Chấn động showbiz Hàn: Nam diễn viên "Penthouse" được phát hiện tử vong bất thường trong ô tô

Ngày 4/8, tờ Nate đưa tin Đồn cảnh sát phía Đông Yongin, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) thông báo nam diễn viên Song Young Kyu đã qua đời ở tuổi 55. Thi thể của Song Young Kyu được phát hiện vào 8h sáng (giờ địa phương) trong 1 chiếc xe ô tô ở khu vực Cheoin-gu, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Người báo án là 1 phụ nữ.

Qua khám nghiệm sơ bộ chiếc xe ô tô phát hiện thi thể Song Young Kyu, cơ quan chức năng không tìm thấy thư tuyệt mệnh, không có dấu hiệu phạm tội. Hiện, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của ngôi sao phim Penthouse.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Song Young Gyu trong xe ô tô

Thông tin Song Young Gyu qua đời gây chấn động showbiz Hàn Quốc. Trên MXH, khán giả bày tỏ sự bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy với nam diễn viên. Đáng chú ý, 10 ngày trước khi được phát hiện tử vong bất thường, Song Young Gyu đã dính bê bối lái xe khi say rượu và bị truy tố. Anh đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong sự nghiệp, bị cắt vai và xóa mặt khỏi dự án phim sau khi có hành vi vi phạm pháp luật. Theo tờ Chosun Ilbo, tang lễ của cố diễn viên sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Davos, thành phố Yongin (Hàn Quốc).

Trước khi qua đời, Song Young Gyu vướng bê bối lái xe say rượu

Song Young Gyu sinh năm 1970, vào showbiz từ năm 1994. Nam diễn viên đã xuất hiện trong hơn 100 tác phẩm, bao gồm nhạc kịch, phim truyền hình và điện ảnh. Anh từng diễn xuất trong Penthouse 3 (vai Bộ trưởng Bộ giáo dục Kang Sin Mo), Reply 1988, Extreme Job (Nghề Siêu Khó), Memories of the Alhambra, Come and Hug Me, Hwarang, Gu Family Book…

Song Young Gyu là nam diễn viên thực lực, giàu kinh nghiệm diễn xuất trên màn ảnh Hàn Quốc

Nguồn: Nate

Vy Anh