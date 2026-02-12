CIC Boulevard ưu đãi 500 triệu đồng mừng khai xuân 2026

Cơ hội sở hữu nhà hoàn thiện với chi phí tối ưu

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đầu năm khởi sắc, CIC Group tung ra chính sách kích cầu cực kỳ hấp dẫn cho dự án CIC Boulevard (Tuyến dân cư Đường số 2). Đây là giải pháp giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính và sớm hiện thực hóa mục tiêu "An cư liền tay – Khai thác dòng tiền ngay".

Cụ thể, chương trình áp dụng các mức ưu đãi lớn:

Đối với nhà hoàn thiện: 10 khách hàng đầu tiên được tặng gói ưu đãi trị giá 500 triệu đồng/căn. Những khách hàng tiếp theo nhận mức hỗ trợ 400 triệu đồng/căn.

Đối với nhà thô tự hoàn thiện: Mức ưu đãi lần lượt là 400 triệu đồng cho 10 suất đầu tiên và 290 triệu đồng cho các suất còn lại.

Ưu đãi thanh toán: Khách hàng thanh toán nhanh đến 95% giá trị hợp đồng được giảm trực tiếp 70 triệu đồng/căn.

Lì xì may mắn: Đặc biệt, nếu đặt cọc vào ngày mùng 10 Tết (26/02), khách hàng sẽ được giảm thêm 1% giá trị hợp đồng.

Sống chuẩn thượng lưu tại tâm điểm Rạch Giá

Không chỉ sở hữu chính sách bán hàng tốt, CIC Boulevard còn ghi điểm nhờ hạ tầng đô thị chuẩn mực và pháp lý minh bạch. Dự án tọa lạc tại vị trí trung tâm, kết nối trực tiếp với các trục đường huyết mạch như Lộ Liên Hương, Huỳnh Thúc Kháng và đường vành đai ven biển.

Với hệ thống điện nước âm hiện đại và không gian xanh dịu mát, đây không chỉ là nơi an cư mà còn là tài sản truyền đời có giá trị gia tăng bền vững theo thời gian. Hiện tại, nhà mẫu đã sẵn sàng để quý khách hàng đến tham quan và trải nghiệm thực tế.

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CICR)

Hotline: 0916.22.82.86 – 0931.07.18.18

Địa chỉ: 34 Trần Phú, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

Website: https://sgd.cicgroups.com/