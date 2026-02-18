Tết xưa Trà Sư

Giữa bạt ngàn rừng tràm xanh thẳm, Trà Sư mùa Tết khoác lên mình vẻ trầm lắng rất riêng. Không khí xuân nơi đây không đến từ sự náo nhiệt, mà lan tỏa trong mùi nắng mới, trong làn gió nhẹ lướt qua tán lá, trong nhịp nước lững lờ trôi dọc những con kênh nhỏ. Dường như, mỗi bước chân du khách là một lần bước ngược thời gian, tìm về những ngày Tết thuở xưa – khi niềm vui giản đơn, khi lòng người rộng mở và bình yên.

Một trong những điểm nhấn gợi nhiều xúc cảm nhất tại Trà Sư ngày xuân chính là "thành phố bồ câu" – nơi hàng trăm cánh chim trắng tung bay giữa không gian xanh mát. Trong ánh nắng đầu năm, đàn bồ câu chao liệng, sà xuống mái gỗ, bậc thềm, tạo nên khung cảnh vừa sinh động vừa thanh bình. Hình ảnh ấy gợi nhắc đến Tết xưa – Tết của hòa khí, của ước vọng an lành, nơi con người và thiên nhiên cùng chung một nhịp thở hiền hòa.

"Thành phố bồ câu" nơi những cánh chim trắng mang theo ước vọng an lành đầu năm

Rời "thành phố bồ câu", du khách dễ dàng bị cuốn vào không gian vườn lan khoe sắc – một góc xuân tinh tế giữa lòng Trà Sư. Những giò lan được chăm chút tỉ mỉ, bung nở đúng độ, mang theo vẻ đẹp thanh tao, kín đáo nhưng bền bỉ. Lan ở Trà Sư không rực rỡ phô trương, mà nhẹ nhàng, nền nã, như phẩm chất của người miền Tây xưa: chân tình, sâu lắng và thủy chung. Giữa tiết xuân, ngắm lan nở cũng là cách để người ta học lại sự chậm rãi, biết trân quý từng khoảnh khắc đang có.

Vườn lan Trà Sư khoe sắc mùa Tết – nét thanh tao giữa không gian sinh thái xanh mát

Tết Trà Sư còn hiện hữu trong những không gian mang đậm dấu ấn làng quê xưa: mái lá, hàng rào tre, bàn ghế gỗ mộc, những vật dụng tưởng chừng đã lùi vào ký ức. Ở đó, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống, khẽ bước giữa khung cảnh xuân xanh, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại. "Tết không chỉ là thời khắc, mà là cảm xúc" – Trà Sư kể câu chuyện ấy bằng chính những chi tiết dung dị như thế.

Một cái Tết chậm rãi, an nhiên và bền bỉ với thời gian

Du xuân Trà Sư, du khách không chỉ đến để ngắm cảnh, mà để sống lại tinh thần Tết xưa – nơi mọi thứ đều đủ đầy mà không dư thừa. Một buổi ngồi xuồng len lỏi giữa rừng tràm, một chiều tản bộ dưới tán cây xanh, hay đơn giản là ngồi lặng im nghe chim hót, nhìn nắng rơi… cũng đủ để lòng người lắng lại, bỏ quên những lo toan của năm cũ.

Hoa giấy nở rộ mỏng manh trong nắng mới, nhuộm hồng ký ức một mùa Tết xưa

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, Trà Sư chọn cho mình con đường khác: gìn giữ ký ức, bảo tồn thiên nhiên, nâng niu giá trị truyền thống. Chính điều đó đã tạo nên sức hút rất riêng cho nơi này mỗi độ xuân về. Một thoáng Tết xưa – không ồn ào, không phô trương – nhưng đủ sâu để chạm vào miền nhớ của những ai từng yêu Tết quê, yêu sự bình yên thuần khiết của miền Tây sông nước.

Trà Sư, vì thế, không chỉ là điểm đến du xuân, mà là nơi để người ta tìm lại Tết trong chính mình.