CEO Techcombank Jens Lottner: Năm 2022 thị trường có nhiều diễn biến bất ngờ, Techcombank đã có lối đi riêng để ứng phó tốt nhất

Sáng nay ngày 22/4 tại Hà Nội, Techcombank (TCB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022, Ông Jens Lottner – Tổng Giám đốc Techcombank cho biết, nền kinh tế toàn cầu đã có những tác động tiêu cực đáng kể trong năm 2022, do xung đột giữa Nga – Ukraina đã gây ra một số hỗn loạn trên thị trường toàn cầu. Ngoài ra, lạm phát gia tăng khiến NHTW các nước tiến hành các biện pháp để kiểm soát như tăng lãi suất, thắt chặt tiền tệ. Khi lãi suất tăng lên, một số khủng hoảng đã xảy ra tại các ngân hàng trên thế giới, như khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ, Credit Suisse...

Tại Việt Nam, thị trường bất động sản (BĐS) và trái phiếu biến động ở nửa sau năm 2022 gây ra một số quan ngại của nhà đầu tư. Ngoài ra, sự cố ở ngân hàng SCB cũng gây ra khó khăn về thanh khoản, mặc dù sau đó Ngân hàng Nhà nước đã có biện pháp để kiểm soát, giúp thanh khoản thị trường cải thiện.



Techcombank là một ngân hàng có hoạt động mạnh ở mảng trái phiếu doanh nghiệp do đó không tránh khỏi những tác động của thị trường khi trái phiếu sụt giảm.



Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cũng bị ảnh hưởng. Techcombank là ngân hàng có thị phần đối với phân khúc khách hàng giàu có cao hơn các ngân hàng nội địa. Do đó, khi thị trường BĐS, trái phiếu biến động, khách hàng giàu có – vốn có nhiều kênh đầu tư, đã chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn vì họ có cảm giác an toàn hơn. Ngoài ra, giữa năm ngoái khi tăng trưởng tín dụng bị hạn chế, khách hàng cũng tìm cách tiếp cận nguồn vốn khác, khiến cho CASA không còn dồi dào như trước. Dù vậy, tiền vẫn ở trong Techcombank, chỉ là dịch chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang có kỳ hạn. Huy động vốn của Techcombank tăng 12,8% trong năm 2022.

Tổng giám đốc Techcombank cho rằng nhà băng này đã có lối đi riêng để ứng phó tốt nhất. Techcombank đã có sự dịch chuyển tập trung vào cho vay bán lẻ và doanh nghiệp SME để kiểm soát rủi ro tốt hơn. Lợi nhuận của Techcombank vẫn đứng đầu trong các ngân hàng cổ phần tư nhân năm 2022.



"Chúng tôi cũng đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. CAR của Techcombank đạt 15,2%, cao hơn nhiều yêu cầu 8% của Basel II. Ngoài ra, nhiều chỉ số khác cho thấy sự thận trọng của ngân hàng, đáp ứng đủ yêu cầu của cơ quan chức năng.

Về chuyển đổi số, chúng tôi đang xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại, không chỉ dẫn đầu các ngân hàng nội địa mà còn so với các ngân hàng trong khu vực, trên thế giới" - ông nói với cổ đông.

Ban lãnh đạo Techcombank dự đoán GDP năm nay sẽ đạt 6-7%, mặc dù nền kinh tế còn nhiều thách thức. Với Techcombank, chiến lược kinh doanh vẫn không thay đổi. Ngân hàng tin rằng, người dân sẽ di chuyên về thành phố nhiều hơn, đô thị hoá sẽ khiến nhu cầu nhà ở nhiều hơn. Do đó, Techcombank vẫn sẽ tiếp tục hướng đến đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, trong đó có nhu cầu nhà ở. Nhiều người dân Việt Nam muốn sở hữu một bất động sản, xem ngôi nhà là tài sản lớn nhất của họ.

Ông Jens cũng cho rằng thị trường trái phiếu còn tiềm năng phát triển. Bởi một quốc gia không chỉ trông chờ vào hệ thống ngân hàng, để đáp ứng nhu cầu về vốn thì không đủ, mà cần các kênh khác. Mỗi năm Techcombank tăng trưởng khoảng 1 triệu khách hàng, sẽ cố gắng để tăng trưởng cao hơn trong những năm tới.

Năm 2023, ngân hàng sẽ tiếp tục đa dạng nguồn thu từ phí, như phí Banca, thẻ tín dụng, thanh toán,…

Về tín dụng, Techcombank tiếp tục dịch chuyển sang Retail và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Nửa sau năm nay, tôi kỳ vọng nhu cầu tín dụng của SME sẽ tăng trưởng trở lại. Ngân hàng cũng đã có các kịch bản của mình, và kỳ vọng tín dụng có thể đạt 510 nghìn tỷ đồng trong năm nay. Tổng huy động phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

"Khó khăn quý 1 đã qua đi, ở nửa sau năm nay, chúng tôi sẽ có những đà tăng trưởng tốt hơn. Lợi nhuận mà Techcombank đặt ra năm nay là khá thận trọng, 22.000 tỷ đồng. Trên thực tế, 3 năm qua, chúng tôi đều đưa ra mục tiêu lợi nhuận thận trọng, nhưng kết quả đều cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Tôi cũng kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ khởi sắc hơn từ nửa cuối năm, từ đó Techcombank cũng có điều kiện cải thiện các chỉ số tốt hơn" - ông nói về tình hình 2023.