Nhà 'tự thở' bằng thiết kế sắp xếp gạch nung đỏ

12-01-2026 - 10:10 AM | Lifestyle

Ngôi nhà tại Long An được thiết kế dựa trên tinh thần kiến trúc nhiệt đới bản địa, nơi sự thông thoáng và thích nghi khí hậu được đặt lên hàng đầu.

Hệ mái cao, không gian mở và các lớp bao che linh hoạt giúp ngôi nhà “thở” đúng nghĩa, giảm bức xạ nhiệt và đón gió tự nhiên hiệu quả.

Sự kết hợp hài hòa giữa vật liệu truyền thống và ngôn ngữ kiến trúc đương đại tạo nên một không gian sống vừa mộc mạc, gần gũi, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiện nghi, phản ánh lối sống bền vững và tôn trọng môi trường.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

