NoteX AI: Giải bài toán xử lý thông tin cuộc họp, giúp tăng tốc dự án cho doanh nghiệp

Bắt đầu tiến quân vào thị trường từ năm 2019, trợ lý cuộc họp thông minh NoteX AI nhanh chóng ghi dấu ấn bằng việc phục vụ các phân khúc ngách quốc tế có yêu cầu khắt khe về học thuật, điển hình là nhóm sinh viên Y khoa tại Mỹ và Châu Âu. NoteX AI sở hữu khả năng ghi chép, tổng hợp và phân tích thông tin một cách tự động, giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

Sau hành trình chinh phục gần 1.000.000 người dùng toàn cầu, NoteX AI hiện thực hóa chiến lược "trở về", mang kinh nghiệm quốc tế phục vụ nền kinh tế số Việt Nam.

Trợ lý cuộc họp thông minh NoteX AI giải phóng nhân sự khỏi các tác vụ thủ công

Trong giai đoạn đất nước đang đứng trước vận hội mới, việc phát triển các sản phẩm công nghệ nội sinh "Make-in-Vietnam" mang hàm lượng tri thức cao là mắt xích quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên bản đồ số toàn cầu. NoteX AI ra đời từ chính khát vọng khẳng định vị thế trí tuệ Việt, bám sát Chiến lược AI Quốc gia với mục tiêu nền kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030.

Tối ưu hóa chi phí nhân sự hành chính trong kỷ nguyên AI

Tại nhiều doanh nghiệp, quy trình ghi chép biên bản họp truyền thống thường phụ thuộc hoàn toàn vào nhân sự thư ký hoặc hành chính. Tuy nhiên, phương thức này không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn tiềm ẩn rủi ro sai sót hoặc bỏ lỡ các chi tiết kỹ thuật quan trọng. Theo một số thống kê, việc hệ thống hóa lại nội dung sau mỗi buổi thảo luận có thể chiếm tới hàng giờ làm việc mỗi tuần của nhân viên.

Sự xuất hiện của giải pháp trợ lý cuộc họp thông minh NoteX AI đang thay đổi căn bản cách tiếp cận này. Thay vì cần một nhân sự chuyên trách ghi chép, hệ thống tự động hóa toàn bộ quy trình từ ghi âm, chuyển đổi lời nói thành văn bản đến tóm tắt thông minh. Với khả năng phiên âm đạt độ chính xác trên 95% cho tiếng Việt và ghi âm liên tục lên tới 6 giờ, doanh nghiệp có thể thay thế các thao tác thủ công bằng một quy trình số hóa hoàn thiện.

NoteX AI cho phép người dùng khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trên đa nền tảng

Xét về bài toán kinh tế, việc ứng dụng công cụ AI giúp tiết kiệm trung bình 10 giờ làm việc mỗi tuần cho mỗi nhóm dự án.

Chuyển hóa thảo luận thành hành động thông qua hệ sinh thái đầu ra đa dạng

Giá trị thực tế của một cuộc họp không nằm ở số giờ thảo luận mà ở kết quả thực thi sau đó. Hiểu rõ điều này, NoteX AI không chỉ dừng lại ở việc cung cấp bản ghi văn bản thô mà xây dựng một hệ sinh thái đầu ra định hướng hành động.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, AI thực hiện bóc tách nội dung để trích xuất danh sách các việc cần làm, các quyết định then chốt và điểm quan trọng. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai dự án và hạn chế tối đa tình trạng bỏ sót đầu việc.

Giao diện làm việc thông minh và thân thiện với người dùng của NoteX AI

Khi chia sẻ về định hướng xây dựng kho tri thức tập trung (Knowledge Base) cho doanh nghiệp, đại diện đội ngũ phát triển NoteX AI chia sẻ rất rõ ràng về quan điểm tập trung vào việc làm chủ công nghệ lõi để biến mọi cuộc đối thoại thành tài sản tri thức có thể truy vấn và sử dụng lại.

Tiêu chuẩn bảo mật và lộ trình chuyên nghiệp hóa cho Business

Đối với khách hàng doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu là yếu tố kiên quyết khi lựa chọn các nền tảng SaaS. NoteX AI được thiết kế với sự ưu tiên cao về tính tuân thủ và quyền riêng tư. Hiện tại, nền tảng đã hỗ trợ Secure Cloud Sync và hệ thống phân quyền truy cập chặt chẽ cho cấp độ doanh nghiệp.

Định hướng từ nay đến 2030, đội ngũ phát triển đặt mục tiêu nâng cấp hệ thống theo các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế khắt khe như GDPR (Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân của EU) và SOC 2. Việc triển khai 100% trên hạ tầng Việt Nam và hỗ trợ tùy chọn On-premise (cài đặt tại máy chủ riêng của khách hàng) giúp NoteX AI đáp ứng nhu cầu của cả các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp lớn có yêu cầu khắt khe về chủ quyền dữ liệu.

Khả năng tích hợp sâu với các công cụ làm việc phổ biến như Slack, Google Workspace hay Microsoft Teams cũng nằm trong lộ trình chiến lược nhằm đưa tri thức cuộc họp vào thẳng workflow hàng ngày của đội ngũ mà không làm gián đoạn thói quen sử dụng hiện tại.

Khoản đầu tư thông minh trong lộ trình chuyển đổi số

NoteX AI không đơn thuần là một công cụ hỗ trợ họp mà là một phần trong giải pháp nâng cao năng suất vận hành tổng thể. Trong bối cảnh SME cần nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh biến động, việc áp dụng các giải pháp "Make-in-Vietnam" am hiểu sâu sắc ngữ cảnh địa phương nhưng đạt tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu là một lựa chọn tối ưu.

Từ kinh nghiệm vận hành quy mô quốc tế, NoteX AI được kỳ vọng mang những tiêu chuẩn công nghệ cao giúp nâng hiệu suất cho doanh nghiệp Việt.

Với tư duy "Product-first, Tech-first", đội ngũ sáng lập tập trung xây dựng kiến trúc hệ thống chuyên sâu để cạnh tranh sòng phẳng với các "ông lớn" quốc tế, bảo vệ chủ quyền dữ liệu và phát huy bản sắc văn hóa bản địa.

Doanh nghiệp hiện có thể trải nghiệm giải pháp trợ lý cuộc họp này thông qua hệ sinh thái đa nền tảng tại địa chỉ notexapp.com hoặc trên các ứng dụng di động iOS và Android.