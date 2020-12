CEO Lê Anh Thắng - Bậc thầy về dạy trang điểm tại Việt Nam

Tất cả đó là những thành quả mà cô đã đạt được trong suốt 15 năm theo nghề " tô son điểm phấn". Không chỉ đơn thuần là một Makeup Artist, cô còn được đánh giá là bậc thầy của những bậc thầy về trang điểm tại Việt Nam.

Maquillage tại Makeup For Ever của Pháp

Trong những năm 2010 đến 2016, không ai trong giới showbiz là không biết đến cái tên Tina Lê. Thời gian đó cô được mệnh danh là phù thuỷ makeup khi đã hô biến sắc đẹp cho biết bao ca sĩ, diễn viên, hoa hậu và các hot girl nổi tiếng nhất nhì làng giải trí lúc bấy giờ.

Tuy nhiên một bước ngoặt lớn đã đưa cái tên Tina Lê trở thành bậc thầy dạy trang điểm đó chính là năm 2016, cô quyết định sang tu nghiệp tại Makeup For Ever Pháp - Cái nôi đào tạo trang điểm của cả thế giới.

Giấy chứng nhận của Makeup For Ever Academy chứng nhận Tina Lê hoàn thành xuất sắc khóa học

Mặc dù kiến thức 10 năm làm nghề của CEO Lê Anh Thắng đã quá đồ sộ nhưng khi học tập nâng cao cùng với các chuyên gia trang điểm nước ngoài, cô lại có thêm nhiều kiến thức mới lạ mà chưa ở đâu trên thế giới đào tạo qua. Trong số 2 tháng học tại Pháp, Tina Lê luôn thể hiện rõ bản lĩnh và năng lực, sự chuyên nghiệp của một cô gái đam mê với trang điểm. Mọi bài tập đều được cô hoàn thành xuất sắc và nhận được sự đánh giá rất cao từ các chuyên gia.

Tina Lê sở hữu phong cách ăn mặc thời trang không kém gì các fashionista

Tina Lê là người khởi xướng và là người đầu tiên ở Việt Nam tham gia học tập tại Makeup For Ever Paris bởi chi phí học khi ấy rất đắt đỏ. Cô là một trong số ít những người Việt Nam được đào tạo và cấp bằng chính thức của Make Up For Ever Paris. Danh hiệu Maquillage là danh hiệu dành cho người xuất sắc nhất sau khi hoàn thành khóa học.

Cha đẻ của ngôi trường makeup chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ngay sau khi trở về Việt Nam với hành trang kiến thức makeup khổng lồ, Tina Lê đã quyết định xây dựng Tina Lê Makeup Academy - Ngôi trường đào tạo makeup chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Học viên tham gia học tập tại đây sẽ có riêng một phòng học lý thuyết, phòng học tóc, studio cho việc chụp ảnh và make up ngay tại chỗ. Tina Lê còn chi mạnh tay cho việc xây sửa và mua sắm trang thiết bị học tập và nội thất studio tối tân, hiện đại nhất hiện nay, mang đến cho học viên một không gian học tập tuyệt vời, phát huy tối đa khả năng sáng tạo và thực hành.

Bên trong 1 buổi học lý thuyết của Tina Lê Makeup Academy

Trường được đặt tại 116 và 107 Nguyễn Khuyến,Văn Miếu giữa lòng phố cổ Hà Nội yên tĩnh, giúp học viên có thể tập trung hơn cho việc học tập và thực hành. Thiết kế tinh tế, với dáng dấp kiểu Pháp mang đậm dấu ấn phong cách Tina Lê, đồng thời khẳng định thêm đẳng cấp của thương hiệu Tina Lê trong lĩnh vực làm đẹp nói chung và trang điểm nói riêng.

Phòng đồ makeup chuyên nghiệp trị giá hàng tỷ đồng CEO Lê Anh Thắng

Những học viên sau khi hoàn thành xong khóa học makeup chuyên nghiệp tại Tina Lê Makeup hầu như đều thành công trong sự nghiệp, có công việc ổn định cùng mức thu nhập cao, mở lớp đào tạo học makeup cho hàng nghìn người. Điều này khẳng định chất lượng đào tạo chuyên nghiệp hàng đầu của thương hiệu Make Up đã được tín nhiệm suốt 15 năm trên thị trường Make Up của Việt Nam.

Giúp người khác cũng là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho rồi cũng sẽ quay lại với ta

Không chỉ chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, CEO Lê Anh Thắng còn là người sống rất tình cảm, luôn được nhân viên, học viên yêu quý. Trong những buổi học trên lớp, ngoài việc dạy những kiến thức về makeup, cô luôn truyền đến những năng lượng tích cực trong cuộc sống cho học viên, lấy kinh nghiệm sống của bản thân để chia sẻ với học viên và nhân viên của mình, để họ có thể đứng vững trên đôi chân trước những bão giông của cuộc đời.

Học viên gửi hoa chúc mừng CEO Lê Anh Thắng ngày 20/10

Nhiều học viên sau khi ra trường vẫn thường xuyên chia sẻ câu chuyện làm nghề, cuộc sống với cô giáo của mình. CEO Lê Anh Thắng luôn theo dõi, quan tâm và tự hào về học viên của mình. Chính những điều này đã khiến cho tình cảm của cô và trò ngày càng gắn kết hơn.

Đội ngũ nhân sự của Tina Lê Makeup lên đến hàng trăm người, có người đã đồng hành cùng CEO Lê Anh Thắng từ những tháng đầu tiên thành lập Tina Lê Makeup Academy. Tất cả mọi người cùng coi nhau như gia đình. Nên dù trải qua 2 đợt dịch Covid tàn phá nền kinh tế thế nhưng tại Tina Lê Makeup, số lượng nhân sự vẫn không hề giảm, mọi người vẫn được đi làm công việc mình đam mê với thu nhập đầy đủ.

Team Tina Lê Makeup chuẩn bị cho show diễn đêm Halloween lớn nhất tại phố đi bộ Hà Nội

Ít ai có thể hình dung được cơ ngơi hoành tráng đó lại được gây dựng từ một cô gái 34 tuổi, xuất thân gia đình nghèo ở Thủ Đô. CEO Lê Anh Thắng không chỉ là bậc thầy trong trang điểm, mà còn là cô gái có phong cách sống nỗ lực mà ai trong chúng ta cũng cần phải học tập.