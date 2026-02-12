BS CKI Trần Lan Anh: Chân dung nữ bác sĩ đưa khái niệm “thiết kế nụ cười” vào nha khoa Việt

Với BS Trần Lan Anh - Founder & CEO, Giám đốc chuyên môn tại Platinum Dental Group, hay còn được biết đến trong giới chuyên môn quốc tế với tên gọi Dr. Anna Tran. Hơn 19 năm theo đuổi con đường nha khoa thẩm mỹ, hơn 12 năm tu nghiệp chuyên sâu tại Pháp và Canada, thực hiện thành công hơn 2.000 ca dán sứ Veneer, BS Lan Anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những chuyên gia Veneer hàng đầu Việt Nam. Chị được khách hàng yêu mến bởi triết lý nghề nghiệp: không làm răng, mà thiết kế nụ cười; không chạy theo xu hướng, mà kiến tạo vẻ đẹp bền vững cho từng gương mặt.

BS CKI Trần Lan Anh - Founder & CEO, Giám đốc chuyên môn tại Platinum Dental Group

Từ hành trình 12 năm tu nghiệp đến khát vọng nâng tầm nha khoa thẩm mỹ Việt

Có gen di truyền nghề y, bố nguyên là Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, sau khi tốt nghiệp đại học y tại Việt Nam, BS CKI Trần Lan Anh lựa chọn con đường không dễ: sang châu Âu và Bắc Mỹ tu nghiệp chuyên sâu về phục hình răng thẩm mỹ, Veneer và nha khoa chống lão hóa. Nhiều năm bền bỉ tại những môi trường khắt khe nhất đã giúp chị tiếp thu trọn vẹn tinh thần thẩm mỹ chuẩn mực quốc tế, nơi mỗi ca điều trị không chỉ cần chính xác tuyệt đối, mà còn phải đạt độ tinh xảo cao về nghệ thuật.

"Với tôi, một nụ cười đẹp không phải là nụ cười trắng nhất, đều nhất, mà là nụ cười phù hợp nhất với gương mặt, cá tính và phong thái sống của mỗi người," bác sĩ Lan Anh chia sẻ. Tư duy đó đã trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ sự nghiệp của chị sau này.

Trở về Việt Nam, Dr. Anna Tran quyết tâm xây dựng một mô hình nha khoa thẩm mỹ cá nhân hóa theo chuẩn quốc tế - nơi mỗi khách hàng được xem như một "bản thể độc nhất", không sao chép, không khuôn mẫu.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, chị đã trực tiếp thực hiện hàng nghìn ca dán sứ Veneer phức tạp, trong đó không ít trường hợp từng bị đánh giá là "khó" hoặc "không thể" tại nhiều cơ sở khác. Điều đặc biệt là ngày càng nhiều Việt kiều và khách hàng quốc tế tại Úc, Mỹ, Canada sẵn sàng bay về Việt Nam chỉ để được chính tay bác sĩ Lan Anh điều trị - một sự tín nhiệm vượt qua ranh giới địa lý, khẳng định vị thế quốc tế của nữ bác sĩ Việt.

BS Trần Lan Anh được khách hàng trong và ngoài nước rất tín nhiệm

Không chỉ thực hành điều trị, chị còn thường xuyên tham gia các hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, cập nhật công nghệ mới và đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ. Với chị, nâng tầm nha khoa thẩm mỹ Việt không phải câu chuyện cá nhân, mà là trách nhiệm của cả một thế hệ làm nghề. "Nha khoa thẩm mỹ Việt Nam hoàn toàn có thể tiệm cận chuẩn mực quốc tế nếu chúng ta làm nghề bằng sự nghiêm túc, học hỏi không ngừng và đặt sức khỏe khách hàng lên trên lợi nhuận," chị chia sẻ.

Khi nha khoa trở thành "nghệ thuật" thiết kế nụ cười

Trong giới chuyên môn, BS Trần Lan Anh được nhắc đến như một Smile Designer - nhà thiết kế nụ cười, bởi cách tiếp cận rất khác biệt: không điều trị răng đơn lẻ, mà thiết kế tổng thể khuôn mặt.

Trước mỗi ca Veneer, bác sĩ Lan Anh dành nhiều thời gian phân tích cấu trúc gương mặt, tỷ lệ môi, má, cằm, cung cười, đường cười, sắc da và cả thần thái cá nhân. Từ đó, chị cùng đội ngũ kỹ thuật số hóa toàn bộ dữ liệu, mô phỏng nụ cười tương lai để khách hàng có thể "nhìn thấy chính mình" trước khi quyết định điều trị.

"Không có một dáng răng đẹp tuyệt đối cho tất cả mọi người. Mỗi nụ cười cần mang dấu ấn cá nhân, vừa đủ tinh tế để tôn lên vẻ đẹp riêng, vừa đủ hài hòa để không lộ dấu vết can thiệp," chị chia sẻ.

Chính triết lý ấy giúp những ca Veneer do bác sĩ Lan Anh thực hiện đạt độ tự nhiên cao, đến mức người đối diện khó nhận ra đó là răng sứ. Không ít khách hàng chia sẻ, sau khi phục hình, họ không chỉ thay đổi ngoại hình, mà còn thay đổi cả tâm thế sống: tự tin hơn, cởi mở hơn và dám thể hiện bản thân nhiều hơn.

Với BS Lan Anh, nụ cười đẹp nhất là đủ hài hoà và tôn lên nét riêng mỗi người

Một doanh nhân nữ từng gắn bó với nụ cười "giấu kín" suốt gần 20 năm vì khuyết điểm răng cửa đã từng nắm tay bác sĩ và chia sẻ: "Tôi không nghĩ dán răng sứ Veneer lại có thể thay đổi cảm xúc sống nhiều đến vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi dám cười hết cỡ trước đám đông."

Một trong những dấu ấn chuyên môn đặc biệt của BS Trần Lan Anh là việc tiên phong đưa khái niệm Anti-aging Dentistry - chống lão hóa bằng nha khoa vào điều trị tại Việt Nam.

Theo chị, sự lão hóa khuôn mặt không chỉ đến từ da hay cơ, mà bắt nguồn sâu xa từ cấu trúc răng và khớp cắn. Mất răng, sai khớp cắn, mòn răng… đều khiến chiều cao tầng mặt giảm dần, làm má hóp, rãnh cười sâu và gương mặt trông già hơn tuổi thật.

"Chỉ cần tái lập đúng khớp cắn và cấu trúc răng, nhiều trường hợp có thể trẻ ra từ 5 đến 10 năm mà không cần bất kỳ can thiệp thẩm mỹ xâm lấn nào," bác sĩ Lan Anh cho biết.

Đó cũng là lý do tại sao trong các ca phục hình toàn diện, chị không chỉ tập trung vào vẻ đẹp của hàm răng, mà còn đặt mục tiêu tái tạo cấu trúc khuôn mặt, nâng đỡ mô mềm và cân bằng tỷ lệ tổng thể. Đây chính là yếu tố giúp các ca điều trị của chị đạt được hiệu quả thẩm mỹ bền vững theo thời gian.

Tuy nhiên, chị sẵn sàng từ chối những ca Veneer chưa thực sự cần thiết, thậm chí khuyên khách hàng trì hoãn điều trị nếu cấu trúc răng còn có thể bảo tồn. Triết lý "khỏe trước - đẹp sau" trở thành kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi phác đồ điều trị. Đó cũng là lý do vì sao chị đặc biệt chú trọng kiểm soát khớp cắn bằng công nghệ số, đảm bảo từng miếng dán sứ hoạt động hài hòa như răng thật để khách hàng sử dụng lâu bền, thoải mái trong mọi hoạt động ăn nhai.

Chính sự chuẩn mực đã tạo nên thương hiệu Dr. Anna Tran được khách hàng yêu mến trong suốt gần hai thập kỷ hành nghề. Sau tất cả, điều khiến ThS.BS Trần Lan Anh cho biết, điều khiến chị tự hào nhất không phải là danh xưng hay thành tích, mà là khoảnh khắc khách hàng soi gương và mỉm cười thật sự hài lòng.