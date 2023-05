CEO BioGaia Thụy Điển và đại diện BioVågen: tặng quà cho các bé sinh non tại Bệnh viện Từ Dũ

Trong chuyến công tác tại Việt Nam của bà Isabelle Ducellier, CEO tập đoàn BioGaia AB Thụy Điển, được đón tiếp bởi công ty BioVågen Việt Nam đã diễn ra nhiều hoạt động. Trong đó có buổi đến thăm và dành tặng 150 suất quà tới các bé sơ sinh, sinh non có hoàn cảnh khó khăn và bệnh Viện Từ Dũ .



Đón tiếp đoàn công tác, phía bệnh viện có bác sĩ CKII Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Nhi - sơ sinh; bác sĩ CKI Nguyễn Phương Thảo, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp bệnh viện Từ Dũ.

BioGaia AB Thụy Điển là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Probiotic (men vi sinh). Tâp đoàn nghiên cứu và phát triển các chế phẩm men vi sinh, chăm sóc sức khỏe trên định hướng khoa học bài bản với nền tảng là các nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả và an toàn. Chính yếu tố này, đã giúp BioGaia nhận được sự đồng thuận của các tổ chức y khoa quốc tế và nhiều chuyên gia uy tín tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, công ty BioVågen là đối tác chiến lược của BioGaia AB Thụy Điển, đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm BioGaia Protectis từ 2015 đến nay.

BioGaia vinh dự được đồng hành cùng bệnh viện Từ Dũ nhiều năm trong quá trình chăm sóc sức khỏe bệnh Nhi sơ sinh, sinh non của viện.

Chia sẻ tại buổi gặp, bà Isabelle Ducellier cho biết:



"Thay mặt tập đoàn BioGaia AB Thụy Điển, tôi vô cùng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chân thành của phía bệnh viện Từ Dũ, khoa Nhi- Sơ sinh, cũng như sự hỗ trợ quý báu của bệnh viện dành cho BioGaia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho bé, những năm qua ".

Đồng thời, bà cho biết thêm, phía BioGaia đến hết năm 2022 đã hoàn thành 177 nghiên cứu lâm sàng trên chủng L.reuteri DSM 17938 (BioGaia Protectis). Các nghiên cứu này được thực hiện trên hơn 17.000 đối tượng từ trẻ sơ sinh, sinh non, trẻ em, phụ nữ có thai, người trưởng thành.... thậm chí, có trẻ sinh non chỉ vỏn vẹn 400 gram. Hiện tại, BioGaia vẫn tiếp tục nỗ lực triển khai các nghiên cứu lâm sàng, bảo đảm tính an toàn và hiệu quả cho các chế phẩm men vi sinh hãng cung cấp. Điều này có giá trị lớn giúp bệnh viện và các bác sĩ trong thực hành lâm sàng, hướng đến chăm sóc bé và gia đình bởi những sản phẩm chất lượng cao.

Lắng nghe chia sẻ từ phía tập đoàn BioGaia AB, đại diện bệnh viện Từ Dũ cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ có nhiều hoạt động đồng hành, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân với giải pháp là Probiotics (men vi sinh).

Tiếp sau buổi trao đổi, đoàn BioVågen và BioGaia AB Thụy Điển tiếp tục đến thăm khoa Nhi - Sơ sinh của bệnh viện. Tại đây, phía BioVågen và tập đoàn BioGaia AB Thụy Điển dành tặng 150 suất quà cho các bé sơ sinh, sinh non có hoàn cảnh khó khăn và bệnh viện. Mỗi suất quà bao gồm: BioGaia 5ml cho bé và BioGaia viên nhai cho các thành viên lớn hơn trong gia đình.

CEO BioGaia và các cộng sự đến thăm khoa Sơ sinh, bệnh viện Từ Dũ

Men vi sinh BioGaia là một trong số ít men vi sinh đảm bảo an toàn và hiệu quả cho các bé từ sơ sinh, sinh non ngay khi sinh ra và mọi thành viên trong gia đình. Các nghiên cứu chỉ ra hiệu quả của BioGaia trong dự phòng và kiểm soát hội chứng khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh, giảm nôn trớ sinh lý, cải thiện táo bón, tiêu chảy và hỗ trợ tăng cường đề kháng. Vì vậy, với phần quà này, BioGaia mong rằng các con sẽ có hệ tiêu hóa tốt hơn, từ đó giúp con có một khởi đầu khỏe mạnh.



Kết thúc chuyến thăm tới bệnh viện Từ Dũ, bà Isabelle Ducellier và đại điện công ty BioVågen, tiếp tục có buổi gặp mặt và trao đổi hợp tác với chuỗi nhà thuốc Pharmacity và chuỗi cửa hàng mẹ và bé Con cưng.

Đại diện phía Con cưng và bà Isabelle Ducellier cùng ông Nguyễn Chí Dũng, đại diện BioVågen Việt Nam.

Trong chuyến công tác tại lần này, bà Isabelle Ducellier đánh giá, Việt Nam là một thị trường tiềm năng của khu vực Châu Á. Bà đã nhìn thấy sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của hai đối tác chiến lược là Pharmacity và Con cưng.



Đoàn công tác trao đổi cùng đại diện Pharmmcity và ghé thăm nhà thuốc.

Bà Isabelle Ducellier cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các đối tác: Long Châu, An Khang, Kidplaza, Bibomart... cũng như các chuỗi nhà thuốc, siêu thị mẹ và bé khác. Chuyến công tác ngắn ngày, không đủ thời gian để bà gặp gỡ tất cả các đối tác. Hi vọng, lần đến Việt Nam tiếp theo, bà sẽ có cơ hội để gửi lời cảm ơn trực tiếp tới từng bên đã đồng hành cùng BioGaia trong suốt thời gian qua, cùng hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và các gia đình Việt Nam bằng sản phẩm chất lượng.



