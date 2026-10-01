Centara Hotel & Residences Vân Đồn chính thức khai trương bên vịnh Bái Tử Long

Khai mở hành trình nghỉ dưỡng đa trải nghiệm

Centara Hotel & Residences Vân Đồn thuộc Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư phát triển và được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – tập đoàn khách sạn quốc tế đến từ Thái Lan.

Khách sạn cung cấp hệ thống phòng lưu trú hiện đại, gồm 12 loại phòng khác nhau, đáp ứng nhu cầu lưu trú đa dạng, từ các cặp đôi, các thành viên gia đình đến nhóm bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan , ... Phần lớn các phòng đều sở hữu tầm nhìn hướng ra vịnh Bái Tử Long, nơi mặt nước và những đảo đá hiện lên ngay trước mắt du khách , mở ra không gian thơ mộng, tràn ngập thiên nhiên và được chăm chút với đầy đủ tiện nghi cho một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Cùng thời điểm khai trương, các dịch vụ tiện ích cao cấp của khách sạn như nhà hàng, bể bơi vô cực, bể bơi trong nhà, kid club, phòng Gym & Fitness, SPA Cenvaree, ballroom và các phòng hội nghị cũng được đưa vào vận hành. Theo ông Maurizio Susan – Giám đốc điều hành Centara Hotel & Residences Vân Đồn, việc vận hành đồng bộ hệ thống phòng lưu trú và các dịch vụ tiện ích của khách sạn sẽ cùng lúc đáp ứng nhiều nhu cầu đa dạng của du khách, nhất là nhóm khách gia đình, khách đoàn, hội nghị, hội thảo, M.I.C.E,...

Sở hữu hai mặt tiền hướng vịnh Bái Tử Long, liền kề Bến c ảng quốc tế Ao Tiên và kết nối thuận tiện với sân bay Vân Đồn cùng tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, từ Centara Hotel & Residences Vân Đồn, du khách vừa dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông kết nối, vừa có thể trải nghiệm các hải trình du lịch đến các đảo và bãi tắm nổi tiếng như Bản Sen, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu.

Trải nghiệm kỳ nghỉ tại Centara Hotel & Residences Vân Đồn, du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng việc ngắm bình minh trên vịnh, thư giãn trong căn phòng tràn ngập ánh sáng với đầy đủ tiện nghi, thưởng thức các dịch vụ nội khu hoặc tham gia các tour khám phá văn hóa bản địa.

Vịnh Bái Tử Long như bức tranh thủy mặc trong tầm mắt du khách ngay từ cửa phòng nghỉ. Ảnh – Everland Group

Hệ thống nhà hàng Á – Âu sang trọng với nguồn nguyên liệu hải sản tươi ngon từ vùng biển Vân Đồn được kết hợp cùng tinh hoa ẩm thực quốc tế dưới bàn tay của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, vừa giữ lại nét tinh túy đặc trưng của sản vật địa phương vừa mang đến những trải nghiệm vị giác mới mẻ cho du khách.

Bể bơi vô cực mở ra tầm nhìn mênh mang, nơi trời, biển và thiên nhiên giao hòa, mang đến cảm giác vừa phóng khoáng vừa thư thái giữa không gian khoáng đạt của vịnh Bái Tử Long. Phòng Gym & Fitness sở hữu không gian rộng rãi, thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên, được trang bị các thiết bị tập luyện hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận động và duy trì thể chất của du khách. Tại đây, mỗi chuyển động không chỉ khơi nguồn năng lượng mà còn mang đến cảm giác thư thái, giúp cơ thể tìm lại sự cân bằng và tinh thần thêm hứng khởi trong suốt kỳ nghỉ.

"Việc khai trương Centara Hotel & Residences Vân Đồn là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng giữa Centara, Chủ đầu tư và toàn bộ đội ngũ nhân viên khách sạn. Chúng tôi mong muốn mang đến một sản phẩm lưu trú vừa đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành quốc tế của Centara, vừa mang đậm bản sắc văn hóa bản địa. Với lợi thế nằm bên vịnh Bái Tử Long, khách sạn hướng tới phục vụ không chỉ nhu cầu lưu trú, mà còn tạo ra những trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn kết gia đình và khám phá điểm đến", ông Maurizio Susan – Giám đốc điều hành Centara Hotel & Residences Vân Đồn chia sẻ.

Hoàn thiện diện mạo đô thị biển Vân Đồn trong giai đoạn phát triển mới

Trong bối cảnh Vân Đồn bước vào một giai đoạn phát triển mới về thể chế và định hướng không gian đô thị, việc Centara Hotel & Residences Vân Đồn đi vào hoạt động không chỉ mở ra một điểm nghỉ dưỡng mới bên vịnh Bái Tử Long, mà còn đem đến diện mạo và sức sống mới cho du lịch Vân Đồn, thúc đẩy thị trường BĐS nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Khách sạn Centara Hotel & Residences Vân Đồn đi vào hoạt động bổ sung thêm nguồn cung lưu trú và dịch vụ chất lượng cao cho du lịch Vân Đồn. Ảnh – Everland Group.

Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 (có hiệu lực từ 1/10/2026) sẽ tạo lập một khung thể chế mới, với mức độ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, mở rộng không gian chính sách và tạo điều kiện để các khu kinh tế đặc biệt chủ động huy động, thu hút và phát huy các nguồn lực cho phát triển. Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV cũng xác định Vân Đồn là một trong ba khu kinh tế đặc biệt được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ cao cấp có tầm vóc khu vực, quốc tế cùng với Vân Phong và Phú Quốc.

Cùng với nền tảng thể chế, thị trường du lịch địa phương đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vân Đồn đã đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lượng khách lưu trú đạt hơn 272.000 lượt, tăng 64,5%, doanh thu du lịch ước đạt 2.719 tỷ đồng, tăng 86%.

Tốc độ tăng trưởng của khách lưu trú và doanh thu cao hơn đáng kể so với mức tăng tổng lượng khách cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại điểm đến đang mở rộng. Du khách đến Vân Đồn không chỉ tham quan trong ngày mà ngày càng có xu hướng ở lại lâu hơn, sử dụng nhiều dịch vụ hơn và tìm kiếm các sản phẩm khám phá biển đảo, văn hóa bản địa.

"Centara Hotel & Residences Vân Đồn đi vào vận hành là một dấu mốc quan trọng của dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đối với chủ đầu tư, giá trị của dự án không chỉ thể hiện ở quy mô đầu tư hay tiến độ triển khai , mà còn ở việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng và đóng góp cho sự phát triển du lịch của Vân Đồn . Sự phối hợp với Centara giúp chúng tôi từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển một hệ sinh thái nghỉ dưỡng, hội nghị và khám phá biển đảo tại Vân Đồn, hoàn thiện thêm một mảnh ghép trong hệ sinh thái, kết nối các sản phẩm lưu trú với trung tâm hội nghị, du thuyền, ẩm thực và hành trình khám phá điểm đến", đại diện Tập đoàn Everland cho biết./.