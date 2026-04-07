Cen Land báo lãi năm 2025 tăng gần 80%, dòng tiền kinh doanh đảo chiều

Lợi nhuận tăng vọt

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Cen Land đạt khoảng 1.323,5 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu từ môi giới bất động sản đạt 1.040 tỷ đồng (tăng 16,3% so với cùng kỳ), mảng này đóng góp gần 79% tổng doanh thu toàn hệ thống. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 178 tỷ đồng, mảng cho thuê văn phòng và các hoạt động khác đạt 104 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2025 đạt 98,3 tỷ đồng, tăng so với mức 94,9 tỷ đồng năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 291,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2024. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 101,4 tỷ đồng, tăng hơn 77% so với năm trước.

Sau khi trừ chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 75,1 tỷ đồng, tăng gần 80%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 73,3 tỷ đồng, tăng khoảng 79%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng từ 89 đồng lên 158 đồng/cổ phiếu.

Mảng phân phối bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Cen Land. Nguồn ảnh: Dự án An Zen Residence, Hải Phòng

Theo Cen Land, thị trường bất động sản năm 2025 đã có những tín hiệu tích cực với số lượng giao dịch cải thiện, qua đó thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận từ mảng môi giới.

Bên cạnh đó, công ty ghi nhận thêm doanh thu và lợi nhuận từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp phần làm tăng lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2024.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Cen Land là dòng tiền kinh doanh. Năm 2025, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt dương khoảng 296,6 tỷ đồng, trong khi năm trước âm tới 590 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán không ghi nhận dư nợ trái phiếu trong cơ cấu vay nợ của doanh nghiệp. Ngày 13/12/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất thanh toán toàn bộ 353,5 tỷ đồng nợ gốc và lãi của lô trái phiếu CRE202001, đưa dư nợ trái phiếu về 0 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Cen Land đạt khoảng 7.544 tỷ đồng, tăng 364 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 5.797 tỷ đồng, hàng tồn kho đạt 690,7 tỷ đồng.

Tiền và tương đương tiền cuối năm tăng mạnh lên 114,6 tỷ đồng, gấp 3,7 lần đầu năm. Vốn chủ sở hữu cũng tăng lên mức 5.947 tỷ đồng.

Chuẩn bị cho chu kỳ mới

Theo đại diện Cen Land, doanh nghiệp đang từng bước phát triển hệ sinh thái toàn diện về bất động sản, bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị của thị trường. Các mảng kinh doanh chính gồm: Phát triển bất động sản; Dịch vụ bất động sản; Quản lý vận hành và khai thác bất động sản; Đào tạo và cung ứng nhân lực; Nền tảng giao dịch bất động sản Cenhomes.vn.

Cen Land – hệ sinh thái bất động sản toàn diện

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, Cen Land lựa chọn hướng đi khác biệt khi cung cấp giải pháp tổng thể cho các chủ đầu tư. Chiến lược này bám sát triết lý xuyên suốt của doanh nghiệp là "giải quyết vấn đề của thị trường".

Trong giai đoạn phát triển mới, giá trị của bất động sản chuyển dịch sang khả năng tạo ra dòng tiền ổn định, thu hút người mua thực, từ đó hình thành nền tảng vận hành và khai thác lâu dài, tạo giá trị liên tục theo thời gian. Qua đó cho thấy vai trò của các đơn vị có khả năng "đóng gói giải pháp" từ pháp lý, tài chính đến tiếp cận khách hàng ngày càng trở nên quan trọng.

"Săn nhà thông minh" tiên phong tiếp cận hành trình mua – thuê nhà từ một góc nhìn khác biệt và chân thực

Một điểm nhấn trong chiến lược mới là việc phát triển nền tảng "Săn nhà thông minh", được giới thiệu trên sóng VTV3 vào 21h tối thứ 2 hàng tuần. Không đơn thuần là một chương trình truyền hình thực tế, mô hình này được xây dựng như một kênh tiếp cận khách hàng có chọn lọc, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu thực và nguồn cung.

Hội đồng quản trị Cen Land vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra trong tháng 5/2026.