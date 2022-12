Celine Dion mắc bệnh hiếm gặp, tỷ lệ 1/1.000.000

Theo Daily Mail tối 8/12, danh ca Celine Dion gửi đến người hâm mộ bài đăng đầy nước mắt bằng tiếng Anh và tiếng Pháp trên Instagram khi cô tiết lộ căn bệnh hiểm nghèo, buộc phải hoãn chuyến lưu diễn châu Âu.



Biểu tượng âm nhạc 54 tuổi người Canada được chẩn đoán mắc chứng bệnh thần kinh hiếm gặp - hội chứng cứng đơ, khiến cơ thể cứng nhắc, không thể kiểm soát.

Hình ảnh mới nhất của diva Celine Dion. Ảnh: IG

Diva nói đã phải chiến đấu với các vấn đề về sức khỏe trong thời gian dài, cảm thấy khó khăn khi đối mặt và nói về những điều bản thân phải trải qua.

“Tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thần kinh rất hiếm gặp gọi là hội chứng người cứng. Tôi vẫn đang tìm hiểu về tình trạng hiếm gặp này nhưng đây là nguyên nhân gây ra tất cả cơn co thắt mà tôi đang gặp phải.

Thật không may, những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi điều trong cuộc sống của tôi hàng ngày, đôi khi khiến tôi đi lại khó khăn và không cho phép tôi sử dụng thanh quản để hát theo cách mà tôi đã quen”, giọng ca My Heart Will Go On giãi bày.

Cô nói thêm: “Những gì tôi biết là ca hát, đó là điều tôi đã làm trong cuộc đời mình và thích làm nhất. Tôi nhớ các bạn rất nhiều. Tôi luôn cống hiến 100% khi thực hiện chương trình của mình nhưng căn bệnh hiện tại của tôi không cho phép tôi làm điều đó".

Hội chứng người cứng - còn được gọi là SPS - được Viện nghiên cứu Quốc gia về Rối loạn thần kinh và Đột quỵ (NINDS) định nghĩa là "chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp với các đặc điểm của bệnh tự miễn dịch. Co cứng cơ có thể xuất hiện khi có các yếu tố kích thích như tiếng ồn, căng thẳng tâm lý, khi cử động hay khi bị chạm vào người.

Theo thời gian, các cơ co cứng ảnh hưởng tới dáng đi, làm thay đổi hình dạng cột sống, thậm chí khiến người bệnh không thể đi lại được. Hội chứng chỉ xảy ra với tỷ lệ 1: 1.000.000, trong đó số người mắc ở nữ nhiều gấp 2 lần nam.

NINDS cho biết mặc dù các nhà khoa học chưa hiểu nguyên nhân gây ra SPS, bệnh nhân vẫn có thể được điều trị bằng một số thuốc chống co giật.

Diva hủy bỏ toàn bộ show diễn để tập trung chữa bệnh. Ảnh: Billboard

"Tôi có một đội ngũ bác sĩ tuyệt vời để giúp tôi khỏe hơn và những đứa con quý giá của tôi luôn ở bên và giúp đỡ", ca sĩ cho hay. Diva tiết lộ sẽ hủy 8 buổi biểu diễn và sắp xếp lại vào mùa hè năm 2023.

Celine Dion sinh năm 1968 tại Canada, được Billboard vinh danh cô là "Nữ hoàng nhạc đương đại". Diva từng giành 5 giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm.

Cô ghi dấu trong lòng người hâm mộ với những album lừng danh như Falling Into You (1996), Let's Talk About Love (1997). Celine sở hữu hàng loạt các bản hit quốc tế, My Heart Will Go On trong bộ phim Titanic có lẽ là ca khúc nổi tiếng nhất của cô.

Chồng của Celine Dion - Rene Angelil – mất năm 2016 vì bệnh ung thư vòm họng, thọ 73 tuổi. Họ có ba người con là Rene-Charles (21 tuổi) cùng cặp song sinh Eddy và Nelson (11 tuổi).

Theo VT, Daily Mail