CEO KizCiti – Chuyên gia giáo trí Mai Nhung: Làm giáo dục cần một chữ NHẪN

Là CEO một đơn vị tiên phong trong xây dựng concept "khu vui chơi" với hình thức giáo dục và định hướng hướng nghiệp mang tính giáo trí đầu tiên tại Việt Nam, KizCiti, chị có thể chia sẻ những thử thách đã gặp phải và chị vượt qua như thế nào?

Thử thách lớn nhất là hai chữ "tiên phong" của KizCiti. Tiên phong không chỉ là đầu tiên đưa mô hình giáo dục hướng nghiệp thông qua phương pháp role-play (nhập vai nhân vật) vào Việt Nam cho trẻ em, mà còn là tiên phong trong sáng tạo nội dung trải nghiệm để trẻ được tìm hiểu thông tin đa dạng và thực tế nhất, thu hút sự tò mò để trẻ hứng thú trải nghiệm và ghi nhớ nhanh.

Dù đã là một thành phố thu nhỏ quen thuộc của nhiều gia đình có em bé từ 3 tuổi tới 12 tuổi hay hệ thống đoàn trường mầm non & tiểu học nhưng Kizciti không bao giờ tạo ra sự nhàm chán nhờ sự đột phá trong ý tưởng sáng tạo mô hình, mỗi chủ đề được dàn dựng công phu, đầu tư đổi mới hàng năm. Tôi hay gọi đó là "cuộc chiến của nội dung".

Khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra mình phải luôn kiên định với lựa chọn của mình?

Là những ánh mắt tròn xoe thích thú của các con khi trở thành lính cứu hoả giải cứu toà nhà đang cháy, một bác sĩ cần mẫn chăm sóc bệnh nhân, những nụ cười phấn khích khi được khen thưởng là công dân có ích, những nét tự hào đáng yêu khi được nhận "đồng lương" Kizo từ việc làm bác nông dân ở mô hình Nông trại KizFarm để vào Ngân hàng KizBank làm một Nhà tư vấn đầu tư tài chính… Những cảm xúc trong veo, niềm hân hoan và sự phát triển của các con luôn nhắc tôi về sứ mệnh và sự kiên định của mình.

Công việc giáo dưỡng những mầm non tương lai đã mang đến cho chị những bài học nào?

Đó là chữ "nhẫn". Với người làm giáo dục, nhất là giáo trí cho trẻ em, nếu không có chữ "nhẫn" trong tư duy, suy nghĩ, định hướng hay cả trong hành động thì sẽ không bao giờ thực hiện được "giá trị nghề".

Sau nhiều năm đeo đuổi con đường này, chị nhận ra tầm quan trọng của việc kết nối giáo dục và giải trí trong quá trình học tập của trẻ em là gì?



Tôi muốn xây dựng từ "Học tập" thực sự ý nghĩa hơn. "Học" là tìm hiểu và "tập" là trải nghiệm. KizCiti như một lớp thực hành nối tiếp những chương trình học trong nhà trường. Nhiều năm làm giáo dục, tôi luôn nói "không" với sự nhồi nhét kiến thức khiến cho việc học hành trở thành một gánh nặng, áp lực.

Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nếu chúng ta không đủ tinh tế để uốn nắn hay định hướng đúng cách. Vậy nên, tại Kizciti, chúng tôi luôn làm mọi cách để biến kiến thức trở nên thân thiện, sáng tạo, dễ tiếp thu, để các con học được nhiều nhất thông qua các trò chơi, trong tiếng cười và những cảm xúc hân hoan. Đó không chỉ là hành trang kiến thức, kỹ năng mà còn là những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ mà ba mẹ có thể dành cho con.

Được biết, ngoài vị trí CEO KizCiti, chị còn là một nhà kiến tạo mô hình và thiết lập vận hành giáo dục-giáo trí bản quyền hàng đầu tại Việt Nam, chị có thể chia sẻ thêm?



Dự án mô hình giáo dục The FIRST Academy (TFA) mang mô hình học viện, một hệ thống chuỗi mầm non được franchise mô hình mà đối tác đầu tư 100% là phụ huynh của nhà trường, và cứ mỗi năm một ngôi trường mới được sáng lập.

Dự án thứ hai là dự án Green Lani Academy (GLA) được kết hợp với 3 bên đó là Lava Việt Nam, Module K, Viet Decor. Dự án được vinh dự nhận hai giải thưởng quốc tế về kiến trúc cùng giải đồng của về nội thất trường học của Hội đồng giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, được đăng tải thông tin và hình ảnh dự án trên tạp chí Interior Design của New York năm 2021 …

Nếu được chia sẻ một điều với các phụ huynh và cộng đồng về tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp, đó là gì?

Trẻ em cần được hiểu đúng về nghề-nghiệp và cần được định hướng nghề nghiệp một cách "lành mạnh" và đúng đắn. Hiệu quả nhất là khi chúng ta định hướng cho con tìm kiếm niềm đam mê và hạnh phúc trong những công việc mỗi ngày. Và các con cũng cần hiểu sâu sắc rằng mỗi nghề nghiệp đều có những giá trị rất riêng mà không thể đo đếm hay xếp loại bằng vật chất.

Một nghề nghiệp chỉ có giá trị khi được làm bởi những người yêu nghề, biết trân trọng dành nhiều đam mê cho nghề.

Vừa là một Giám Đốc Điều Hành, vừa là chuyên gia về giáo trí, cố vấn cho nhiều mô hình giáo dục, chị cân bằng cuộc sống bận rộn của mình như thế nào?

Thú thật, với khối lượng công việc hiện tại, áp lực là rất khó tránh khỏi và bản thân tôi luôn tự tìm cho mình những giải pháp cân bằng và chăm sóc "thân – tâm – trí" để vừa làm việc hiệu quả, vừa tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Tôi đã bắt đầu bằng việc xây dựng một chế độ tập luyện khoa học, kết hợp giữ chạy bộ, pilates cùng chế độ dinh dưỡng thuần và thực dưỡng phù hợp với cơ thể. Bên cạnh đó là việc nuôi dưỡng và phát triển các sở thích, niềm vui cá nhân như trang trí nội thất, nấu ăn, du lịch đến những miền đất mới, đọc sách. Ngoài ra, tôi cũng tìm hiểu về Thiền, một số triết lý Phật giáo để thanh lọc thân tâm, sống chậm, sống Chánh niệm.

Chuyến du lịch đáng nhớ nhất của chị trong năm vừa qua?

Tôi đã thử thách bản thân với chuyến hành trình dài chinh phục ngọn núi Mardi Himal cao 5100m quanh năm phủ tuyết trắng ở Nepal và sau đó lại là một chuyến đi đến châu Phi, đến đất nước Nambia, ngôi nhà của những loài động vật hoang dã cùng những đồi cát hùng vĩ giữa sa mạc Namibia quanh năm ngập trong ánh nắng chói chang để trải nghiệm sự kỳ vĩ của thiên nhiên và đa dạng của cuộc sống… Tôi luôn tìm mọi cách để cân bằng giữa sở thích cá nhân, cảm xúc tinh thần và công việc để tìm thấy những cảm hứng mới mẻ và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn.

Dự định hay kế hoạch mới của chị trong năm 2024 cho ngành giáo trí?



Sau 14 năm gây dựng KizCiti là một mô hình tiên phong cho hoạt động trải giáo dục định hướng hướng nghiệp dành cho trẻ từ mầm hon tới tiểu học, tới dây, chúng tôi cùng cộng sự bắt tay nghiên cứu xây dựng một tổ hợp "edutainment park" concept mang tính trải nghiệm và thử thách với quy mô hoạt động trong nhà lẫn ngoài trời một cách đột phá dành cho các bạn thanh thiếu niên trong năm 2024 tại Việt nam. Dự kiến Edutainment Park sẽ đón chào 1 triệu lượt khách hàng năm tới trải nghiệm.

Cảm ơn chị Mai Nhung về những chia sẻ thú vị và chúc chị luôn thành công, hạnh phúc!

Bài: Diệu Đan - Ảnh: Vuong Thien Minh