Chấn động: Ra mắt robot mang thai hộ đầu tiên trong vòng một năm tới, giá khoảng 360 triệu đồng

11-08-2025 - 16:40 PM | Sống

Theo dự kiến, nguyên mẫu đầu tiên của "mẹ bầu robot" sẽ được giới thiệu trong vòng một năm tới, với giá bán không vượt quá 10 vạn nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng).

Ngày 11/8, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin tiến sĩ Zhang Qifeng thuộc Đại học Công nghệ Nayang (NTU, Singapore) đang nghiên cứu và phát triển robot có khả năng mang thai, được cho là sản phẩm đầu tiên trên thế giới ở lĩnh vực này.

Chấn động: Ra mắt robot mang thai hộ đầu tiên trong vòng một năm tới, giá khoảng 360 triệu đồng- Ảnh 1.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Sáng cùng ngày, từ khóa “Toàn cầu sắp có robot mang thai đầu tiên” đã leo lên top tìm kiếm Weibo - một mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc, thu hút hơn 80 triệu lượt đọc.

Khác với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm hay mang thai hộ truyền thống, hệ thống mới này mô phỏng môi trường tử cung và tích hợp vào thân hình robot có ngoại hình giống con người. Nhờ đó, “mẹ bầu” robot có thể trải qua trọn vẹn quá trình từ mang thai đến sinh con, tái hiện trải nghiệm tương tự như ở người thật.

Chia sẻ về lý do nghiên cứu, tiến sĩ Zhang cho biết mục tiêu là đáp ứng nhu cầu của một bộ phận giới trẻ “không muốn mang thai nhưng vẫn muốn có con”.

Hiện tại, công nghệ nền tảng của dự án vẫn là buồng ấp thai đã được nghiên cứu trước đó, nay được tích hợp vào phần “bụng” của robot. Tiến sĩ Zhang dự đoán sản phẩm mẫu sẽ sớm hoàn thiện và đưa ra thị trường.

Nguồn: Sina

Chó robot của Trung Quốc chạy 100m chỉ mất 13 giây, vượt xa Boston Dynamics và thách thức kỷ lục thế giới!

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

