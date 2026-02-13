Ngài Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Israel đến thăm và chúc Tết CENTRAL

Chủ tịch Trần Quang Tuấn cùng Ban Lãnh đạo Công ty đã nồng nhiệt đón tiếp Ngài Đại sứ trong không khí trang trọng, cởi mở và thân tình.

Ngài Đại sứ Yaron Mayer đã có những trao đổi thân tình, chia sẻ quý báu cùng Ban Lãnh đạo CENTRAL

Về phía CENTRAL, Ban Lãnh đạo Công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của Ngài Đại sứ Yaron Mayer. Trong buổi làm việc Chủ tịch Trần Quang Tuấn cam kết: "Với tinh thần trách nhiệm cao, CENTRAL tập trung đánh giá kỹ lưỡng chất lượng tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên gia và công nhân Việt Nam làm việc tại Israel, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, nơi ở và môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, kết nối từ Ngài Đại sứ Israel trong việc thúc đẩy các cơ hội hợp tác và triển khai dự án giữa hai quốc gia."

Hiện nay, CENTRAL đã ký hợp đồng và đang trực tiếp triển khai 8 dự án quy mô, trải dài ở nhiều thành phố lớn tại Israel, Công ty đã tuyển dụng và đào tạo 600 công nhân, sẵn sàng đưa sang Israel làm việc ngay sau Tết Bính Ngọ 2026 để thi công đồng loạt các dự án với tinh thần quyết tâm.

Thiệp chúc mừng của Ngài Đại sứ Yaron Mayer

Kết thúc buổi gặp, Chủ tịch Trần Quang Tuấn đã trao tặng Ngài Đại sứ Yaron Mayer món quà lưu niệm mang ý nghĩa gắn kết và hữu nghị. Hai bên cùng chụp hình lưu niệm, đánh dấu một buổi gặp gỡ ý nghĩa, mở ra nhiều triển vọng hợp tác thiết thực và bền vững trong thời gian tới.

Ngài Đại sứ Yaron Mayer và Chủ tịch Trần Quang Tuấn trao tặng quà lưu niệm cho nhau

Ngài Đại sứ Yaron Mayer chụp hình lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo CENTRAL

Trước đó, vào tháng 05/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động Nhà nước Israel Yoav Ben Tzur cùng Ngài Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Israel tại Việt Nam Yaron Mayer đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Lãnh đạo Bộ Nội vụ và đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi giữa hai Chính phủ chưa có Hiệp định hợp tác lao động. Trên tinh thần thúc đẩy quan hệ song phương, Ngài Đại sứ Yaron Mayer đã tích cực kết nối trong quá trình trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai nước và vận động để Chính phủ Việt Nam xem xét, cấp một cơ chế, giấy phép mang tính đặc biệt và chưa có tiền lệ, cho phép CENTRAL đưa kỹ sư và người lao động sang triển khai các dự án tại Israel.

Sau gần 3 năm nỗ lực trao đổi, xúc tiến giữa các bên cùng sự hỗ trợ chặt chẽ của các cơ quan chức năng hai nước, CENTRAL đã trở thành đơn vị tiên phong được Chính phủ Việt Nam cấp giấy phép đưa người lao động sang Israel (số 3191/SNV-VLATLĐ ngày 11/09/2025). Đây là quyết định mang ý nghĩa lịch sử, không chỉ đối với CENTRAL mà còn tạo cơ sở để hai Chính phủ đánh giá, hoàn thiện cơ chế hợp tác, mở ra cơ hội giao thương và hợp tác lao động giữa hai quốc gia.

Dấu mốc tiên phong này đặt nền tảng quan trọng, tạo cảm hứng và tiền đề vững chắc để các doanh nghiệp Việt Nam cùng đội ngũ người lao động tự tin tham gia, hoạt động tại thị trường Israel trong thời gian tới.

Sáng 21/05/2025, tại Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Israel Yoav Ben Tzur gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Một số dự án tiêu biểu CENTRAL đang triển khai xây dựng tại Israel:

Dự án Aura Pivko

Dự án GS CITY