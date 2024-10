CEO Nguyễn Bá Cảnh Sơn: Một bài toán lớn của Đông Nam Á, chúng tôi ngồi đây - ngay tại KCN Tân Bình!

(*) Tỷ lệ hiệu năng so với giá thành

- Hiệu năng sử dụng của xe có thể quy đổi ra là quãng đường tối đa đi được mỗi lần sạc, thời gian sạc, các tính năng hỗ trợ...

- Ở đây có thể hiểu là khả năng vận hành so với mức giá của xe. Ví dụ: Xe có nhiều tính năng nhưng có giá rẻ được xem là tỷ lệ hiệu năng so với giá thành cao; ngược lại, xe có ít tính năng nhưng bán giá cao được xem là có tỷ lệ hiệu năng so với giá thành thấp.

- Dat Bike hướng đến làm xe có tính thực dụng rất cao nhưng bán giá dễ tiếp cận.