CERARL – Tạo dựng không gian sống an toàn và hiện đại

Khả năng chống cháy vượt trội



CERARL được thiết kế với cấu trúc sợi thủy tinh nhẹ và kết dính bằng keo chuyên dụng, tạo nên bề mặt chống cháy hiệu quả. Các báo cáo kiểm định từ Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) cho thấy sản phẩm được xếp loại là "vật liệu không cháy", phù hợp cho các không gian yêu cầu cao về an toàn cháy nổ như quán karaoke, bar, hầm rượu và khu chung cư. Khả năng chống cháy của CERARL được đánh giá cao nhờ lớp sợi thủy tinh liên kết chặt chẽ, không bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc trong môi trường ẩm ướt. Dù bị ngâm trong nước nóng hay chịu tác động từ tàn thuốc lá, tấm ốp CERARL vẫn giữ nguyên màu sắc và cấu trúc ban đầu, giúp bảo vệ toàn diện cho không gian sống.

An toàn khi xảy ra hỏa hoạn

CERARL ít sinh khói khi cháy và không gây độc hại khi xảy ra hỏa hoạn. Điều này không chỉ giúp kéo dài thời gian thoát hiểm mà còn giảm thiểu nguy cơ ngộ độc khói cho người sử dụng, đặc biệt quan trọng trong các không gian công cộng tập trung đông người.

Thi công đơn giản và nhanh chóng

Khác với các vật liệu cần kết hợp nhiều lớp như tấm MGO + laminate, CERARL là sản phẩm hoàn thiện chỉ dày 3mm và trọng lượng nhẹ, giúp việc thi công trở nên đơn giản và nhanh chóng. Chỉ cần sử dụng keo chuyên dụng và băng dính xốp, tấm CERARL có thể dễ dàng được ốp trực tiếp lên tường.

Chứng nhận chống cháy uy tín

CERARL đã đạt được các chứng chỉ chống cháy uy tín từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore, khẳng định chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Đặc biệt, sản phẩm đã được công nhận đạt cấp độ "vật liệu không cháy" theo tiêu chuẩn ISO, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng. Với việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, CERARL là lựa chọn tin cậy cho các dự án đòi hỏi cao về an toàn cháy nổ.

Sản phẩm CERARL đến từ tập đoàn AICA – một tập đoàn uy tín của Nhật Bản, được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tiên tiến và đạt tiêu chuẩn JIS (Japanese Industrial Standards).

Đa dạng về mẫu mã và màu sắc

CERARL không chỉ nổi bật với tính năng chống cháy mà còn đa dạng về mẫu mã và màu sắc. Sản phẩm có nhiều lựa chọn từ vân gỗ, vân đá đến các hoa văn trừu tượng, giúp không gian nội thất trở nên sang trọng và hiện đại hơn.

Khả năng chống va đập, chống ẩm và kháng khuẩn

Sản phẩm có khả năng chống va đập, chống ẩm và dễ dàng vệ sinh, duy trì vẻ đẹp bền lâu cho không gian sống của gia chủ. Bên cạnh đó, bề mặt của tấm ốp CERARL được tráng lớp phủ đặc biệt, giúp chống bám bẩn và dễ dàng lau chùi. Sản phẩm cũng có khả năng kháng khuẩn, ức chế sự phát triển của vi khuẩn, đảm bảo môi trường sống luôn sạch sẽ và an toàn. Việc bảo trì tấm ốp CERARL rất đơn giản và không tốn kém. Người dùng chỉ cần sử dụng khăn ướt để lau chùi bề mặt mà không cần sử dụng các chất tẩy rửa mạnh, giúp duy trì vẻ đẹp và độ bền của sản phẩm trong thời gian dài.

Ứng dụng linh hoạt

CERARL là giải pháp lý tưởng cho nhiều không gian khác nhau, từ gia đình đến các công trình công cộng. Sản phẩm có thể được sử dụng để ốp tường, ốp nhà bếp, nhà vệ sinh, và nhiều không gian khác, mang lại sự bảo vệ toàn diện và thẩm mỹ cho mọi công trình. Ứng dụng thực tế của CERARL đã chứng minh được tính linh hoạt và hiệu quả của sản phẩm. Sản phẩm còn giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và nâng cao tuổi thọ cho các công trình.

Trong một thế giới đang ngày càng đối mặt với nhiều thách thức về an toàn và thẩm mỹ, việc lựa chọn vật liệu xây dựng phù hợp đóng vai trò quan trọng. Tấm ốp tường chống cháy lan CERARL chính là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ và thiết kế, mang lại sự an toàn, tiện lợi và vẻ đẹp cho mọi không gian sống. Với những ưu điểm vượt trội, tấm ốp tường chống cháy CERARL đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án nội thất đòi hỏi cao về an toàn và thẩm mỹ. Sản phẩm không chỉ mang lại sự bảo vệ mà còn nâng tầm không gian sống.

