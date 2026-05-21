CEO Intel thừa nhận mất ngôi đầu trung tâm dữ liệu, hứa sẽ lấy lại

CEO Intel Lip-Bu Tan thừa nhận công ty đã đánh mất vị thế dẫn đầu trong mảng trung tâm dữ liệu dưới thời người tiền nhiệm, đồng thời phác thảo kế hoạch cải tổ toàn diện để lấy lại chỗ đứng trước AMD.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Jim Cramer trên CNBC, Tan thẳng thắn thừa nhận: "Trước đây chúng tôi dẫn đầu trong mảng trung tâm dữ liệu, nhưng qua nhiều năm chúng tôi đã đánh mất vị trí đó." Đây là một trong những lần hiếm hoi một CEO đương nhiệm của Intel công khai nhìn nhận sai lầm từ thời cựu CEO Patrick Gelsinger.

Số liệu phản ánh rõ mức độ tụt dốc: thị phần của Intel trong mảng máy chủ giảm xuống còn 72% vào quý 3 năm 2025, so với 91% hồi đầu năm 2019. Thị phần doanh thu máy chủ còn thấp hơn, chỉ đạt 61% trong cùng kỳ. Trong khi đó, AMD, đối thủ mà Intel từng bỏ xa, hiện có vốn hóa thị trường 689 tỷ USD, vượt qua Intel đang ở mức 563 tỷ USD. Dù vậy, cổ phiếu Intel đã tăng 182% từ đầu năm đến nay, phản ánh kỳ vọng thị trường vào sự lãnh đạo mới.

Kế hoạch cải tổ từ bên trong

Để xử lý hậu quả, Tan cho biết đã mời lại một số kỹ sư và lãnh đạo cũ tham gia tập trung vào các dòng sản phẩm trọng điểm. Về cơ cấu tổ chức, ông nhận xét thẳng thắn rằng Intel dưới thời cựu lãnh đạo "có quá nhiều bộ phận hoạt động rời rạc, quá nhiều tầng báo cáo." Để khắc phục, ông quyết định để tất cả kỹ sư báo cáo trực tiếp lên mình. "Điều tốt nhất là thực sự hiểu vấn đề nằm ở đâu, để tôi có thể tập trung vào kỹ thuật, cách thiết kế lại, đơn giản hóa sản phẩm và sau đó tung ra những sản phẩm thực sự đột phá," Tan giải thích.

Công nghệ sản xuất 18A và thỏa thuận với Apple

Một mũi nhọn chiến lược khác là công nghệ sản xuất chip 18A, quy trình đang thu hút nhiều chú ý sau khi Intel ký thỏa thuận với Apple để sản xuất chip cho hãng này bằng công nghệ này. Khi Tan tiếp quản, tỷ lệ chip đạt chuẩn trong quá trình sản xuất còn ở mức thấp đáng lo ngại. Hiện tại, ông cho biết con số này đang cải thiện đều đặn 7 đến 8 phần trăm mỗi tháng, mức mà theo ông là tiêu chuẩn tốt của ngành.

Ngoài củng cố mảng thiết kế chip, Tan đặt tham vọng biến Intel thành một xưởng sản xuất bán dẫn đẳng cấp thế giới, phục vụ sản phẩm nội bộ lẫn nhận đơn hàng từ các hãng bên ngoài.