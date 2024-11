CEO Manulife Investment Management (Việt Nam) phân tích lý do VN-Index sẽ sớm vượt 1.300 điểm

Là khách mời trong tập 8 talk show The Investors được đồng tổ chức bởi CafeF và VPBankS, khi được hỏi vì sao chỉ số VN-Index vẫn chưa bứt phá được khỏi cột mốc 1.300 điểm, bà Trần Thị Kim Cương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) cho biết đây là câu chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần.

Theo bà Cương, nhìn lại giai đoạn trước 2021, nhà đầu tư cũng hay đặt câu hỏi “khi nào VN-Index vượt mốc 1.200 điểm”. Tại thời điểm đó, 1.200 điểm được đánh giá là một mốc rất thách thức và khó khăn khi VN-Index đã xoay quanh cột mốc này trong một thời gian dài. Chỉ số cũng đã chinh phục mốc 1.200 điểm vào tháng 4/2021, sau 3-4 lần chạm rồi giảm trước đó do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Nếu quan sát dài hạn, có thể thấy rằng các chỉ số chứng khoán trên thế giới thường cũng không đi lên theo một đường thẳng mà luôn đi theo đường zic zac, tức là chạm các mốc quan trọng một số lần, đi xuống rồi mới đi lên tiếp. Tuy nhiên, về lâu dài bất kỳ chỉ số chứng khoán của bất kỳ thị trường chứng khoán nào cũng sẽ tăng trong dài hạn. Nữ CEO lấy ví dụ như chỉ số Dow Jones của Mỹ hiện trên 42.000 điểm, hay chỉ số chứng khoán của các nước ở thị trường mới nổi như Indonesia và Philippines cũng trên 7.000 điểm.

Theo bà Cương, VN-Index đã vượt mốc 1.300 điểm một số lần và 4-5 lần lên hơn 1.290 điểm. CEO Manulife Investment Management (Việt Nam) cho rằng, hiện nhà đầu tư quan tâm khi nào VN-Index vượt 1.300 điểm, nhưng tương lai, câu hỏi sẽ là “bao giờ vượt 1.500, 2.000 hay 2.500 điểm”.



Quay trở lại cuối năm 2021 và đầu năm 2022, VN-Index đã từng vượt 1.400 điểm. Tại thời điểm đó, đáng lẽ là câu chuyện sẽ xoay quanh khi nào thị trường vượt mốc 1.500 điểm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các yếu tố không thể dự đoán chắc chắn được như biến động địa chính trị xảy ra khiến thị trường chứng khoán lao dốc.

Nữ CEO nhận định với những yếu tố tích cực từ nền kinh tế vĩ mô, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và môi trường lãi suất thấp sẽ hỗ trợ rất nhiều cho thị trường chứng khoán tiến xa so với mức hiện tại.

Về kinh tế vĩ mô, bà Cương cho biết các số liệu thống kê cho thấy sự tăng trưởng tốt và dự đoán tiếp tục khả quan trong năm 2025.

Về lợi nhuận doanh nghiệp, lợi nhuận cả năm, đặc biệt là quý 2 và quý 3 có sự tăng trưởng mạnh so với năm trước và mức tăng trưởng qua từng quý đều đạt hai chữ số. Đối với năm 2025, dự đoán lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt ở mức hai chữ số.

Theo CEO của Manulife Investment Management (Việt Nam), tốc độ tăng trưởng trung bình lợi nhuận doanh nghiệp thường có mối quan hệ tương đồng với mức tăng của VN-Index. Theo nguyên lý, giá trị của cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ tăng lên theo giá trị lợi nhuận tạo ra của doanh nghiệp đó. Do đó, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng, chỉ số VN-Index sẽ tăng theo.

Khi so sánh lợi nhuận của doanh nghiệp ước tính năm 2025 so với lợi nhuận doanh nghiệp năm 2021 (khi thị trường ở mức 1.400 điểm), bà Cương nhận thấy vẫn còn một số ngành và doanh nghiệp có mức ước tính cho năm 2025 cao hơn nhiều so với mức ghi nhận năm 2021, nhưng định giá giá trị doanh nghiệp trên thị trường thấp hơn so với thời điểm năm 2021.

Về môi trường lãi suất, khả năng tăng lãi suất trong năm 2025 ở mức thấp bởi vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang trong chu kỳ giảm lãi suất. Xu hướng lãi suất thấp sẽ hỗ trợ cho định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam.

CEO của Manulife Investment Management (Việt Nam) cho rằng thanh khoản có sự sụt giảm nhưng dòng tiền không đi ra khỏi thị trường chứng khoán mà dường như đang chờ cơ hội để giải ngân.

Một yếu tố khác hỗ trợ cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, đó là việc đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường. Khi thị trường được nâng hạng, Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp nhận nhiều hơn sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Theo bà Cương, mặc dù có một số rủi ro về tỷ giá, nhưng với việc tăng trưởng kinh tế vĩ mô tốt, lợi nhuận doanh nghiệp ước tính năm 2025 tăng, môi trường lãi suất thấp, cùng sự ổn định của nhân sự chính trị và sự tăng tốc trong việc giải ngân vốn đầu tư công, chỉ số VN-Index sẽ sớm vượt qua ngưỡng 1.300 điểm trong thời gian tới.

