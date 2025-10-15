Cen Land hoàn tất thanh toán lô trái phiếu 450 tỷ đồng

Theo thông tin công bố, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 450 tỷ đồng, phát hành ngày 31/12/2020, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm, nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và phục vụ đầu tư, kinh doanh bất động sản. Tại thời điểm đáo hạn, dư nợ gốc còn lại là 346,5 tỷ đồng, tổng giá trị thanh toán (gồm gốc và lãi) đạt hơn 356,98 tỷ đồng.

Việc Cen Land chủ động thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ nghĩa vụ tài chính với trái chủ không chỉ thể hiện trách nhiệm tài chính và uy tín của doanh nghiệp niêm yết, mà còn là tín hiệu tích cực về năng lực quản trị dòng tiền và sức khỏe tài chính của Cen Land trong bối cảnh thị trường đang dần hồi phục.

Đại diện Cen Land cho biết, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu hiệu khởi sắc nhờ chính sách tháo gỡ pháp lý và sự phục hồi dòng tiền trong lĩnh vực bất động sản. Cen Land đã chuẩn bị chiến lược tăng tốc trong giai đoạn tới, đón đầu chu kỳ phục hồi mới của thị trường, tập trung vào phân khúc nhà ở thực và sản phẩm vừa túi tiền – lĩnh vực được đánh giá là trụ cột tăng trưởng bền vững.

23 năm giữ vững "GEN nguồn" tâm huyết và tử tế

Sau hơn 23 năm hình thành và phát triển, Cen Land đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp phân phối BĐS hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái dịch vụ BĐS toàn diện. Không chỉ đóng vai trò "bán hàng", Cen Land còn được xem là đơn vị tiên phong tái cấu trúc, hồi sinh nhiều dự án, mang lại giá trị thực và sức sống cộng đồng cho các khu đô thị.

Doanh nghiệp đang đẩy mạnh dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền tại các thị trường năng động như Hải Phòng và Quảng Ninh — nổi bật là An Zen Residences và Quảng Yên Centro, hướng đến khách hàng có nhu cầu an cư thực.

Quảng Yên Centro là một trong những dự án trọng điểm, đánh dấu bước tiến quan trọng của Cen Land trong chiến lược mở rộng tại các vùng đất tiềm năng.

Song song đó, Cen Land sắp tới sẽ ra mắt Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ - Cen EcoTech – trường cao đẳng đầu tiên tại miền Bắc đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh bất động sản thực chiến. Sinh viên được học trong môi trường gắn liền với thực tiễn ngành, được đào tạo bởi các chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu, đồng thời được đảm bảo 100% cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp trong hệ sinh thái Cen Group và các đối tác chiến lược.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 23 năm hình thành và phát triển, Cen Land tiếp tục khẳng định sức mạnh nội lực và tinh thần "GEN nguồn" – Tâm huyết và Tử tế, coi đây là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Doanh nghiệp không chỉ hướng đến tăng trưởng về quy mô hay doanh thu, mà còn chú trọng phát triển bền vững, tạo ra giá trị thực cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Năm 2025 mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của Cen Land – hành trình của sự chuyển mình mạnh mẽ, kiến tạo hệ sinh thái an cư – an sinh toàn diện, khẳng định năng lực tài chính ổn định, uy tín niêm yết và định hướng phát triển dài hạn trong hệ sinh thái BĐS Việt Nam.