EMA Land tổng kết 2025: Tăng tốc chuyển đổi số, mở chu kỳ tăng trưởng mới

Tăng mạnh độ nhận diện nhờ chuyển đổi số và ứng dụng AI

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản thu hẹp quy mô hoặc rút lui khỏi thị trường, EMA Land vẫn duy trì hiện diện mạnh mẽ tại Lâm Đồng, đặc biệt ở khu vực Bảo Lộc - thị trường được xem là địa bàn chiến lược của doanh nghiệp.

Năm 2025, công ty hỗ trợ hơn 900 lượt khách hàng thực hiện giao dịch ra hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, kiểm tra quy hoạch, đo đạc và hỗ trợ xây dựng nhà ở. Việc tập trung vào tính minh bạch và dịch vụ hậu mãi giúp củng cố niềm tin của khách hàng hiện hữu, đồng thời tạo ấn tượng tích cực với khách hàng mới.

Song song với hoạt động thị trường lõi, EMA Land ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt về độ nhận diện thương hiệu trên môi trường số. Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số vào marketing và bán hàng, đặc biệt trên các nền tảng như TikTok, YouTube và Facebook.

Đội ngũ nhân sự được định hướng xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng số, hình thành hệ sinh thái nội dung gồm X Land, X Land Travel, X Land Tình Báo BĐS, X Land Trending, X Land Mật Vụ Kinh Tế… Theo đại diện doanh nghiệp, mô hình này giúp mỗi nhân sự trở thành một "điểm chạm online" độc lập, qua đó mở rộng mạng lưới khách hàng và gia tăng khả năng tiếp cận thị trường.

Trong năm qua, EMA Land cũng nhận được nhiều đề nghị hợp tác từ các chủ đầu tư và tập đoàn lớn tại khu vực miền Nam. Các nội dung hợp tác tập trung vào tư vấn phát triển dự án, phân phối sản phẩm và bao tiêu đầu ra, cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì được vị thế và năng lực vận hành ổn định trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

The Unbreakable - Tôn vinh những con người không lùi bước

Trong một năm thị trường nhiều biến động, EMA Land cho rằng tài sản lớn nhất không nằm ở quỹ hàng hay doanh thu, mà ở sự đồng hành của đội ngũ nhân sự. Doanh nghiệp ghi nhận tinh thần bền bỉ của tập thể trong giai đoạn khó khăn, đặc biệt là sự thích nghi nhanh của lực lượng nhân sự trẻ trước mô hình kinh doanh số và yêu cầu chuyển đổi liên tục.

Thông điệp "EMA Land không dành cho số đông, mà dành cho những người sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới" trở thành tinh thần xuyên suốt năm 2025, gắn với chủ đề Year End Party - The Unbreakable.

Ngày 4/2/2026, lễ vinh danh Elite Awards 2025 được tổ chức tại TP.HCM như một cột mốc tổng kết hành trình một năm thử thách. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa nội bộ mà còn là lời tri ân dành cho những cá nhân đã lựa chọn ở lại, kiên định và duy trì hiệu suất trong bối cảnh thị trường sàng lọc mạnh.

Giải thưởng cao nhất - Best Seller of the Year được trao cho chị Trần Thị Minh Thư và chị Võ Thị Thu Hiền, đại diện cho tinh thần kỷ luật và hiệu suất bền bỉ. Danh hiệu Giám đốc sàn toàn diện 2025 thuộc về ông Phan Lưu Nhật Quang, ghi nhận vai trò dẫn dắt và giữ vững hệ thống trong giai đoạn nhiều biến động.

Giải thưởng Best Seller of the Year được trao cho chị Trần Thị Minh Thư

Ở hạng mục tập thể, Sàn Giao Dịch Millions được vinh danh là đơn vị có doanh thu cao nhất năm. Danh hiệu Viral Video Champion trao cho anh Nguyễn Võ Quốc Thành - đại diện cho thế hệ nhân sự mới, chủ động sáng tạo và thích nghi nhanh với mô hình kinh doanh số.

Sàn Giao Dịch Millions được vinh danh là đơn vị có doanh thu cao nhất năm

Theo đại diện doanh nghiệp, Elite Awards 2025 không đơn thuần là một buổi vinh danh, mà là điểm khởi đầu cho chu kỳ phát triển tiếp theo. Tinh thần "The Unbreakable" được xem là nền tảng văn hóa giúp EMA Land bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động và mục tiêu tăng trưởng rõ ràng.

Tái thiết nội lực và đón đầu chu kỳ mới 2026

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự theo làn sóng AI, EMA Land lựa chọn hướng đi tiếp tục tuyển dụng và đầu tư mạnh vào đào tạo đội ngũ. Doanh nghiệp triển khai các chương trình huấn luyện thực chiến, nâng cao kỹ năng bán hàng, ứng dụng công nghệ số và tư duy vận hành kinh doanh online, với mục tiêu xây dựng lực lượng sale chuyên nghiệp, có khả năng tự chủ và tạo doanh thu bền vững. Mỗi chuyên viên kinh doanh được định hướng trở thành một "cửa hàng online độc lập", chủ động xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển tệp khách hàng chất lượng.

Song song với phát triển nhân sự, EMA Land hoàn thiện tái cấu trúc tài chính, hoàn thành các cam kết với cổ đông và cơ cấu lại danh mục tài sản theo hướng tập trung vào phân khúc có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Doanh nghiệp đồng thời bổ sung đội ngũ quản lý cấp cao, thu hút các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – bất động sản nhằm nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro.

Chia sẻ về kế hoạch năm 2026, ông Phan Lưu Nhật Quang - Giám đốc Sàn Tập đoàn EMA Land cho biết: "Năm 2026, dù thị trường vẫn trong giai đoạn nhạy cảm, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hàng lên đến hàng nghìn sản phẩm, pháp lý rõ ràng, hạ tầng chuẩn chỉnh, sở hữu những vị trí đắt giá, sản phẩm mang tính chất Compound và có dòng tiền. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ giải quyết được bài toán Retreat cho khách hàng trong bối cảnh những doanh nhân, những chính khách bị áp lực từ công việc từ những thành phố lớn và giải quyết ước mơ có một ngôi nhà thứ 2 tại ngoại ô để cho gia đình có thể tái tạo năng lượng sau 1 tuần làm việc".

Từ góc nhìn thị trường, EMA Land nhận định Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chuyển mình khi thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn bất động sản lớn, đặc biệt tại các khu vực dọc theo trục cao tốc chiến lược chuẩn bị triển khai. Bảo Lộc được xem là điểm kết nối mới trong khu vực. Việc chuẩn bị sẵn nguồn hàng và nền tảng vận hành được doanh nghiệp xem là bước đi nhằm đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường trong năm 2026 và những năm tiếp theo.