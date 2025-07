Chân dung ái nữ của gia tộc đầu tư nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ: Nàng dâu khiến cả nhà Beckham phải "dè chừng"

Khi thế giới đang mải dõi theo từng bước đi của gia đình Beckham, thì một thế hệ mới của nhà này lại đang khẳng định vị thế không kém cạnh đặc biệt là Brooklyn Beckham, người đã "rẽ lối" sang một đế chế giàu có vượt xa cả Hollywood khi kết hôn với Nicola Peltz - ái nữ của tỷ phú Nelson Peltz.

Nàng dâu khiến cả nhà Beckham cũng phải "dè chừng"

Nicola Anne Peltz Beckham sinh ngày 9/1/1995 không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên tại Hollywood, mà còn là ái nữ nhà tỷ phú, người thừa kế khối tài sản khổng lồ của dòng họ Peltz - một trong những gia tộc quyền lực và giàu có bậc nhất nước Mỹ. Cô là con gái của Nelson Peltz - doanh nhân người Mỹ gốc Do Thái, ông trùm đầu tư tài chính và cựu người mẫu Claudia Heffner. Sinh ra trong nhung lụa, Nicola là một trong tám người con trong gia đình, với bảy anh chị em ruột và hai người anh chị cùng cha khác mẹ.

Khởi đầu với vai diễn Mackenzie trong bộ phim hài Giáng sinh Deck the Halls (2006), Nicola nhanh chóng bước chân vào thế giới nghệ thuật khi mới hơn 10 tuổi. Đặc biệt, vai diễn Katara trong bộ phim The Last Airbender (2010) được đạo diễn bởi M. Night Shyamalan là bước ngoặt lớn. Ít ai biết rằng, chính cha cô Nelson Peltz đã sử dụng quyền lực của mình với tư cách nhà sản xuất để "đặt gạch" cho con gái được vào vai này.

Dù được ví như "cô công chúa được trải thảm đỏ", Nicola không ngủ quên trên sự hậu thuẫn. Cô từng chia sẻ rằng mình muốn chứng minh bản thân bằng chính năng lực, chứ không chỉ nhờ danh phận.

Năm 2013, Nicola góp mặt trong series truyền hình tâm lý ly kỳ Bates Motel với vai Bradley Martin - một cô gái phức tạp, vừa là người tình vừa là nỗi ám ảnh của nhân vật chính Norman Bates. Dù chỉ gắn bó một thời gian ngắn, cô để lại dấu ấn rõ rệt, và được mời trở lại ở những tập cuối mùa ba.

Năm 2014, tên tuổi Nicola bùng nổ khi đảm nhận vai Tessa Yeager trong siêu phẩm Transformers: Age of Extinction - một trong những phim bom tấn có doanh thu cao nhất năm. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Affluenza, Youth in Oregon, Our House, Back Roads, và The Obituary of Tunde Johnson. Ngoài ra, Nicola còn xuất hiện trong MV đình đám "7 Things" của Miley Cyrus và "It's You" của Zayn Malik.

Nicola bên mẹ chồng.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Nicola còn lấn sân sang thời trang và đạo diễn. Năm 2015, cô xuất hiện đầy cuốn hút trên sàn diễn Paris Fashion Week trong show cuối cùng của Alexander Wang cho nhà mốt Balenciaga - một bước ngoặt ghi dấu ấn thời trang cao cấp của Nicola. Năm 2022, cô cùng chồng Brooklyn Beckham bắt tay thực hiện bộ phim ngắn đầu tay do chính cô viết kịch bản và đạo diễn - bước đi cho thấy cô muốn trở thành người kiến tạo nội dung chứ không chỉ là gương mặt đại diện.

Tháng 4/2022, Brooklyn - con trai cả của cặp đôi quyền lực David và Victoria Beckham chính thức trở thành thành viên nhà Peltz sau đám cưới xa hoa kéo dài 3 ngày tại dinh thự riêng trị giá hàng chục triệu bảng ở Palm Beach, Florida. Đám cưới của họ được truyền thông gọi là "liên minh tỷ phú" giữa hai gia tộc lừng danh - một bên là biểu tượng bóng đá và thời trang nước Anh, một bên là đế chế tài chính và truyền thông nước Mỹ. Lễ cưới được mô tả là "không tiếc tiền", với hơn 500 khách mời danh giá. Nhưng không lâu sau, lễ cưới hoành tráng này lại trở thành tâm điểm của một vụ kiện tụng đình đám: Tỷ phú Nelson Peltz đòi lại 132.000 bảng từ hai nhà tổ chức cưới, còn họ thì phản đòn bằng việc kiện ngược, gọi ông là "tỷ phú hay bắt nạt" và yêu cầu bồi thường hàng trăm nghìn bảng.

Nicola cùng chồng.

Dù là dâu nhà Beckham hay ái nữ của nhà Peltz, Nicola vẫn theo đuổi cá tính riêng. Cô thường xuyên chia sẻ về sự nghiệp làm phim, lối sống tối giản, tình yêu động vật và niềm đam mê bếp núc như một cách để thể hiện chất riêng trong một thế giới thừa mát mẻ ánh đèn và hào quang.

Trước khi là ông trùm đầu tư, Nelson từng bỏ học Đại học Pennsylvania, làm lái xe giao hàng cho công ty của gia đình A. Peltz & Sons. Bằng sự nhạy bén và "bản lĩnh đường phố", ông từng bước xây dựng đế chế thực phẩm đông lạnh, sau đó đầu tư vào công ty bao bì lớn nhất thế giới và bán với giá hàng trăm triệu USD. Ông tiếp tục sáng lập Trian Fund Management - một quỹ đầu tư sở hữu cổ phần trong các tập đoàn khổng lồ như Heinz, Kraft, Wendy's.

Hiện tại, tài sản của ông được ước tính khoảng 1,3 tỷ bảng Anh (tương đương gần 46.000 tỷ đồng), với dinh thự "High Winds" tại New York rộng 130 mẫu Anh, có sân khúc côn cầu trong nhà, hồ, thác nước, và cả một đàn công trắng quý hiếm. Đó là chưa kể bộ sưu tập tranh ấn tượng gồm các tác phẩm của Renoir, Cezanne, Degas.

Claudia Heffner Peltz - người vợ thứ ba từng là người mẫu thời trang và giờ là một nhà từ thiện năng động. Là mẹ của 8 đứa con, Claudia được cho là có mối quan hệ tốt đẹp với Victoria Beckham, khi cả hai đều là những người phụ nữ thời trang, cá tính và có gia đình đông con.

Nicola bên bố mẹ.

Không chỉ giàu, nhà Peltz còn cực kỳ coi trọng việc nuôi dạy con. Nelson từng tuyên bố: "Tôi giữ cho con cái luôn bận rộn. Tập gym, học bài, chơi thể thao - mệt đến mức không còn sức mà gây rối". Chiến lược ấy cho ra đời một thế hệ kế thừa đáng nể: Con trai Brad Peltz từng là vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp, Will Peltz là diễn viên phim Hollywood, còn Nicola - người con gái út là ngôi sao truyền hình và điện ảnh với phim "Transformers" và "Bates Motel".

Nicola Peltz: Từ công chúa của nhà tỷ phú đến nàng dâu Beckham

Nicola từng hẹn hò Justin Bieber và Anwar Hadid trước khi đến với Brooklyn Beckham. Với mái tóc vàng nổi bật, phong cách thời trang đậm chất Hollywood và nền tảng gia đình thượng lưu, Nicola không chỉ "xứng đôi vừa lứa" mà còn làm tăng thêm giá trị biểu tượng cho thương hiệu Beckham.

Nicola và các anh trai mình.

Cũng vì thế mà không ít người cho rằng Brooklyn mới là người "cưới được vợ giàu", thay vì Nicola cưới vào nhà danh giá. Giữa khối tài sản gia đình Beckham ước tính khoảng 500 triệu bảng (khoảng 18.000 tỷ), thì đế chế Peltz vẫn khiến người ta choáng ngợp hơn ít nhất là về mặt quy mô bất động sản và tiệc tùng.

Trang viên hoành tráng của gia đình Peltz

Dinh thự tổ chức lễ cưới ở Palm Beach chỉ là một trong nhiều bất động sản của nhà Peltz. Gia đình còn sở hữu một biệt thự kiểu Regency đối diện - nơi ông Nelson xây thêm chỉ để có lý do làm sân tennis. Trong khi đó, trang viên High Winds tại New York đủ rộng để... bay trực thăng đi làm, và đủ xa hoa để tổ chức mọi loại tiệc tùng đắt đỏ. Năm 2016, Nelson từng bỏ ra 800.000 bảng để tổ chức lễ Bar Mitzvah cho cặp song sinh nhà mình - số tiền khiến đám cưới của nhiều người nổi tiếng cũng phải "xách dép".