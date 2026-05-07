CHAGEE chính thức lên tiếng, phủ nhận chuyện 'đòi tên miền', cho rằng các trao đổi thiện chí bị 'hiểu sai'

Trong thư ngỏ đề ngày 6/5, doanh nghiệp cho biết thời gian gần đây tên miền chagee.vn nhận được sự quan tâm của công chúng. "Chúng tôi hiểu rằng trong thời gian gần đây vấn đề tên miền của CHAGEE đang nhận được sự quan tâm của công chúng", văn bản nêu.

"Khoảng đầu năm nay, chúng tôi phát hiện nhãn hiệu CHAGEE đang được sử dụng trên một trang web liên kết với tên miền chagee.vn. Việc sử dụng này diễn ra mà không có sự cho phép hoặc đồng ý của chúng tôi, với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu", thư ngỏ cho biết.

Thư ngỏ của Chagee. Ảnh: Chụp màn hình

Doanh nghiệp cho biết tại thời điểm phát hiện, tên miền chagee.vn được sử dụng để vận hành một trang web giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới trà. Theo CHAGEE, các sản phẩm và dịch vụ này trùng hoặc liên quan trực tiếp tới nhóm ngành hàng mà thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

CHAGEE cho rằng việc sử dụng tên miền nêu trên có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về website chính thức của thương hiệu tại Việt Nam. "Việc sử dụng này cũng tạo ra khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng rằng đây là trang web chính thức của CHAGEE, trong khi trên thực tế trang web chính thức của CHAGEE tại Việt Nam là vn.chagee.com", doanh nghiệp cho biết.

"Vào tháng 4, chúng tôi đã gửi thư tới bên sử dụng tên miền chagee.vn, đề nghị họ tự nguyện hủy đăng ký hoặc chuyển giao tên miền cho CHAGEE, và chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu CHAGEE. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối. Đơn vị quản lý tên miền sau đó nhanh chóng có những động thái khiến cho nỗ lực trao đổi mang tính xây dựng của chúng tôi bị diễn giải sai lệch", thư ngỏ nêu.

"Việc liên hệ trao đổi với bên sử dụng tên miền là nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách thiện chí và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam", CHAGEE cho biết.

Trong phần thông tin pháp lý, doanh nghiệp cho biết nhãn hiệu CHAGEE đã được đăng ký và bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

"CHAGEE sở hữu Đăng ký Quốc tế số 1805363 (ngày 12/6/2024) theo Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu", thư ngỏ nêu. Theo doanh nghiệp, nhãn hiệu được đăng ký cho các sản phẩm và dịch vụ trong Nhóm 30, 32, 35 và 43, bao gồm các sản phẩm trà, đồ uống và dịch vụ cửa hàng trà.

Hiện phía sở hữu tên miền chagee.vn chưa đưa ra phản hồi công khai liên quan đến thông tin từ CHAGEE Việt Nam.

