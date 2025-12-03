Chán đi làm, cô vợ Hà Nội tính 1 chuyện khiến nhiều người giật mình can ngay

Cảm giác chán khi đi làm văn phòng có thể đến từ nhiều yếu tố: Công việc quá căng thẳng, sếp giao việc quá nặng, hay môi trường không phù hợp, mức lương không khiến mình hài lòng,... Đó là những lý do phổ biến khiến nhiều người bắt đầu thấy nản và có ý định nghỉ việc/nhảy việc.

Tuy nhiên, tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây thì khác. Dù cũng đang trong cảnh chán làm văn phòng, nhưng lý do hoàn toàn lại không phải những điều liệt kê phía trên.

Tự mình thấy chán, muốn nghỉ việc kinh doanh cho thoải mái thời gian

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết công việc hiện tại là kế toán, lương cứng 13 triệu/tháng.

“Công ty em thì sếp và mọi người cũng thoải mái, không áp lực gì nhưng không hiểu sao em vẫn thấy chán làm văn phòng, kiểu làm văn phòng bị gò bó thời gian ý. Ngày nào cũng sáng đi làm, chiều về lại vội vàng nấu cơm cho con ăn xong lại dạy con học, cảm giác mệt mỏi nên em tính nghỉ, kinh doanh buôn bán online gì đó cho thoải mái thời gian nhưng cũng đang chưa biết bán cái gì, với cũng sợ không lãi thì chẳng đủ lo cho gia đình.

Nói thêm thì vợ chồng em có 2 con, đã có nhà Hà Nội rồi vẫn còn đang nợ 1 ít, sang năm là hết. Tổng thu 1 tháng chắc tầm 30 triệu. Thực sự giờ đi làm văn phòng em thấy chán quá, không có hứng thú gì cả” - Cô trải lòng.

Ảnh minh họa

Dưới phần bình luận, tất cả mọi người đều đồng lòng khuyên cô không nên nghỉ việc để chuyển hướng kinh doanh, ít nhất là cho đến khi trả hết nợ ngân hàng. Thậm chí có người còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cho rằng cô đang quá mơ mộng, đứng núi này trông núi nọ.

“Tổng thu nhập 30 triệu/tháng, đang trả nợ mua nhà với nuôi 2 con nhỏ lẽ ra nên cảm thấy may mắn vì còn công việc, thu nhập dù không quá cao nhưng vẫn ổn định chứ lại còn mơ mộng kinh doanh cho thoải mái thời gian. Mình nói thật bạn tỉnh lại đi, kinh doanh muốn có lãi thì có khi làm 24/7 chứ ở đó mà thoải mái, còn thoải mái thì xác định hòa vốn hoặc lỗ vốn thế thôi. Thị trường bây giờ có phải dễ dàng đâu” - Một người thẳng thắn.

“Đây để mình nói cho bạn nghe, mình đang bán hàng online ở khu chung cư mình ở đây, khách gọi là đi ship, có khi lu bu cả ngày 8-9h tối vẫn đang đi ship hàng, chẳng có thời gian chăm con đây. Chủ động với thoải mái thời gian thì chỉ có thể khi bán ế thôi bạn nhé” - Một người chia sẻ.

“Khuyên thật bạn đừng nghỉ, đang khó khăn thất nghiệp đầy ra. Nếu bạn muốn nghỉ văn phòng thì công việc tay ngang kia nó phải đi vào ổn định, mang lại dòng tiền đều rồi hẵng nghỉ. Chứ giờ bạn nghỉ thì gánh nặng đè lên vai chồng đấy, tổng thu 30 triệu, lương bạn 13 triệu thì lương chồng 17 triệu, cũng có cao đâu mà còn có 2 con nữa. Nói chung đừng mơ mộng, tầm này không có gì thoải mái thời gian mà ra tiền được cả, người ta buôn bán trả mặt bằng, đóng cửa đầy ra kia kìa” - Một người chung quan điểm.

3 điều cần nhớ trước khi nghỉ việc để kinh doanh buôn bán

1 - Chuẩn bị trước tinh thần đối mặt với trường hợp lỗ vốn

Thực tế khắc nghiệt của việc kinh doanh buôn bán nói riêng hay khởi nghiệp nói chung, là không phải ý tưởng nào cũng thành công, và không phải nỗ lực nào cũng mang lại trái ngọt.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân thất bại có thể đến từ nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát: Thị trường thay đổi đột ngột, đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, nguồn vốn cạn kiệt nhanh hơn dự kiến, sai lầm trong chiến lược, hay thậm chí là những biến động kinh tế vĩ mô không lường trước.

Việc chấp nhận rằng thất bại là một khả năng, không phải là một suy nghĩ tiêu cực mà chỉ đơn giản là 1 sự tính toán lâu dài, đề phỏng rủi ro.

2 - Kinh doanh không có nghĩa là phải "tất tay" vét sạch vốn liếng

Khi khởi nghiệp, nhiều người có xu hướng đặt cược tất cả, họ vét hết tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn từ người thân hoặc thế chấp tài sản cá nhân để đầu tư vào dự án. Nếu công việc kinh doanh không như ý, toàn bộ tài sản cá nhân, bao gồm nhà cửa, đất đai, hay tiền mặt,... đều có thể bị đe dọa.

Một đường lui tài chính được thiết lập trước sẽ đóng vai trò như một bức tường bảo vệ. Đó có thể là một quỹ dự phòng khẩn cấp tách biệt hoàn toàn với vốn kinh doanh, hoặc một khoản đầu tư cá nhân có tính thanh khoản cao, đủ để duy trì cuộc sống của bạn và gia đình trong một khoảng thời gian nhất định nếu nguồn thu nhập từ kinh doanh bị cắt đứt.

Ảnh minh họa

Điều này không chỉ bảo vệ bạn khỏi nguy cơ phá sản cá nhân mà còn giảm áp lực tài chính lên những người thân yêu.

3 - Bắt buộc phải có quỹ dự phòng

Khi đối mặt với khó khăn hoặc thất bại trong kinh doanh, áp lực tài chính có thể gây ra căng thẳng cực độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và khả năng đưa ra quyết định sáng suốt.

Nếu bạn không có một khoản dự phòng, nỗi lo cơm áo gạo tiền sẽ chiếm hết tâm trí, khiến bạn khó có thể giữ được sự bình tĩnh để đánh giá tình hình, học hỏi từ sai lầm, hoặc thậm chí là nghĩ đến việc làm lại từ đầu.

Một đường lui tài chính không chỉ mang lại sự an toàn vật chất mà còn là "chiếc phao" tâm lý. Nó cho phép bạn có thời gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ lại, và quan trọng nhất là có nguồn lực để bắt đầu một hành trình mới, dù là một ý tưởng kinh doanh khác hay trở lại công việc làm thuê để tích lũy kinh nghiệm và vốn.