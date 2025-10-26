Chấn chỉnh việc thi công tuyến cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong

Công tác thi công dự án đang được các nhà thầu tăng tốc nhằm đưa dự án về đích trong năm 2025

Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tiến độ hoàn thành vào dịp 19/12/2025, góp phần hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Quá trình triển khai dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thành Long đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra và có các văn bản chỉ đạo, Bộ Xây dựng đã quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo hoàn thành toàn bộ các đoạn tuyến không phải xử lý đất yếu trước 30/9/2025 để tập trung máy móc, thiết bị thi công các đoạn còn lại khi đủ điều kiện dỡ tải.

Triển khai rất chậm, nguy cơ không hoàn thành

Tuy nhiên, đến nay chỉ gói thầu XL01 được triển khai theo kế hoạch; gói thầu XL02 triển khai rất chậm và có nguy cơ lớn không hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu do Ban QLDA 7 chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng trong việc triển khai thi công cũng như xử lý nhà thầu chậm tiến độ; lãnh đạo của một số nhà thầu chưa thực sự quan tâm thoả đáng và bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực cho công trường; việc tổ chức thi công còn manh mún, chưa khoa học, chưa tổ chức thi công cuốn chiếu các hạng mục móng, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông;

Một số đơn vị sử dụng trạm trộn và dây chuyền thảm BTN để thi công đồng thời một số dự án khác trong khu vực nên không đáp ứng yêu cầu tiến độ.

"Nếu tiếp tục duy trì tình trạng thi công như hiện nay, không có sự thay đổi và bứt phá trong thời gian tới sẽ không thể hoàn thành Dự án theo kế hoạch", Bộ Xây dựng nhận định.

Để đảm bảo hoàn thành Dự án đưa vào khai thác dịp 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu lãnh đạo Ban QLDA 7, các Nhà thầu, Tư vấn cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là "danh dự và trách nhiệm" của tất cả các đơn vị để nỗ lực vượt bậc trong tổ chức triển khai theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ.

Nghiêm túc chấn chỉnh việc quản lý điều hành dự án

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu tập thể lãnh đạo Ban QLDA 7 cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức quản lý điều hành dự án; chấn chỉnh các đơn vị trong việc chưa thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng với mục tiêu xuyên suốt là hoàn thành và đưa vào khai thác toàn bộ dự án vào dịp 19/12/2025; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ, chất lượng Dự án.

Ban QLDA 7 căn cứ khối lượng còn lại, chỉ đạo các Nhà thầu, Tư vấn giám sát xây dựng lại tiến độ chi tiết từng hạng mục theo từng ngày, từng tuần của từng nhà thầu, kèm theo nhu cầu máy móc thiết bị, nhân lực.

Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", đảm bảo hàng tuần phải hoàn thành kế hoạch tuần với các mốc tiến độ sau: Hoàn thành thi công toàn bộ móng cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng trước ngày 25/11/2025; hoàn thành toàn bộ công tác thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông trước ngày 10/12/2025.

"Yêu cầu Giám đốc Ban QLDA 7 và Phó Giám đốc Ban QLDA 7 phụ trách dự án phải trực tiếp ở hiện trường để chỉ đạo điều hành dự án; tổ chức họp để kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện hàng ngày, đối với các công việc chậm so với kế hoạch phải yêu cầu các nhà thầu có các giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp (bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực, tăng ca kíp) không để dồn khối lượng sang các tuần tiếp theo; đối với các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng, không để ảnh hưởng đến tiến độ Dự án", Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Không để nhà thầu tự ý đưa máy móc ra khỏi công trường

Ban QLDA 7 cần kiểm soát chặt chẽ việc huy động máy móc của các nhà thầu, không để các nhà thầu tự ý đưa máy móc thiết bị ra khỏi công trường khi chưa hoàn thành Dự án.

Chỉ đạo nhà thầu phụ dự kiến tiếp nhận một phần khối lượng của nhà thầu Miền Trung khẩn trương huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực để triển khai thi công đại trà từ 25/10/2025. Các nhà thầu trong dự án cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng chia sẻ, hỗ trợ nguồn nhân lực, thiết bị với các nhà thầu khác để đảm bảo tiến độ chung của Dự án.

Các bộ phận nghiệp vụ của Ban QLDA 7, Tư vấn giám sát, Nhà thầu tăng cường nhân sự thực hiện công tác nội nghiệp để xử lý dứt điểm các tồn tại trong việc bổ sung, phát sinh thiết kế, phê duyệt giá vật liệu, kịp thời nghiệm thu, thanh toán, giải ngân các khối lượng công việc đã hoàn thành, đảm bảo dòng tiền cho công trường và tiến độ giải ngân, không làm gián đoạn việc thi công.

Tư vấn giám sát, đơn vị kiểm định chất lượng độc lập, nhà thầu thí nghiệm và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công các hạng mục, khắc phục, sửa chữa ngay các tồn tại, khiếm khuyết (nếu có), đảm bảo chất lượng công trình; lập hồ sơ hoàn thành công trình, hoàn tất thủ tục đưa toàn bộ Dự án vào khai thác dịp 19/12/2025.

Bộ Xây dựng yêu cầu tư vấn lập dự án và tư vấn thiết kế kỹ thuật khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức giao thông nút giao cuối tuyến (bao gồm phương án điều chỉnh, bổ sung thiết kế nút giao cuối tuyến nếu cần), báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 28/10/2025 làm cơ sở hoàn thiện để tổ chức, thẩm định, phê duyệt phương án tổ chức giao thông đáp ứng tiến độ đưa dự án vào khai thác. Khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, chấp thuận báo cáo thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác.

Bộ Xây dựng cũng nghiêm khắc 2 phê bình các nhà thầu Miền Trung, Bắc Trung Nam, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) trong việc chưa thực sự nỗ lực trong triển khai thi công, chưa kịp thời bố trí đủ nguồn lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân lực cho công trường dẫn đến chậm tiến độ.

Yêu cầu lãnh đạo cấp cao các nhà thầu cần có sự quan tâm thoả đáng, trực tiếp kiểm tra và bố trí lãnh đạo trực tiếp điều hành công trường, quyết liệt chỉ đạo công tác tổ chức thi công, kịp thời bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực (nếu cần) để đáp ứng kế hoạch hàng ngày, hàng tuần; tổ chức thi công cuốn chiếu nền, móng mặt đường, thi công hoàn thành mặt đường đến đâu, hoàn thiện lề, rãnh, gia cố mái taluy, hệ thống ATGT đến đó.

Đồng thời, bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, bãi chứa vật liệu để tập kết, đưa toàn bộ vật liệu cấp phối đá dăm, đá sản xuất bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông về công trường, hoàn thành trước 20/11/2025 để tổ chức thi công cuốn chiếu nền, móng mặt đường ngay sau khi dỡ tải.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng định kỳ kiểm tra tình hình thi công và công tác quản lý chất lượng của Dự án, trong đó lưu ý việc kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng và các thủ tục pháp lý có liên quan, phối hợp chặt chẽ với tư vấn kiểm định độc lập trong công tác kiểm định phục vụ việc đánh giá chất lượng công trình, đảm bảo đủ điều kiện chấp thuận nghiệm thu hoàn thành đưa tuyến chính của Dự án vào khai thác dịp 19/12/2025.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng: cử cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường để đánh giá tình hình thực hiện của chủ đầu tư và các chủ thể; hàng tuần kiểm điểm tiến độ tại hiện trường, kịp thời xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai, tham mưu Bộ các nội dung vượt thẩm quyền, đảm bảo hoàn thành Dự án theo kế hoạch; chủ động yêu cầu Ban QLDA 7 xử lý các Nhà thầu chậm tiến độ.