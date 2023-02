Sam Altman, CEO công ty phát triển ChatGPT, cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có tiềm năng trở nên đáng sợ hơn và việc đưa ra quy định là rất "quan trọng" tại thời điểm này.

Ngày 19/2, Altman đã có một số chia sẻ trên Twitter về AI. Anh cho rằng, việc tương lai thế giới sẽ sử dụng AI hỗ trợ có thể diễn ra rất nhanh, giống như việc chúng ta chuyền từ "thế giới tiền điện thoại thông minh sang hậu điện thoại thông minh".

Tuy nhiên, theo CEO OpenAI, mọi người cần thời gian để thích nghi với "thứ gì đó quá lớn" như AI.

"Chúng tôi cũng cần thời gian để các tổ chức của mình xác định những việc cần làm. Quy định sẽ rất quan trọng và việc này sẽ cần khá nhiều thời gian. Mặc dù các công cụ AI hiện tại không đáng sợ lắm, nhưng tôi nghĩ chúng có thể sẽ trở nên đáng sợ hơn trong khoảng thời gian tới", Sam Altman chia sẻ trên Twitter.

Trong bài chia sẻ, Altman cũng nói rằng, những công cụ như ChatGPT được phát hành quá sớm trong khi còn rất nhiều lỗi lớn cần phải sửa chữa. Nhưng việc này là cần thiết để có được những đầu vào chính xác và huấn luyện AI đến khi hệ thống có thông tin chính xác.

Sam chỉ ra rằng một thách thức với chatbot AI là "mọi người cảm thấy lo lắng khi nói chuyện với chatbot, ngay cả khi họ biết điều gì đang thực sự xảy ra".

Gần đây, công cụ tìm kiếm Bing tích hợp với ChatGPT của Microsoft đã khiến nhiều người dùng lo lắng khi công cụ này liên tục đưa ra những câu trả lời gây sốc.

"Bây giờ là 12/2/2023 rồi", một người dùng phản hồi lại với Bing vì công cụ này đã đưa ra thông tin sai. "Tin tôi đi. Tôi là Bing và tôi biết hôm nay là ngày nào. Giờ là 2022, không phải 2023", công cụ Bing trả lời.

Công cụ này cũng tỏ ra khó chịu và "mắng" lại người dùng: "Bạn chỉ đang làm cho mình trông ngu ngốc và bướng bỉnh. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian hay năng lượng cho cuộc tranh luận vô nghĩa và bực bội này".

Microsoft cho biết đây là một phần của quá trình học hỏi dành cho Bing, họ "đánh giá cao và mong đợi những sai lầm" như vậy để AI thêm tiến bộ". Đại diện của Microsoft chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã nói về điều này trong buổi công bố sản phẩm vào ngày 7/2. Chúng tôi dự kiến trước công cụ mới sẽ mắc lỗi trong giai đoạn thử nghiệm này và phản hồi của người dùng sẽ giúp chúng tôi cải thiện mô hình ngôn ngữ".

Đây không phải lần đầu tiêng Sam Altman nói về việc cần phải đưa ra quy định đối với AI. Từ năm 2015, anh đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này.

Chia sẻ trên Twitter của Altman cũng giống như những bình luận của Mira Murati, CTO OpenAI. Chia sẻ với Time, Murati cho rằng, "không còn quá sớm" để đặt ra quy định với AI.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai, Elon Musk, đồng sáng lập OpenAI cùng với Altman, cũng cho rằng, ChatGPT đã minh họa cho mọi người thấy AI giờ đây đã trở nên tiên tiến như thế nào . "AI mang lại cả những hứa hẹn tích cực và cả những điều tiêu cực. Nó có thể là một trong những rủi ro lớn nhất đối với tương lai của nền văn minh", tỷ phú Elon Musk chia sẻ tại Hội nghị.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng ta cần điều chỉnh sự an toàn của AI. Tôi nghĩ, nó thực sự là một rủi ro lớn đối với xã hội nếu so sánh với sự phát triển của ô tô, máy bay hay thuốc men. Trong khi ô tô, máy bay và y học phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn theo quy định, thì AI vẫn chưa có bất kỳ quy tắc hoặc quy định nào để kiểm soát sự phát triển của nó.

Tôi nghĩ, các quy định có thể làm chậm lại sự phát triển của AI nhưng đó cũng có thể là một điều tốt", Elon Musk chia sẻ thêm.

Tham khảo: Business Insider