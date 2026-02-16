Danh mục cơ sở hạ tầng là "lựa chọn" tối ưu cho nhà đầu tư trong 2026

Hiện nay, danh mục EB-5 Cơ sở hạ tầng đang nổi lên như một giải pháp chiến lược xử lý vấn đề này.

Theo ông Peter Calabrese – CEO của CanAm Investor Services, cùng Jennifer Hermansky– Cổ đông tại Greenberg Traurig và Chủ tịch Ủy ban EB-5 Quốc gia của AILA, đã phân tích sâu về vai trò & lợi thế dài hạn của các dự án cơ sở hạ tầng trong cấu trúc EB-5 mới.

Trong giai đoạn 2025–2026, định cư Mỹ theo diện EB-5 có những thay đổi mang tính cấu trúc, đặc biệt liên quan đến hạn ngạch visa & thời gian xét duyệt hồ sơ. Việc lựa chọn đúng danh mục đầu tư trở thành yếu tố quyết định trực tiếp đến tiến độ nhận Thẻ Xanh cho cả gia đình & khả năng bảo toàn vốn. Cùng các chuyên gia di trú của công ty định cư Maple Leaf Vietnam, tìm hiểu 3 lợi thế chính của dự án cơ sở hạ tầng như sau:

Đặc quyền của dự án cơ sở hạ tầng - ưu tiên xét duyệt & "visa dành riêng"

Cơ chế phân bổ visa độc lập theo Luật EB-5 RIA 2022

Khác với các danh mục EB-5 truyền thống, cơ sở hạ tầng được Luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA – 2022) quy định một hạn ngạch visa riêng biệt 2% mỗi năm, không dùng chung với bất kỳ nhóm nào khác với số lượng dự án hiếm hội đủ đáp ứng điều kiện dự án cơ sở hạ tầng. Trong khi dự án thuộc vùng nông thôn sử dụng 20% hạn ngạch visa & vùng thất nghiệp cao sử dụng 10% hạn ngạch.

Bảng so sánh:

Độ an toàn pháp lý cao nhờ sự bảo chứng của Chính phủ

Theo bà Hermansky, các dự án cơ sở hạ tầng là một hạng mục đặc thù được Quốc hội Mỹ đưa vào luật nhằm khuyến khích đầu tư cho các công trình công cộng thiết yếu, phục vụ lợi ích lâu dài của cộng đồng.

Các dự án hạ tầng thường được hỗ trợ bởi các nguồn thu ổn định từ chính phủ hoặc các hợp đồng dài hạn với các đối tác, khả năng hoàn vốn được đánh giá cao hơn so với các dự án thương mại thuần túy. Chính vì tính thiết yếu này, các dự án luôn nhận được sự giám sát chặt chẽ và ủng hộ từ chính phủ, giúp tối ưu hóa khả năng hoàn vốn và đảm bảo điều kiện gỡ bỏ thẻ xanh có điều kiện (I-829).

Khả năng bảo toàn dòng vốn bền vững qua mô hình đầu tư chống suy thoái kinh tế

Tính ổn định qua các chu kỳ kinh tế biến động

Các dự án hạ tầng thường được đảm bảo bởi các nguồn thu ổn định hoặc ngân sách công, giúp chúng duy trì giá trị ngay cả trong các giai đoạn suy thoái kinh tế. Điều này tạo ra một sự bảo vệ an toàn vốn hoàn trả cho nhà đầu tư EB-5.

Đảm bảo hoàn thành dự án & tạo việc làm

Việc đầu tư vào các dự án hạ tầng với cam kết bảo đảm xây dựng và nguồn vốn công giúp đảm bảo rằng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, tạo đủ việc làm cần thiết theo quy định của Sở Di Trú Mỹ (USCIS) và hoàn vốn đúng hạn cho NĐT.

Vì sao 2026 là thời điểm chiến lược để đầu tư?

Sự hội tụ của 3 yếu tố cốt lõi, tạo nên một cơ hội hiếm có cho nhà đầu tư VN: Ưu tiên thời gian xét duyệt & hạn ngạch riêng; Bảo đảm pháp lý rõ ràng và mô hình kinh doanh chống suy thoái kinh tế và an toàn hoàn vốn.

Theo nhận định từ Maple Leaf Vietnam: chương trình EB-5 hạn chót nộp hồ sơ trước 30/9/2026, lựa chọn đúng danh mục EB-5 là quyết định mang tính chiến lược để bảo toàn tiến độ và quyền lợi định cư dài hạn cho cả gia đình.

