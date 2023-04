CEO Taxi "Phạm Nhật Vượng" tiết lộ con số khủng ngày chính thức ra mắt: Dự án nghìn tỷ làm trong 38 ngày, năm nay chạy 10.000 xe

Sáng ngày 14/4, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green - Smart - Mobility) chính thức đưa dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam vào hoạt động với tên gọi Taxi Xanh SM.

Nhiều người dùng đánh giá tên Taxi XanhSM khá... khó đọc, nên để dễ nhớ, họ gọi là taxi Phạm Nhật Vượng.

Là CEO của GSM, ông Nguyễn Văn Thanh đã tiết lộ những con số khủng về Taxi Xanh SM. Cụ thể:

Đội ngũ GSM đã thực hiện dự án nghìn tỉ này chỉ trong 38 ngày.

Đã có 600 xe chạy trên đường vào ngày đầu ra mắt. Nguyễn Văn Thanh cho biết với số lượng xe này Taxi Xanh SM sẽ chưa thể đáp ứng hết nhu cầu nhưng hãng taxi sẽ cố gắng đưa thêm vào nhanh nhất.

Thanh cho biết GSM dự định sẽ đưa vào khai thác 10.000 xe trong năm nay.

GSM đã nhận được 20.000 CV chỉ trong những tuần đầu kick off dự án, 2.000 bác tài đã chuẩn bị sẵn sàng cho tháng 4 này.

App Taxi Xanh SM đã đạt 100.000 lượt tải trong ngày đầu tiên ra mắt, top 1 travel và top 2 toàn mạng của BXH Apple Store chỉ trong vài tiếng.

Dù đạt được thành công lớn trong ngày đầu tiên nhưng theo một số ý kiến của người tiêu dùng, giá của Taxi Xanh SM vẫn đang đắt hơn so với các đối thủ như Grab và không thể gọi được xe.

Là người có trải nghiệm về ứng dụng đặt xe Xanh SM trong sáng nay với quãng đường di chuyển 15km, Tú Anh (29 tuổi, Hà Nội) cho biết nếu so về giá thì đi GreenCar với dòng xe VF34 của Xanh SM ngang với mức của GrabCar Plus với các dòng xe như Honda City hay Toyota Vios.

“Tuy nhiên so sánh với GrabCar thường thì Xanh SM đang có giá cao hơn khoảng 20.000-30.000 đồng.”, anh nói.

Có ý kiến ngược lại, chị Khánh Linh (34 tuổi, Hà Nội) đặt xe vào khoảng 11h30 trưa (không phải giờ cao điểm) với quãng đường từ 85 Vũ Trọng Phụng đi 138 Trần Tử Bình. Chị cho biết mức giá đưa ra của các ứng dụng là khác nhau ở cùng thời điểm và quãng đường.

Theo đó, với beCar 4 chỗ mức giá khi chưa áp mã khuyến mãi là 98.000 đồng. Sau khi sử dụng mã giảm giá 10%, mức giá giảm xuống còn 88.000 đồng.

Nếu đặt qua Grab, mức giá đưa ra cao hơn 7.000 đồng so với Be, 95.000 đồng (sau khi đã áp mã giảm giá 5%). Tuy nhiên nếu chọn Grabcar Plus, mức giá đưa ra cao hơn nhiều, khoảng 116.000 đồng (sau khi đã sử dụng mã giảm giá 5%).

Trong khi đó, mức giá khi đặt qua ứng dụng Xanh SM với loại GreenCar là 85.000 đồng (rẻ hơn Grab và Be), nhưng còn LuxuryCar cao hơn hẳn, 126.000 đồng.





Tuy cho rằng giá Taxi Xanh SM bắt hơn so với Grab hay Be nhưng các khách hàng đều chia sẻ đã có trải nghiệm tốt với dịch vụ khách hàng của Taxi Xanh SM.