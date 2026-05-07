CEO mới của Xbox "thay máu" hầu hết lãnh đạo bằng người từ nhóm AI của Microsoft

Theo CNBC, CEO Xbox Asha Sharma đang tái cơ cấu đội ngũ lãnh đạo cấp cao với 5 thành viên mới, phần lớn đến từ CoreAI, bộ phận AI cốt lõi của Microsoft mà bà từng điều hành trước khi tiếp quản Xbox. Cùng lúc, hai cái tên gắn bó với Microsoft hơn 20 năm từ thời Phil Spencer cũng rời khỏi vị trí: Kevin Gammill, phó chủ tịch phụ trách trải nghiệm người dùng Xbox, phát triển game và các nền tảng xuất bản, sẽ rời công ty; Roanne Sones, phó chủ tịch phụ trách thiết bị và hệ sinh thái Xbox, sẽ nghỉ phép trong mùa hè rồi chuyển sang vai trò cố vấn.

5 gương mặt mới trong ban lãnh đạo Xbox

Jared Palmer gia nhập Xbox với chức danh phó chủ tịch kỹ thuật, đồng thời làm cố vấn trực tiếp cho Sharma về định hướng thẩm mỹ và sáng tạo sản phẩm. Trước đây, Palmer từng là phó chủ tịch sản phẩm tại CoreAI và phó chủ tịch cấp cao tại GitHub. Palmer đã chia sẻ thông tin này công khai và bày tỏ hào hứng được xây dựng các công cụ cùng trải nghiệm cho cả nhà phát triển lẫn game thủ trong hệ sinh thái Xbox.

Tim Allen, cựu phó chủ tịch thiết kế tại CoreAI kiêm phó chủ tịch cấp cao phụ trách thiết kế và nghiên cứu tại GitHub, sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn bộ mảng thiết kế của Xbox.

Jonathan McKay, người từng giữ các vị trí điều hành tại Meta và OpenAI, gần đây nhất là trưởng bộ phận tăng trưởng tại CoreAI, sẽ trở thành người đứng đầu mảng tăng trưởng tại Xbox.

Gương mặt duy nhất không xuất thân từ CoreAI là David Schloss, cựu giám đốc cấp cao phụ trách tăng trưởng sản phẩm tại Instacart, công ty mà Sharma từng có thời gian gắn bó trước khi gia nhập Microsoft. Schloss sẽ đứng đầu mảng dịch vụ đăng ký và điện toán đám mây của Xbox.

Tín hiệu đổi mới từ CEO mới

Trong một bản ghi nhớ nội bộ mà CNBC có được, Sharma viết: "Chúng ta cần thay đổi cách làm việc và cách tổ chức trên toàn nền tảng. Hiện tại, việc ra mắt sản phẩm có tác động thực sự vẫn còn quá chậm. Chúng ta dành quá nhiều thời gian nhìn vào nội bộ thay vì hướng ra cộng đồng, và thiếu chiều sâu ở một số lĩnh vực cơ bản."

Sharma mô tả những tân nhân sự này là "những nhà lãnh đạo mới mang đến kiến thức về người dùng tiêu dùng và chuyên môn kỹ thuật mà chúng ta chưa có", ngầm chỉ ra những khoảng trống còn tồn tại trong thời kỳ Phil Spencer điều hành Xbox.

Hai tháng đầu kể từ khi nhậm chức, Sharma đã công bố Project Helix, kế hoạch định hình thế hệ Xbox tiếp theo, cùng cam kết minh bạch hơn với cộng đồng người chơi về hướng đi của nền tảng, đồng thời điều chỉnh giá gói Xbox Game Pass Ultimate. Các bước đi này được đánh giá tích cực, dù tác động thực sự với sản phẩm và người dùng sẽ cần thêm nhiều tháng để thể hiện.

Sự xuất hiện của nhiều nhân sự đến từ bộ phận AI đã làm dấy lên lo ngại rằng Microsoft Gaming Copilot, trợ lý AI của Microsoft dành cho game thủ, có thể sẽ chiếm vị trí lớn hơn trong hệ sinh thái Xbox trong thời gian tới. Tuy nhiên, cách đội ngũ Sharma sẽ triển khai AI vào sản phẩm Xbox vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp, cũng như định hướng về tính độc quyền của các tựa game từ nhà phát hành thứ nhất.

Nhìn rộng hơn, sự thay đổi lãnh đạo tại Xbox diễn ra vào thời điểm quan trọng của ngành game khi cả ba nhà sản xuất máy chơi game lớn, Xbox, PlayStation và Nintendo, cần duy trì sức cạnh tranh thực sự với nhau để thị trường phát triển lành mạnh. Nếu Sharma đưa Xbox trở lại đấu trường cạnh tranh ngang bằng, người được hưởng lợi cuối cùng chính là những người chơi game.