Hành trình nâng tầm PPF Việt Nam của Master Trainer Nguyễn Chí Thắng

Khi nhu cầu tăng mạnh, thị trường càng đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật viên đạt chuẩn cao, có khả năng đảm bảo độ hoàn thiện tinh xảo và an toàn tuyệt đối cho bề mặt sơn. Trong bối cảnh đó, Master Trainer Nguyễn Chí Thắng là chuyên gia hàng đầu, người đóng góp cho nền móng cho kỹ thuật PPF chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Hiện anh đang giữ vai trò Technical Advisor tại Catina Auto Parts – Nhà phân phối ủy quyền 3M tại Việt Nam. Anh không chỉ dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật nội bộ mà còn trực tiếp đào tạo, nâng chuẩn tay nghề cho hệ thống đại lý toàn quốc.

Hành trình tiếp cận PPF: Từ đam mê kỹ thuật đến nghề chuyên nghiệp

Biết đến PPF từ trước, nhưng phải đến năm 2018, Master Trainer Nguyễn Chí Thắng mới bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu và theo đuổi lĩnh vực này một cách bài bản. Với tư duy kỹ thuật chuẩn xác và đam mê chuyên sâu về PPF, anh nhận ra đây là ngành đòi hỏi sự kết hợp giữa tay nghề thành thạo, kỷ luật trong từng thao tác, hiểu biết vật liệu và cái tâm với nghề - tất cả nhằm tạo nên những sản phẩm bền vững và chỉn chu nhất.

Năm 2021 – bước tiến đánh dấu giai đoạn chuyên nghiệp hóa trong sự nghiệp. Tại đây, anh tiếp xúc nhiều hơn với kỹ thuật tiên tiến, tiêu chuẩn quốc tế và những dự án xe phức tạp.

Hợp tác cùng nhà phân phối Catina Auto Parts

Năm 2023, anh chính thức Hợp tác cùng Nhà Phân Phối Catina Auto Parts - Định hướng nhân rộng và nâng tầm chuẩn mực kỹ thuật PPF tại Việt Nam. Đây là vị trí quan trọng cốt lõi khi anh đảm nhiệm sứ mệnh quan trọng trong việc phổ cập và định hình chuẩn mực kỹ thuật PPF tại Việt Nam. Anh là người trực tiếp nghiên cứu, phát triển quy trình thi công tối ưu phù hợp tại Việt Nam, dẫn dắt công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho toàn bộ đại lý ủy quyền của Catina Auto Parts - một vai trò thể hiện rõ chuyên môn, uy tín và tâm huyết dành cho ngành.

Trong bối cảnh Catina Auto Parts đẩy mạnh phát triển mạng lưới 3M PPF trên toàn quốc, sự xuất hiện của Master Trainer Nguyễn Chí Thắng được xem là mảnh ghép quan trọng giúp hệ thống xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, đồng nhất từ Bắc vào Nam.

Chuyên môn kỹ thuật – Yếu tố tạo nên sự khác biệt

Bên cạnh kinh nghiệm, Master Trainer Nguyễn Chí Thắng còn sở hữu nền tảng kỹ thuật đa dạng nhờ am hiểu nhiều thương hiệu phim PPF lớn và đặc biệt là 3M. Điều này giúp anh phân tích và đưa ra phương án thi công tối ưu cho từng dòng xe, từng kiểu bề mặt và từng đặc tính vật liệu.

Kỹ năng pattern & cutting chuyên sâu

Thành thạo phần mềm cutting công nghiệp



Khả năng tự chỉnh sửa và phát triển mẫu cắt riêng cho các dòng xe hiếm



Tối ưu độ chính xác, hạn chế hoàn toàn rủi ro xâm hại bề mặt sơn

Quy trình thi công chuẩn quốc tế

Quy trình thi công được triển khai với sự chỉn chu và am hiểu sâu về từng dòng xe, từng bề mặt sơn, từ đó lựa chọn phương pháp xử lý và thi công tối ưu nhất. Mỗi chi tiết đều được cân nhắc để đạt độ thẩm mỹ cao, độ bền vượt trội và sự an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình hoàn thiện.



Chính sự tỉ mỉ và tinh thần cầu toàn khiến anh luôn giữ vững tiêu chuẩn cao trong mọi dự án.

Thực chiến trên các dòng xe sang & siêu xe

Trong nhiều năm làm nghề, Master Trainer Nguyễn Chí Thắng đã thi công hàng trăm dự án trên các dòng xe như Lamborghini, Ferrari, McLaren, Lotus, Ford GT… Nhiều xe có chi tiết hình học phức tạp, độ cong lớn, yêu cầu pattern tùy chỉnh hoặc đòi hỏi xử lý kỹ thuật đặc biệt.

Nhờ khả năng xử lý chính xác và tinh thần trách nhiệm cao, anh luôn được chủ xe, showroom xe sang và các đơn vị đối tác tin tưởng. Ở một số trường hợp, khách hàng còn yêu cầu xe phải "qua tay anh Thắng" mới yên tâm - minh chứng rõ ràng cho uy tín mà anh tạo dựng.

Dấu ấn đặc biệt: Chương trình đào tạo thực chiến 3M PPF "Full Skills" 2025

Từ ngày 17–22/11/2025, chương trình đào tạo thực chiến 3M PPF "Full Skills" được tổ chức dành riêng cho các kỹ thuật viên 3M thuộc hệ thống Đại lý Catina Auto Parts. Đây là khóa học chất lượng cao do 3M Việt Nam, nhà phân phối Catina Auto Parts, Master Trainer Nguyễn Chí Thắng phối hợp tổ chức, cùng sự hiện diện của đại diện 3M Đông Nam Á.

Khóa học diễn ra tại 3 trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn, bao gồm khu học lý thuyết riêng, khu mô phỏng, khu thực hành và trang thiết bị đầy đủ theo chuẩn 3M Global.

Trong 7 ngày, học viên được thực hành trực tiếp với 4 dòng phim 3M PPF gồm: 50 Gloss, 100 Gloss, 150 Gloss và 200 Gloss, đồng thời được đánh giá tay nghề theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Trong chương trình này, Master Trainer Nguyễn Chí Thắng đóng vai trò người thầy đào tạo kỹ thuật chính và hướng dẫn xử lý cho từng học viên. Anh là cầu nối giữa hệ thống Đại lý – Catina Auto Parts – 3M Việt Nam – 3M Đông Nam Á, đảm bảo tính đồng nhất về quy trình, kỹ thuật và chất lượng.

Khóa học thể hiện cam kết mạnh mẽ của Catina Auto Parts trong việc không chỉ phân phối sản phẩm mà còn tiên phong phát triển sản phẩm mới, định hướng đào tạo kỹ thuật chuẩn là cốt lõi, từ đó xây dựng hệ thống Đại lý chất lượng, bền vững.

Tầm nhìn: Xây dựng thế hệ kỹ thuật viên ppf mới

Mục tiêu của anh không dừng lại ở việc trở thành chuyên gia thi công, mà là tạo ra một thế hệ kỹ thuật viên PPF đạt chuẩn – có nền tảng tư duy đúng, kỹ năng vững và tác phong chuyên nghiệp.

Anh định hướng: Chuẩn hóa kỹ thuật trong toàn bộ hệ thống; Đào tạo đội ngũ trẻ kế cận; Kết nối sâu hơn với 3M Global; Nâng tầm ngành PPF Việt Nam ra khu vực; Mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.



Người truyền lửa cho nghề PPF

Với đam mê kỹ thuật và sự tận tâm trong từng dự án, Master Trainer Nguyễn Chí Thắng đã xây dựng được vị thế vững chắc trong ngành PPF. Hành trình từ người thợ tự học, đến kỹ thuật viên chuyên nghiệp, rồi trở thành Master Trainer dẫn dắt đội ngũ toàn quốc là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của anh.

Anh không chỉ là "người làm nghề giỏi", mà còn là người đang góp phần nâng tầm nghề, tạo ra chuẩn mực mới và truyền cảm hứng cho thế hệ kỹ thuật viên tiếp theo.

Thông tin liên hệ:



Website: https://catina-autoparts.com

Fanpage: facebook.com/CatinaAutoParts

Hotline: 0824 9999 78