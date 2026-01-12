Mỹ nhân showbiz này giàu thế: 19 tuổi có 3 căn hộ cao cấp, giờ làm chủ công ty toàn hot KOL triệu view

Nữ diễn viên Thiên Di (tên trước đây: Dương Trình) từng được mệnh danh là "bản sao Trương Bá Chi" của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Thiên Di bỗng biến mất khỏi showbiz, khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của cô. Theo tờ On, không còn là 1 diễn viên, Thiên Di giờ đã lột xác thân phận khi trở thành 1 phú bà sở hữu khối tài sản kếch xù ở tuổi 33.

Nữ diễn viên hiện là bà chủ của 1 công ty truyền thông, PR quan hệ công chúng và quản lý nhiều hot KOL triệu view trên MXH. Thiên Di còn mở nền tảng kinh doanh ở Trung Quốc đại lục, hợp tác với rất nhiều người nổi tiếng livestream bán hàng. Công việc điều hành công ty bận rộn khiến Thiên Di phải rời xa phim trường.

Thiên Di giờ là chủ công ty truyền thông, PR. Ảnh: Instagram.

Thực tế, đây không phải lần đầu Thiên Di làm công chúng bất ngờ về sự thành công và độ giàu có của mình. Ngay từ năm 19 tuổi, cô đã sở hữu 3 căn hộ cao cấp ở Hong Kong, Thâm Quyến và Chu Hải (Trung Quốc). Tất cả đều được Thiên Di mang đi cho thuê. Khi được truyền thông hỏi về khối tài sản khổng lồ này từ đâu mà có, Thiên Di chia sẻ: "1 trong những công việc đốt tiền của tôi là mua nhà rồi tìm người thuê để xoay vòng vốn. Nói chung đây cũng chỉ là mấy căn nhà nhỏ không đáng nhắc đến đâu".

Theo nguồn tin trong showbiz, Thiên Di có xuất thân bề thế, được cha mẹ hỗ trợ tài chính để phát triển sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh. Bên cạnh đó, cô cũng là người mát tay trong lĩnh vực mua bán bất động sản nên dù tuổi còn trẻ đã nắm giữ được khối tài sản lớn.

19 tuổi, nữ diễn viên này đã sở hữu 3 căn hộ cao cấp. Ảnh: Instagram.

Thiên Di sinh năm 1993, từng tham gia Hoa hậu Hong Kong 2015. Năm đó, nhờ ngoại hình hao hao Trương Bá Chi thời trẻ, cô nhận được sự chú ý lớn. Là ứng viên Hoa hậu tiềm năng, song Thiên Di phải rút lui khỏi cuộc thi giữa chừng vì vướng tranh chấp hợp đồng với công ty cũ. Năm 2015, cô đại diện Hong Kong (Trung Quốc) tham dự Miss International, nhưng không đạt thứ hạng.

Năm 2016, cô sang Bắc Kinh (Trung Quốc) theo học khóa diễn xuất ngắn hạn tại Học viện Hý kịch Trung ương. Đến năm 2017, Dương Trình tham gia chương trình tuyển chọn diễn viên cho phim Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì, cạnh tranh với hơn 100.000 thí sinh theo hình thức truyền hình thực tế. Cuối cùng, cô trở thành thí sinh duy nhất đến từ Hong Kong (Trung Quốc) góp mặt trong chương trình Star Mermaid, lọt vào top 15.

Cũng trong năm 2017, Thiên Di ký hợp đồng với TVB và lần lượt tham gia các phim như Tái Sáng Thế Kỷ, Bạch Sắc Cường Nhân, Sứ Đồ Hành Giả 3, Thập Nhị Truyền Thuyết, Huynh Đệ, 24h Bị Lãng Quên...

Cảnh quay nóng bỏng của Thiên Di trong phim 24h Bị Lãng Quên. Ảnh: HK01.

