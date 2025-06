Chân dung bà chủ quán cà phê Thái có lớp make-up triệu người "không dám nhận đối thủ", pha cà phê nhìn muốn "tiểu đường"

Thời gian gần đây, TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội liên tục lan truyền các đoạn video ghi lại cảnh pha chế tại một quán cà phê siêu độc đáo ở Bangkok, Thái Lan. Gây ấn tượng đầu tiên không phải là menu, cũng không phải là khung cảnh mà chính là bà chủ quán - người sở hữu phong cách make up không thể lẫn vào đâu được: môi đỏ rực, mắt kẻ sắc lẹm, outfit "tông xuyệt tông" từ đầu đến chân. Người ta gọi vui quán này là quán dì Nid môi đỏ, và chỉ cần nhìn thấy "bà chủ", ai cũng biết ngay đó là quán nào, không thể nhầm với bất kỳ nơi đâu.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng thật sự "sốc" lại là cách mà bà pha chế đồ uống. Trong các clip lan truyền, người ta thấy bà dùng muỗng lớn xúc từng thìa đường trắng đầy ụ cho thẳng vào ly - trung bình 3 thìa to cho mỗi cốc, chiếm gần 1/4 thể tích ly. Chứng kiến cảnh này, nhiều người xem chỉ biết há hốc mồm vì tưởng là đang... làm siro chứ không phải trà sữa!

Bà chủ quán với style make up "không đối thủ", nhận diện từ xa cũng không thể nhầm (Nguồn: jayjamemy)

Mỗi lần bà chủ cho đường vào ly là dân mạng lại "há hốc" (Nguồn: jayjamemy)

Quán bán chủ yếu các món đồ uống truyền thống của Thái như trà sữa Thái đỏ, Thái xanh, cà phê, trà sữa... Với tốc độ pha chế "nhanh như chớp" và phong cách cực kỳ điêu luyện, bà chủ gần như "một mình cân hết", vừa pha vừa bán, vừa có thể tiếp chuyện khách một cách rất vui vẻ. Quán chủ yếu bán mang đi, và có điểm đặc trưng là mỗi món được đựng trong túi nilon đầy đá, đi kèm ống hút và đặt trong một túi nhựa thiết kế riêng có thể để đứng trên bàn, không sợ đổ.

Một túi đồ uống thường rất to, đúng chuẩn "siêu to khổng lồ" nhưng giá lại cực kỳ "mềm". Chỉ khoảng 40 baht (khoảng 32.000 đồng), khách đã có thể mua được một phần đồ uống mát lạnh, uống mãi không hết. Đây cũng là lý do khiến nhiều người nước ngoài khi đến Bangkok đều muốn thử qua cho biết.

Bà chủ một mình vừa pha chế, vừa bán hàng (Nguồn: @rafiq.bf)

Dù nhìn cách cho đường có vẻ "đậm tay", nhưng theo nhiều khách từng thử, đồ uống ở đây không bị quá ngọt như tưởng tượng mà vẫn đậm vị trà, vị cà phê rõ rệt. Có người cho rằng lượng đường nhiều như vậy là để pha loãng với lượng đá lớn trong bịch, nên khi uống thì vị ngọt đã được cân bằng. Một vài ý kiến nhận xét đồ hơi ngọt hơn khẩu vị quen thuộc, nhưng đa phần đều cho rằng "rất hợp gu" nếu yêu thích đồ uống kiểu Thái - vừa đậm vị, vừa mát lạnh giải nhiệt.

Hiện quán hoạt động từ 6h30 sáng đến 15h chiều mỗi ngày. Nhờ độ nổi tiếng từ TikTok, nhiều khách nước ngoài cũng tìm đến trải nghiệm, đặc biệt là để tận mắt gặp "bà chủ make up đậm nhất Bangkok", vừa mua nước vừa tranh thủ xin chụp ảnh cùng cho bằng bạn bằng bè.