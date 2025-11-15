Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CEO 29 tuổi, doanh thu hơn 370 tỷ/năm giả nghèo đi xem mắt và cái kết bị từ chối vì "học vấn thấp"

15-11-2025 - 12:34 PM | Tài chính quốc tế

CEO nổi tiếng Trung Quốc Pān Tiānhóng đã đến "chợ mai mối" và nhận cái kết bất ngờ.

Gần đây, Pān Tiānhóng, CEO của kênh truyền thông nổi tiếng Trung Quốc đã theo gợi ý của fan trực tiếp đến “chợ mai mối” ở Hàng Châu để tự giới thiệu bản thân. Tuy nhiên, anh lại bị các bà mai chê bai về học vấn và tình trạng hôn nhân, khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. 

Theo đó vào ngày 12/11, Pān Tiānhóng đã ghi hình lại toàn bộ quá trình tại chợ mai mối ở Hàng Châu.

Trong “hồ sơ mai mối” mà Phan Thiên Hồng trình bày, anh viết: Học vấn trong nước: cấp 2. Nghề nghiệp: nhiếp ảnh gia, sản xuất video. Nghề nghiệp của cha: liên quan chuyển phát nhanh. Tình trạng hôn nhân: ly dị, độc thân. Kế hoạch: mua nhà và xe.

CEO 29 tuổi, doanh thu hơn 370 tỷ/năm giả nghèo đi xem mắt và cái kết bị từ chối vì "học vấn thấp"- Ảnh 1.

Trước hồ sơ có vẻ “bình thường” này, nhiều bà mai lắc đầu nhận xét: “Học vấn quá thấp”, “Trẻ tuổi đã ly dị thật đáng tiếc”, thậm chí có người còn khuyên: “Phải có chút thực lực mới đáng tự tin”. Phan Thiên Hồng chỉ cười và đáp: “Thực lực của tôi đã nằm hết ở đây rồi.”

Tuy nhiên, màn “thất bại trong mai mối” này thực chất chỉ là một trò đùa. Thông tin “học vấn cấp 2” xuất phát từ việc anh từng đi du học Anh và tốt nghiệp Đại học Kent, chuyên ngành điện ảnh. Nghề nghiệp “sản xuất video” phản ánh công việc của đội ngũ trong công ty mà anh sáng lập, hiện có gần 15 triệu fan trên một nền tảng duy nhất và doanh thu hàng năm vượt 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 370 tỷ đồng). 

CEO 29 tuổi, doanh thu hơn 370 tỷ/năm giả nghèo đi xem mắt và cái kết bị từ chối vì "học vấn thấp"- Ảnh 2.

Còn thông tin cha anh “làm liên quan chuyển phát nhanh” thực chất là tổng giám đốc YuanTong Express, một trong ba công ty chuyển phát nhanh lớn nhất Trung Quốc, với mạng lưới phủ khắp toàn quốc.

Thông tin duy nhất trong hồ sơ đúng sự thật là tình trạng hôn nhân. Pān Tiānhóng kết hôn với cộng sự vào năm 2020 nhưng đến tháng 11/2024 tuyên bố ly hôn trên Weibo, cho biết cả hai “chỉ là không hợp tính cách”.

Theo thông tin công khai, công ty do Pān Tiānhóng làm CEO hiện đã trở thành một trong những thương hiệu tiêu biểu kết hợp giữa sản xuất phim và thương mại điện tử tại Trung Quốc với doanh thu năm 2025 vượt 100 triệu Nhân dân tệ. Sau khi video ghi lại màn xuất hiện tại chợ mai mối được công bố, nhiều cư dân mạng bình luận hài hước: “Các bà mai đã bỏ lỡ một tỷ phú rồi!”, trong khi một số khác lại chỉ trích anh “biến dân thường thành trò giải trí”.

Hiện đoạn video vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nguồn: ETToday

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
CEO

