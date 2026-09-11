"Chắc gì đã bằng điện thoại gập Android": Đến khi cầm thử iPhone Duo, tất cả đều thốt lên: Thật kinh ngạc!

Sau nhiều năm đồn đoán và kỳ vọng, chiếc iPhone Duo cuối cùng đã chính thức lộ diện. Nhiều cây bút công nghệ đến tham dự sự kiện của Apple đã trên tay mẫu iPhone màn hình gập này và tất cả đều có chung nhận xét rằng đây là mẫu điện thoại thực sự đáng kinh ngạc.

iPhone Duo hoàn toàn khiến người ta kinh ngạc

iPhone Duo mang ngôn ngữ thiết kế gập khá quen thuộc, gợi nhớ đến mẫu Galaxy Z Fold 8 ra mắt gần đây — khi gập lại, máy trông như một chiếc iPhone tiêu chuẩn; còn khi mở ra, thiết bị biến đổi thành một chiếc iPad Mini thu nhỏ.

Cây bút Mike Andronico từ CNN cho biết, dù đã trải nghiệm qua rất nhiều dòng smartphone gập, anh vẫn bị chinh phục bởi cách mà Apple thổi nét đặc trưng riêng vào sản phẩm này.

"Trước hết, iPhone Duo mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng đến kinh ngạc. Màn hình ngoài kích thước 5,4 inch khi gập lại chắc chắn sẽ làm hài lòng những ai vốn hoài niệm về các dòng iPhone kích thước nhỏ gọn trước đây (nhỏ hơn một chút so với màn hình ngoài của Z Fold 8). Khi mở ra, bạn sẽ sở hữu một màn hình nhám 7,6 inch tuyệt đẹp, vô cùng lý tưởng để xem phim hay thực hiện các tác vụ đa nhiệm song song", Mike mô tả.

"Điểm thực sự gây ấn tượng mạnh lại nằm ở hiệu ứng chuyển cảnh giữa hai màn hình. Mỗi khi bạn gập hoặc mở máy, màn hình sẽ hiển thị các phản hồi chuyển động mượt mà và đồng bộ đến mức tạo cảm giác như bạn đang trực tiếp kéo giãn hoặc thu gọn chính chiếc màn hình đó, chứ không phải đang chuyển sang một màn hình khác".

Dù các dòng Pixel Fold hay Galaxy Z Fold mới nhất đã làm tương đối tốt việc duy trì nội dung hiển thị qua lại giữa hai màn hình, nhưng chưa từng có thiết bị nào đạt đến độ liền mạch và mượt mà như iPhone Duo.

Thành công này một phần đến từ việc cả hai màn hình của Duo đều sử dụng chung một tỷ lệ khung hình. Bên cạnh đó, Apple đã khéo léo bố trí các thanh điều khiển và menu quen thuộc của iPhone sang cạnh phải màn hình thay vì phía dưới đáy nhằm tối ưu hóa không gian hiển thị.

Bất chấp sự thay đổi này, việc thao tác trên iPhone Duo vẫn trực quan và dễ dàng hệt như trên một chiếc iPhone truyền thống, từ thao tác chuyển đổi giữa các màn hình chính cho đến cử chỉ vuốt lên để mở trình chuyển đổi ứng dụng.

Thao tác đa nhiệm trên máy cũng diễn ra mượt mà và đơn giản. Người dùng không mất quá nhiều thời gian để làm quen với việc chia đôi màn hình.

Kiểu dáng thiết kế độc đáo này mở ra những tính năng mới mẻ mà một chiếc iPhone thông thường không thể làm được. Khi đang xem Netflix ở chiều đứng, bạn chỉ cần gập nhẹ máy thành hình chữ L và đặt lên mặt bàn, nửa dưới màn hình sẽ tự động chuyển thành bảng điều khiển trình phát phương tiện.

Ấn tượng là vậy, nhưng câu hỏi mà nhiều người dùng tò mò nhất vẫn là: "Màn hình máy có bị nếp gập hay không?" Câu trả lời là có, dù đây là một trong những nếp gập mờ và khó nhận biết nhất trên thị trường điện thoại gập hiện nay.

Qua trải nghiệm nhanh, khả năng giấu nếp gập ở chính giữa màn hình của Duo khi mở ra đạt mức tương đương, thậm chí nhỉnh hơn đôi chút so với các dòng smartphone gập mới nhất của Samsung.

Khi trải nghiệm xem phim hay chơi game, nếp gấp này gần như không ảnh hưởng đến thị giác. Đóng góp vào điều này một phần nhờ lớp phủ màn hình nhám matte, vốn chống lóa rất tốt, dù vẫn cần thêm thời gian đánh giá xem liệu chất liệu màn hình này có làm giảm độ tươi tắn của màu sắc hiển thị hay không.

Cây bút từ CNN đánh giá, những ấn tượng ban đầu cho thấy Apple đã làm rất tốt trong việc tạo ra một trải nghiệm vừa quen thuộc với người dùng iPhone, vừa đủ khác biệt so với vô số lựa chọn điện thoại gập sẵn có trên thị trường.

Sự chuyển đổi linh hoạt giữa một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính bảng mang nét cuốn hút rất riêng. Tất nhiên, với mức giá 1.999 USD, dù tương đương với các dòng gập cao cấp mới nhất từ Samsung hay Google, đây vẫn là một khoản chi rất lớn cho một chiếc điện thoại thông minh.

Một chiếc iPhone chưa từng có

Đồng quan điểm, cây bút Lance Ulanoff từ TechRadar khi cầm trên tay iPhone Duo cũng phải thừa nhận nó hoàn toàn đúng như những gì người dùng kỳ vọng.

"Kích thước, kiểu dáng cùng thông số kỹ thuật của thiết bị có nhiều điểm khá tương đồng với Samsung Galaxy Z Fold 8. Dù vậy, Apple vẫn mang đến những điểm khác biệt đầy thú vị. Khi gập lại và cầm trên tay, thú thật iPhone Duo không giống bất kỳ chiếc iPhone nào từng xuất hiện trước đây", chuyên gia này mô tả.

Tương tự như khi trải nghiệm Galaxy Z Fold 8, kiểu dáng của chiếc máy này cũng đòi hỏi người dùng mất một chút thời gian để làm quen. Tuy nhiên, quyết định của Apple khi sử dụng các viền mạ chrome bo cong cùng các góc lượn ở cạnh phải đã phát huy hiệu quả rất lớn. Cảm giác cầm nắm thiết bị nhờ đó vô cùng dễ chịu và êm tay.

"Tôi chưa thể gập và mở máy một cách thuần thục chỉ bằng một tay, nhưng thao tác bằng cả hai tay lại diễn ra rất nhẹ nhàng. Cơ cấu bản lề mang lại cảm giác cực kỳ vững chắc, cho phép tùy chỉnh mở ở nhiều góc độ khác nhau. Thật khó tin khi một thiết bị gập như thế này lại đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68", Lance chia sẻ thêm.

Một điều gây ngạc nhiên khác nằm ở màn hình chính 7,6 inch. Apple đã tỏ ra khá “táo bạo” trong việc xếp chồng các lớp vật liệu: kết hợp nhiều lớp polymer tùy chỉnh, tấm nền OLED, hai lớp kính cùng một lớp đế titan gia cố (tất cả được liên kết bằng loại keo linh hoạt giúp các lớp có thể trượt qua lại khi gập mở).

Dẫu vậy, phần thú vị nhất lại nằm ở chính lớp phủ trên cùng. Ngay cả trên mẫu flagship xuất sắc như Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, nếp hằn ở giữa màn hình vẫn có thể lộ diện nhẹ dưới một vài góc ánh sáng nhất định.

"Thế nhưng, nếp gập gần như đã biến mất hoàn toàn trên iPhone Duo. Nếu miết ngón tay qua, tôi vẫn có thể cảm nhận được nó, nhưng bằng mắt thường thì lại hoàn toàn không thể nhìn thấy. Bí quyết nằm ở việc Apple đã phủ một lớp cấu trúc nano đặc biệt lên bề mặt màn hình chính. Lớp phủ này có tác dụng tán xạ ánh sáng, đặc biệt là ở những vùng mà thông thường nếp gập dễ bị lộ ra nhất", cây bút từ TechRadar đánh giá.

Nhìn chung, đây là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho lần đầu tiên Apple bước chân vào mảng thiết bị gập. Dù rõ ràng phải "đứng trên vai những gã khổng lồ" đi trước, nhưng đúng như phong cách thường thấy, Apple đã làm điều đó theo một cách rất riêng — và trong trường hợp này, đó là một tín hiệu cực kỳ tích cực.