Chạm vào di sản - Sống cùng truyền thống: Sabeco gắn kết quá khứ với tương lai

Cả hai sáng kiến đều được xây dựng xoay quanh thông điệp cốt lõi: Gắn Kết Vươn Cao - một cam kết dài lâu của SABECO trong việc kết nối con người, gìn giữ di sản và phát triển cùng đất nước.

Gắn kết quá khứ - hiện tại - tương lai

Khởi nguồn từ xưởng đá năm 1875, SABECO đã đồng hành với sự đổi mới và trưởng thành của đất nước, từng bước trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp bia Việt Nam. Trong hành trình ấy, di sản không chỉ nằm ở công thức nấu bia, mà còn là những giá trị văn hóa, tinh thần và sự gắn bó với cộng đồng trên khắp dải đất hình chữ S.

Với thông điệp Gắn Kết Vươn Cao, SABECO mong muốn lan tỏa sợi dây kết nối giữa di sản và hiện tại, giữa thương hiệu và người dân, giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Hành Trình Di Sản: Dẫn lối về nguồn, nối dài giá trị

Khởi đầu từ TP. Hồ Chí Minh, "Hành Trình Di Sản" là hành trình kết nối xuyên Việt, đi qua 9 tỉnh thành - từ Cần Thơ, Vũng Tàu đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An và kết thúc tại Hà Nội. Tại mỗi điểm dừng, SABECO không chỉ kể lại câu chuyện 150 năm vươn cao và phát triển, mà còn mang đến nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng và đặc biệt là Bộ sưu tập 15 "Viên Đá Biểu Tượng" được chế tác từ Bia Saigon, lấy cảm hứng từ văn hóa uống bia của Người Việt và các cột mốc, di sản văn hóa của Việt Nam.

"Tất cả các hoạt động trong chiến dịch này đều thể hiện sức sống bền bỉ và mạnh mẽ của một di sản lâu đời mà Sabeco đã tạo dựng nên. Chiến dịch này không chỉ tôn vinh quá khứ mà còn hướng đến một tương lai thịnh vượng, thể hiện tinh thần Việt Nam và khát vọng không ngừng vươn cao cùng Việt Nam của chúng tôi" Bà Lim Pei Chi Patsy, Phó tổng giám đốc phụ trách marketing chia sẻ.

Chuyến Xe Di Sản - nơi di sản được sống dậy qua từng cung đường

Là một hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ Hành Trình Di Sản của SABECO, Chuyến Xe Di Sản mang đến trải nghiệm khám phá di sản theo cách sáng tạo và gần gũi. Với hình thức triển lãm di động kết hợp city tour, chiếc xe buýt được thiết kế như một "bảo tàng thu nhỏ", đưa người dân đi qua các địa danh văn hóa địa phương, đồng thời giới thiệu hành trình 150 năm Di Sản Vươn Cao của SABECO qua trưng bày, hình ảnh, sản phẩm biểu tượng và các tiết mục nghệ thuật truyền thống. Đây không chỉ là chuyến xe kể chuyện thương hiệu, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại

Đêm Di Sản: Khi di sản sống dậy trong từng trải nghiệm

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện Đêm Di Sản mang đến không chỉ là một lễ hội giải trí, mà còn là không gian kể chuyện di sản sống động - nơi người dân được hòa mình vào các trải nghiệm văn hóa mang tính tương tác cao.

Nổi bật trong sự kiện là khu trưng bày 150 Năm Dấu Ấn Di Sản, nơi tái hiện hành trình phát triển của SABECO qua nhiều giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó, không gian Di Sản Vươn Cao giới thiệu tinh thần đổi mới và sáng tạo qua các dòng bia biểu tượng như Bia Sài Gòn, Bia 333 và Bia Lạc Việt - mỗi sản phẩm là một phần của câu chuyện thương hiệu vượt thời gian.

Đặc biệt, bức tường Gắn Kết Vươn Cao - được tạo nên từ các viên đá biểu tượng làm từ lon bia tái chế - là điểm nhấn nghệ thuật độc đáo, thể hiện cam kết phát triển bền vững của SABECO.

Không dừng lại ở đó, Đêm Di Sản còn tích hợp nhiều sáng kiến ESG (môi trường - xã hội - quản trị) như khu tái chế thông minh, góc chia sẻ thông tin cộng đồng, cùng các hoạt động khuyến khích người dân hành động vì một tương lai xanh, bền vững.

Gắn kết để vươn cao cùng đất nước

Không dừng lại ở các sự kiện, SABECO còn phối hợp với Báo Đại Đoàn Kết và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Giải thưởng Vinh Danh Người Truyền Lửa, nhằm tôn vinh các cá nhân truyền cảm hứng, đại diện cho tinh thần cống hiến và gắn kết cộng đồng trên khắp cả nước.

Theo đại diện lãnh đạo SABECO, chiến dịch 150 Năm Di Sản Vươn Cao không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là lời khẳng định cho chặng đường phía trước - nơi SABECO tiếp tục đồng hành cùng đất nước với tinh thần Gắn Kết Vươn Cao, bền vững và đầy khát vọng.