắm đến nhu cầu tích lũy nhỏ lẻ nhưng bền vững của người dân trong dịp đầu năm và ngày vía Thần Tài. Thương hiệu này vừa ra mắt dòng sản phẩm TIỂU KIM vàng 999.9 với trọng lượng chỉ 0,1 chỉ (1 phân vàng).

Với mức giá "mềm" và thiết kế nhỏ gọn, sản phẩm này giúp khách hàng dễ dàng mua tích trữ hàng tháng hoặc làm quà tặng ý nghĩa mà không gây áp lực về tài chính. Đây được đánh giá là sản phẩm chiến lược để IJC tiếp cận phân khúc khách hàng trẻ, những người đang bắt đầu hình thành thói quen đầu tư vàng nhưng có số vốn khiêm tốn.

Việc IJC đưa ra chính sách thu đổi 100% cho dòng vàng hàm lượng thấp là một đòn bẩy tâm lý cực lớn. Nó biến trang sức từ một "xa xỉ phẩm tiêu hao" trở thành một "khoản đầu tư thông minh". Kết hợp với sản phẩm vàng TIỂU KIM 0,1 chỉ, IJC đang thể hiện tham vọng bao phủ mọi nhu cầu của thị trường: từ làm đẹp, khẳng định đẳng cấp đến tích lũy an toàn.

HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRANG SỨC ĐÁ QUÝ IJC

Quý khách có thể đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc:

Tại Hà Nội: 243 Cầu Giấy, P. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tại Nghệ An: 14 TECCO, Khu Liền Kề 01, P. Thành Vinh.

IJC LOTTE MART Vinh: Tầng 1 - LOTTE MART Vinh, Đại Lộ V.I.Lenin.

Tại Đà Lạt: 65 Đ. 3 Tháng 2, P. Xuân Hương, TP. Đà Lạt.

Tại TP. Hồ Chí Minh:

IJC Bình Phú: 79 Đường số 37, Khu dân cư Bình Phú, P. Bình Phú.

IJC Nam Á Lý Thường Kiệt: 489 Lý Thường Kiệt, P. Tân Hòa.

IJC Charm Tower: 92 Cách Mạng Tháng 8, P. Xuân Hòa.

IJC Nam Á Tân Bình: 253 Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ.

IJC Charm Hồ Tràm: Ấp Hồ Tràm, Xã Hồ Tràm.

IJC Charm Long Hải: Số 992 Võ Thị Sáu, Khu phố Hải Sơn, Xã Long Hải.

IJC LOTTE MART Phú Thọ: Tầng 1 - LOTTE MART, 968 Đ. 3 Tháng 2.

IJC MB Bình Dương: 306 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Lợi.

IJC GIGA MALL: Tầng 1 - GIGA MALL, 240-242 Đ. Kha Vạn Cân.

IJC AEON MALL Bình Dương: Lô G3B, Tầng trệt - TTTM AEON MALL Bình Dương Canary.

IJC PARC MALL: Tầng 1 - TTTM PARC MALL, 547-549 Tạ Quang Bửu.

IJC LOTTE Nam Sài Gòn: Tầng trệt - LOTTE MART, 469 Đ. Nguyễn Hữu Thọ.

Tại Đồng Nai:

IJC Long Khánh: 145 Đ. Hùng Vương, P. Long Khánh.

IJC VINCOM Biên Hòa: Tầng 1 – 1096 Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp.

Tại Cần Thơ:

IJC LOTTE MART Cần Thơ: Tầng 1 - LOTTE MART, 84 Đ. Mậu Thân.